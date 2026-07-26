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Nam nghệ sĩ U70 tự tay dọn dẹp biệt thự mặt tiền 4 tầng xây tặng mẹ đơn thân SN 1996

PV
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Nam nghệ sĩ này đang rất hào hứng vun vén cho tổ ấm mới với người đẹp kém 37 tuổi.

Ở tuổi U70, nghệ sĩ Quang Minh khiến nhiều khán giả thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc giản dị trong căn biệt thự đang hoàn thiện tại TP.HCM. Nam nghệ sĩ trực tiếp cầm chổi, dọn dẹp, thu gom rác và phụ giúp hoàn thiện không gian sống mà anh dành tặng bà xã Tăng Khánh Chi.

Clip Quang Minh tự tay dọn dẹp căn biệt thự dành tặng bà xã kém 37 tuổi và con trai

Trong đoạn video mới được chia sẻ, Quang Minh xuất hiện với trang phục đơn giản . Anh cẩn thận quét dọn, thu gom các vật liệu thừa và vệ sinh sàn nhà trước khi công trình bước vào giai đoạn hoàn thiện. Hình ảnh người nghệ sĩ nổi tiếng tự tay dọn nhà cho thấy dành nhiều tâm huyết cho tổ ấm mới.

Căn biệt thự mặt tiền của Quang Minh được xây trên khu đất rộng khoảng 233m2 tại Nhà Bè, TP.HCM, có thiết kế hiện đại với gam màu trung tính, không gian mở và nhiều cửa kính đón ánh sáng. Công trình được nam nghệ sĩ khởi công từ đầu năm 2026. Trên mạng xã hội, anh nhiều lần chia sẻ quá trình xây dựng.

- Ảnh 1.

Biệt thự mặt tiền, 4 tầng của nam nghệ sĩ ở TP.HCM

Kể từ khi công khai, chuyện tình cảm của Quang Minh và bà xã Tăng Khánh Chi nhận được nhiều sự quan tâm. Tăng Khánh Chi sinh năm 1996, kém Quang Minh 37 tuổi, từng là mẹ đơn thân trước khi đến với nam nghệ sĩ.

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2024 và đón con đầu lòng vào đầu năm 2025. Quang Minh cho biết vợ chồng không đặt nặng chuyện tổ chức đám cưới, mà ưu tiên xây dựng cuộc sống gia đình bình yên.

- Ảnh 2.

Quang Minh và vợ Tăng Khánh Chi

Sau nhiều năm bôn ba với nghệ thuật, điều Quang Minh trân trọng nhất hiện nay là được ở cạnh người thân, chăm sóc con trai và vun vén cho mái ấm của mình. Nam nghệ sĩ cũng hạn chế nhận quá nhiều dự án để có thêm thời gian dành cho gia đình.

Căn biệt thự đang dần hoàn thiện không chỉ là món quà Quang Minh dành cho người vợ trẻ, mà còn đánh dấu chặng đường mới của nam nghệ sĩ sau nhiều biến cố trong cuộc sống.

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Tags

Quang Minh

Tăng Khánh Chi

mẹ đơn thân

sao Việt

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