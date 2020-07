Năm người đang ngồi nhậu bị chém trọng thương

Ngày 2-7, Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh tổ chức điều tra làm rõ và truy xét nhóm đối tượng gây ra vụ chém khiến 5 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 1-7 tại đường Phạm Hùng (khu vực cầu Chánh Hưng, phường 4, quận 8).



Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h, vợ chồng anh N.V.C (ngụ quận 8) cùng một số anh em bà con ngồi nhậu tại khu vực cầu Chánh Hưng thì bất ngờ có một đối tượng tên thường gọi là Bé Ba chạy xe máy ngang qua.

Bé Ba tấp vào bàn nhậu của C uống vài ly sau đó bỏ đi. Một lúc sau Bé Ba quay lại với khoảng 8 đối tượng khác cầm hung khí xông vào chém những người trong bàn nhậu.

Nhóm C cũng cầm bàn ghế chống trả, tuy nhiên nhóm C có 5 người bị chém trọng thương, trong đó C bị thương nặng nhất.

Một người trong nhóm C bị chém được cấp cứu tại bệnh viện

Sau khi gây án, nhóm Bé Ba lên xe rời khỏi hiện trường. C cùng 4 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Chợ rẫy và Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. Công an quận 8 nhận được tin báo xuống hiện trường lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, nạn nhân tên T.K (khoảng1 5-16 tuổi) bị vết chém khu vực vùng mông được các bác sĩ đưa vào cấp cứu.

Theo một số người nhà của K, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 người phụ nữ của 2 nhà dẫn đến vụ việc trên. K chỉ bị thương vùng mông, riêng C bị nhiều vết thương do bị chém, trong đó có vết chém gần đứt lìa bàn tay.

Công an quận 8 đang làm rõ nguyên nhân này để truy bắt và xử lý nhóm đối tượng trên.