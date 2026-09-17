Nam nghệ sĩ Việt cưới vợ kém 10 tuổi, sở hữu nhà 25 tỷ, 6 tầng rộng 600m²

Cơ ngơi của vợ chồng nam nghệ sĩ có giá trị ước tính 25 tỷ đồng, góc nào cũng đẹp, sang trọng.

Dương Ngọc Thái (SN 1979) là một trong những giọng ca quen thuộc với khán giả yêu nhạc trữ tình, dân ca và bolero. Bà xã kém 10 tuổi của anh - ca sĩ Triệu Ái Vy, cũng theo đuổi dòng nhạc quê hương, trữ tình và bolero, cả hai thường xuyên kết hợp trong những màn song ca ăn ý. Kết hôn từ năm 2012, cặp đôi có cuộc sống gia đình viên mãn bên 3 nhóc tỳ và cùng vun vén tổ ấm suốt nhiều năm qua. Hiện gia đình nam ca sĩ sống trong căn nhà 6 tầng, rộng khoảng 600m², có giá trị ước tính 25 tỷ đồng. Không chỉ là nơi sinh hoạt của cả gia đình, cơ ngơi còn được Dương Ngọc Thái bố trí nhiều diện tích để làm phòng thu, phòng tập nhạc và những góc thư giãn. Bên trong, ngôi nhà gây chú ý với thiết kế hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn đan xen những nét ấm cúng, gần gũi, tạo nên một không gian sống mang đậm dấu ấn của gia đình nam ca sĩ.

Cơ ngơi của vợ chồng Dương Ngọc Thái được bố trí đầy đủ các không gian sinh hoạt gồm phòng khách, phòng thờ, phòng làm việc cùng 4 phòng ngủ. Trong đó, phòng khách gây chú ý với diện tích rộng rãi, bài trí theo phong cách hiện đại và sử dụng hệ thống đèn chùm, đèn LED hài hòa, vừa cung cấp ánh sáng vừa tạo điểm nhấn cho căn phòng. Bộ sofa trắng cỡ lớn mang đến cảm giác sang trọng, trong khi một chiếc ghế massage được đặt ngay cạnh có tác dụng tạo góc thư giãn tiện lợi sau những giờ làm việc, sinh hoạt.

Ngay bên cạnh phòng khách là hệ tủ đóng vai trò như một vách ngăn mềm, khéo léo phân tách khu vực bếp mà không khiến không gian bị bí hay nặng nề. Các ngăn tủ đồng thời được tận dụng để trưng bày tượng và những món đồ decor, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa giúp tổng thể căn nhà thêm phần chỉn chu.

Khu vực bếp được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông trắng - đen chủ đạo, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gọn gàng. Hệ bếp chữ L kết hợp bàn đảo giúp việc nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn trở nên thuận tiện hơn, trong khi khu vực bàn ăn được bố trí ngay cạnh, tạo sự liền mạch cho không gian sinh hoạt. Điểm nhấn khiến gian bếp thêm phần bắt mắt là những bình hoa rực rỡ được vợ chồng Dương Ngọc Thái thường xuyên thay mới, mang đến sắc màu tươi tắn cho tổng thể vốn thiên về hai gam trắng - đen. Giống phòng khách, khu bếp cũng được tô điểm bằng hệ đèn chùm nổi bật, góp phần tạo nên vẻ sang trọng và ấm cúng cho không gian.

Ngoài phòng khách, trong cơ ngơi 6 tầng của Dương Ngọc Thái còn có một không gian trà đạo được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, mang đến cảm giác thư thái và riêng tư. Đây là nơi vợ chồng nam nghệ sĩ có thể tiếp những vị khách thân thiết, thưởng thức các loại trà yêu thích hoặc đơn giản là ngồi đọc sách, nghe nhạc và tận hưởng những khoảng thời gian nghỉ ngơi trong chính ngôi nhà của mình.

Các phòng ngủ trong nhà Dương Ngọc Thái đều được chăm chút chỉn chu, từ phòng của vợ chồng nam ca sĩ đến nơi nghỉ ngơi riêng của các con. Các căn phòng có diện tích rộng, nội thất hiện đại và sang trọng, mang đến cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng. Đặc biệt, hệ cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên vào phòng, khiến tổng thể luôn thoáng đãng, sáng sủa và dễ chịu.

Vợ chồng Dương Ngọc Thái dành riêng một khu vực rộng rãi ở tầng trên cùng của cơ ngơi 6 tầng để làm phòng thờ. Nơi đây được bài trí trang nghiêm, chỉn chu, mang đến cảm giác ấm cúng nhờ sử dụng tông gỗ trầm làm chủ đạo. Từng chi tiết trong phòng thờ đều được sắp xếp gọn gàng, hài hòa, phần nào cho thấy sự tâm huyết của vợ chồng nam ca sĩ trong việc chăm chút không gian thờ tự.