HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam nghệ sĩ từng làm ở VTV3, giờ qua Mỹ mở công ty

Tùng Ninh |

"Tôi về VTV3 làm hậu trường, lo các chương trình như Gặp nhau cuối tuần, làm dịch vụ quảng cáo", nghệ sĩ Công Khá nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga tới San Jose (Mỹ) biểu diễn thì bất ngờ gặp một đàn anh từng học chung trường Sân khấu Điện ảnh ngày xưa.

Cô chia sẻ: "Hôm nay, tôi tới San Jose đi diễn thì gặp được anh Công Khá, người đàn anh học chung trường Sân khấu với tôi ngày xưa. Anh ấy học khóa 16 cùng lớp với chị Thụy Mười, còn tôi học khóa 18. Sau này, anh ấy cũng ốm yếu, bệnh tật nên không theo nghề được.

- Ảnh 1.

Công Khá và Thúy Nga

Tôi còn nhớ hồi học trong trường Sân khấu có đi coi anh Công Khá diễn tốt nghiệp, thì bất ngờ lắm vì anh diễn giống chú Quốc Hòa quá. Thời đó, chú Quốc Hòa đang hot lắm".

Nghệ sĩ Công Khá chia sẻ thêm: "Tôi học xong khóa diễn viên đó thì qua học khóa đạo diễn điện ảnh cũng tại trường Sân khấu luôn. Tôi học cả thầy Minh Ngọc. Ra trường, tôi về làm quản lý sân khấu ở ngay quận 5 (cũ), thầy Ngọc Giàu làm giám đốc nhà hát đó. Cũng có một thời gian tôi đi diễn tấu hài ban đêm với Mai Dũng.

Sau đó, tôi về VTV3 làm hậu trường, lo các chương trình như Gặp nhau cuối tuần, làm dịch vụ quảng cáo. Tôi làm tới tận năm 2005 mới qua Mỹ định cư. Qua Mỹ tôi cũng làm đạo diễn trong đài, nhưng giờ truyền hình xuống quá nên tôi bỏ, tự đứng ra mở công ty event, chuyên tổ chức show ca nhạc nhưng làm nhỏ thôi.

- Ảnh 2.

Tôi có lấy vợ sinh con ở Việt Nam, con tôi theo tôi qua đây sống, nhưng vẫn nói được tiếng Việt. Tôi với Thúy Nga gần giống nhau. Tôi thi đậu vào trường Sân khấu rồi, nhưng nhà tôi không cho đi học. Tôi phải xin mãi mới được thì lúc nhập học đã trễ gần một tháng.

Tôi vừa tới trường thì thầy Minh Ngọc đậu xe xuống hỏi tôi sao đậu rồi lại không đi học. Tôi bảo nhà không cho, giờ tới nhập học thì muộn rồi, đang không biết tính sao.

Thầy nghe xong bảo: "Thôi được rồi, đi vào với tớ", rồi thầy viết một tờ giấy bảo tôi cầm vào phòng giáo vụ. Thế là tôi vào lớp của thầy luôn và thầy dạy tôi tới lúc ra trường.

Thầy Minh Ngọc vớt nhiều người lắm, trong đó có cả Thúy Nga. Thúy Nga cũng bị gia đình phản đối không cho đi học, nên mới nhập học muộn và được thầy Minh Ngọc nhận vào lớp của thầy. Thúy Nga còn trễ giờ thi rồi mà thầy Minh Ngọc vẫn cho thi".

Đạo diễn Lê Hoàng gay gắt nói thẳng mặt 1 đàn em
Tags

Mỹ

sao Việt

Thúy Nga

Gặp nhau cuối tuần

VTV3

nghệ sĩ miền nam

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

công khá

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại