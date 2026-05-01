Nam nghệ sĩ từng làm ở VTV3, giờ qua Mỹ mở công ty

Mới đây, danh hài Thúy Nga tới San Jose (Mỹ) biểu diễn thì bất ngờ gặp một đàn anh từng học chung trường Sân khấu Điện ảnh ngày xưa.

Cô chia sẻ: "Hôm nay, tôi tới San Jose đi diễn thì gặp được anh Công Khá, người đàn anh học chung trường Sân khấu với tôi ngày xưa. Anh ấy học khóa 16 cùng lớp với chị Thụy Mười, còn tôi học khóa 18. Sau này, anh ấy cũng ốm yếu, bệnh tật nên không theo nghề được.

Công Khá và Thúy Nga

Tôi còn nhớ hồi học trong trường Sân khấu có đi coi anh Công Khá diễn tốt nghiệp, thì bất ngờ lắm vì anh diễn giống chú Quốc Hòa quá. Thời đó, chú Quốc Hòa đang hot lắm".

Nghệ sĩ Công Khá chia sẻ thêm: "Tôi học xong khóa diễn viên đó thì qua học khóa đạo diễn điện ảnh cũng tại trường Sân khấu luôn. Tôi học cả thầy Minh Ngọc. Ra trường, tôi về làm quản lý sân khấu ở ngay quận 5 (cũ), thầy Ngọc Giàu làm giám đốc nhà hát đó. Cũng có một thời gian tôi đi diễn tấu hài ban đêm với Mai Dũng.

Sau đó, tôi về VTV3 làm hậu trường, lo các chương trình như Gặp nhau cuối tuần, làm dịch vụ quảng cáo. Tôi làm tới tận năm 2005 mới qua Mỹ định cư. Qua Mỹ tôi cũng làm đạo diễn trong đài, nhưng giờ truyền hình xuống quá nên tôi bỏ, tự đứng ra mở công ty event, chuyên tổ chức show ca nhạc nhưng làm nhỏ thôi.

Tôi có lấy vợ sinh con ở Việt Nam, con tôi theo tôi qua đây sống, nhưng vẫn nói được tiếng Việt. Tôi với Thúy Nga gần giống nhau. Tôi thi đậu vào trường Sân khấu rồi, nhưng nhà tôi không cho đi học. Tôi phải xin mãi mới được thì lúc nhập học đã trễ gần một tháng.

Tôi vừa tới trường thì thầy Minh Ngọc đậu xe xuống hỏi tôi sao đậu rồi lại không đi học. Tôi bảo nhà không cho, giờ tới nhập học thì muộn rồi, đang không biết tính sao.

Thầy nghe xong bảo: "Thôi được rồi, đi vào với tớ", rồi thầy viết một tờ giấy bảo tôi cầm vào phòng giáo vụ. Thế là tôi vào lớp của thầy luôn và thầy dạy tôi tới lúc ra trường.

Thầy Minh Ngọc vớt nhiều người lắm, trong đó có cả Thúy Nga. Thúy Nga cũng bị gia đình phản đối không cho đi học, nên mới nhập học muộn và được thầy Minh Ngọc nhận vào lớp của thầy. Thúy Nga còn trễ giờ thi rồi mà thầy Minh Ngọc vẫn cho thi".