Nam nghệ sĩ Vbiz cưới vợ khi 2 bàn tay trắng, giờ ở nhà 21 tỷ, sinh 2 con gái đẹp như Hoa hậu

Mới đây, nghệ sĩ Quyền Linh đã đăng tải lại ảnh cưới của anh với doanh nhân Dạ Thảo 20 năm trước cũng như ảnh gia đình anh trong thời điểm hiện tại.

Nam MC của người nghèo bồi hồi: " Thấm thoát đã tròn 20 năm rồi đó nha người tình 100 năm của tôi ơi… Cảm ơn em yêu đã cùng đồng hành với anh suốt 20 năm nhé, 20 năm trước 2 đứa gặp nhau 2 bàn tay trắng không có gì… sau 20 cố gắng nỗ lực chúng ta đã có 2 cô gái Lọ Lem và Hạt Dẻ đáng yêu. Tuyệt vời quá đúng không em yêu. Xin cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn cả nhà đã yêu thương! "

Gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo.

Phía dưới bức ảnh, nhiều khán giả chúc mừng gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Quyền Linh và vợ doanh nhân Dạ Thảo. Có thể thấy, sau 20 năm gắn bó, cặp đôi vượt qua nhiều thử thách để đạt được thành công trong sự nghiệp cũng như sinh thành và nuôi dưỡng 2 cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi.

Nghệ sĩ Quyền Linh cho biết anh và bà xã lần đầu gặp nhau năm 2001 tại tiệm chụp hình Thái Nhàn (TP.HCM). Thời điểm đó, nam diễn viên ấn tượng bởi khuôn mặt trái xoan cùng má lúm đồng tiền duyên dáng của cô gái làm trong lĩnh vực kinh doanh thời trang.

Sau bốn năm hẹn hò, cả hai quyết định kết hôn. Những năm đầu hôn nhân, gia đình gặp không ít thử thách khi Quyền Linh bận rộn với lịch trình dày đặc: đóng phim, dẫn chương trình và làm đạo diễn game show Vượt qua chính mình. Anh thừa nhận ít có thời gian ở bên vợ. Thậm chí trong giai đoạn vợ mang thai và sinh con đầu lòng - bé Lọ Lem - anh cũng không thể trực tiếp chăm sóc.

Trong suốt quá trình làm nghề, bà xã Quyền Linh luôn âm thầm là điểm tựa vững chắc để anh yên tâm phát triển sự nghiệp. Nam nghệ sĩ thừa nhận cảm thấy có lỗi khi gần như giao toàn bộ việc chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình cho vợ.

Vợ chồng Quyền Linh - Dạ Thảo vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để gắn bó với nhau lâu dài.

Anh từng có thời gian cùng ê-kíp đi quay Vượt qua chính mình ở vùng sâu, vùng xa hàng tháng trời không về nhà. Vì thiếu hơi bố, con nhỏ có lúc không chịu cho anh bế. Những giai đoạn con mọc răng, ốm đau, một tay vợ lo liệu. Ngay cả căn biệt thự hiện tại tại Nhà Bè (TP.HCM) cũng do bà xã anh tự thiết kế và lựa chọn nội thất.

Hiểu tính chất công việc chồng thường xuyên bận rộn, doanh nhân Dạ Thảo tranh thủ gọi điện động viên, nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ. Tuy kín tiếng, chị vẫn luôn theo sát công việc của chồng và sắp xếp xuất hiện cùng anh trong một số sự kiện giải trí.

Doanh nhân Dạ Thảo là hậu phương vững chắc để Quyền Linh phát triển sự nghiệp.

Sau hơn 20 năm gắn bó, MC Quyền Linh và bà xã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Hiện gia đình nam MC sinh sống trong căn biệt thự trị giá khoảng 21 tỷ đồng, rộng 500 m², được thiết kế hài hòa giữa phong cách châu Âu hiện đại và không gian sân vườn gần gũi, dân dã.

Gia đình nam nghệ sĩ đang sống trong biệt thự trị giá 21 tỷ đồng.

MC Quyền Linh có hai con gái: Mai Thảo Linh (biệt danh Lọ Lem, sinh năm 2006) và Mai Thảo Ngọc (biệt danh Hạt Dẻ, sinh năm 2008). Cả hai đều sở hữu ngoại hình xinh đẹp chuẩn Hoa hậu, học giỏi và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.

MC Quyền Linh bày tỏ niềm tự hào khi hai con gái không chỉ xinh xắn mà còn có thành tích học tập nổi bật. Con gái MC Quyền Linh - Lọ Lem hiện đang học tại trường Đại học RMIT, ngôi trường được mệnh danh là "quý tộc" ở TP.HCM với mức học phí cao. Cô cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại một ngày học tập của mình, thu hút sự chú ý và khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Con gái út Hạt Dẻ hiện theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM.

2 con gái của nam MC sở hữu vẻ đẹp chuẩn Hoa hậu.

Hai con gái của MC Quyền Linh gây chú ý trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt theo dõi nhờ các video nhảy múa và chia sẻ kỹ năng nữ công gia chánh. Cả hai cũng nhiều lần đồng hành cùng bố trong các hoạt động thiện nguyện, qua đó tạo dựng hình ảnh tích cực trong mắt công chúng dù chưa chính thức bước vào con đường nghệ thuật.

Quyền Linh tỏ ra khiêm tốn khi được khuyên cho 2 con gái đi thi Hoa hậu.

Trước lời gợi ý cho 2 con gái đi thi Hoa hậu, nghệ sĩ Quyền Linh khiêm tốn cho rằng: "Hoa hậu của ba mẹ sinh ra mình là đủ rồi" . Anh cho biết mong muốn con gái phát triển tự nhiên, theo đuổi ước mơ riêng thay vì bước vào showbiz. Nam MC từng chia sẻ con gái không có định hướng nghệ thuật mà tập trung vào học tập, chỉ thỉnh thoảng tham gia hoạt động thiện nguyện và đồng hành cùng các chương trình hỗ trợ người nghèo do anh dẫn dắt.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo vẫn giữ được tổ ấm hạnh phúc, trở thành hình mẫu gia đình được nhiều người ngưỡng mộ. Với sự đồng hành âm thầm của vợ và sự trưởng thành của hai con gái, nam MC không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn viên mãn trong đời sống riêng, luôn toát lên hình ảnh giản dị, ấm áp và đầy trách nhiệm.