Nam nghệ sĩ "Trương Chi nhạc đỏ" sở hữu nhà vườn 12.000m2, U60 sống an yên: "Cứ thấy hạnh phúc là làm"

"Chàng Trương Chi của làng nhạc đỏ" - Giọng hát trữ tình đầy cảm xúc

NSƯT Việt Hoàn sinh năm 1966 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Thái Bình, với cha mẹ đều là nghệ sĩ cải lương. Tài năng âm nhạc được nuôi dưỡng từ nhỏ đã giúp anh giành giải nhất cuộc thi đơn ca toàn tỉnh Thái Bình năm 1985, ngay sau khi tốt nghiệp trung học ở tuổi 18.

Cùng với Trọng Tấn và Đăng Dương, Việt Hoàn tạo nên "tam ca nhạc đỏ" đình đám khắp các sân khấu Việt Nam. So với hai đàn em, giọng hát của Việt Hoàn thiên về trữ tình nhất, không nặng học thuật hay đặc màu cổ điển thính phòng, mà thay vào đó là sự ấm áp, ngọt ngào và thấm đẫm cảm xúc. Chính giọng hát đầy tâm hồn này đã giúp anh chinh phục hàng triệu khán giả yêu nhạc đỏ, dù không sở hữu ngoại hình nổi bật như nhiều ngôi sao khác.

Hành trình sự nghiệp của Việt Hoàn gắn liền với những bước đệm vững chắc. Từ năm 1985, anh được tuyển về Đội Văn nghệ Công an TP Hải Phòng và giành 2 huy chương vàng cùng huy chương bạc tại các kỳ hội diễn. Giai đoạn 1994-1997, anh chuyển sang Đoàn Ca múa Hải Phòng trước khi thi đỗ hệ đại học Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội dưới sự dẫn dắt của NSND Lê Dung. Năm 2006, Việt Hoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT khi đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

NSƯT Việt Hoàn cùng với Trọng Tấn và Đăng Dương là "tam ca nhạc đỏ" nổi tiếng. Dù có những ý kiến so sánh, nhưng Việt Hoàn không mấy bận lòng. Ngược lại, cả ba anh em ngày càng gắn bó, không chỉ hỗ trợ nhau trong âm nhạc mà còn thân thiết như anh em trong đời thường.

Nhà vườn 12.000m² - Thiên đường điền viên tuổi U60

Sau khi ly hôn vợ kém 18 tuổi, NSƯT Việt Hoàn tìm thấy bình yên tại khu nhà vườn rộng 12.000m² ở ngoại ô, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km. Đây là khu nhà vườn có diện tích lớn nhất trong giới nghệ sĩ, được thiết kế theo phong cách tối giản, hạn chế bê tông hóa, chủ yếu sử dụng gỗ và kính để hòa quyện với thiên nhiên.

Nơi đây được bao bọc bởi núi non, sông nước, mang đậm hồn Việt và hài hòa với cảnh quan xung quanh. Tất cả các ý tưởng thiết kế đều xuất phát từ chính nam ca sĩ, phản ánh tâm hồn của một người yêu thiên nhiên, trân trọng sự giản dị và tự do. Việt Hoàn từng chia sẻ: "Tôi là người yêu cuộc sống tự do, yêu thiên nhiên. Có miếng đất nào là tôi làm nô lệ cho nó. Ở đó tôi không biết buồn".

Ngoài thời gian đi hát, Việt Hoàn dành phần lớn cuộc sống cho công việc điền viên như trồng trọt, chăm sóc cây cối, nuôi gia súc và gia cầm như một người nông dân thực thụ. Ba cô con gái của anh vẫn thường xuyên qua lại để hỗ trợ bố chăm sóc vườn tược, tạo nên bầu không khí gia đình ấm áp dù bố mẹ đã ly hôn. Cuộc sống điền viên không chỉ mang lại sự bình yên mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Dù nhiều người cho rằng Việt Hoàn là "đại gia bất động sản" khi sở hữu khu đất rộng lớn như vậy, anh kiên quyết phủ nhận: "Tôi chưa bao giờ buôn bán đất cả". Anh khẳng định khu vườn này là tài sản chung của gia đình và là nơi anh tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Tuổi U60 độc thân - Hạnh phúc khi biết sống cho bản thân

Việt Hoàn từng có cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm với ca sĩ Hoa Trần - người kém anh 18 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tài ca hát. Cả hai có 3 cô con gái, trong đó hai con lớn đang theo học đàn dân tộc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, còn con út 11 tuổi ở cùng bố và cuối tuần về thăm mẹ.

Ngày 11/11/2023, Việt Hoàn chính thức công khai tình trạng độc thân với dòng trạng thái: "Hôm nay là ngày 11/11, là ngày thế giới độc thân nên tôi thông cáo 'tôi đang độc thân' và tôi đang hạnh phúc". Anh chia sẻ rằng sau ly hôn, cả hai vẫn cùng nhau chăm sóc các con trong êm đềm, không có bất kỳ xung đột nào. Ba cô con gái đều rất thông minh, biết nhận thức đúng sai và động viên bố: "Bố cứ cảm thấy thế nào là hạnh phúc thì làm".

Ở tuổi gần 60, Việt Hoàn đã tìm thấy triết lý sống mới: "Tôi là người biết hưởng thụ cuộc sống và sẽ biết nhận show thế nào để có thời gian chăm sóc bản thân. Ở tuổi của tôi phải biết yêu bản thân bởi không còn phải quá bươn chải vì vật chất". Anh không còn đặt nặng vấn đề cát-xê mà quan tâm nhiều hơn đến việc diễn ở sân khấu nào, cho ai và hát cái gì.

Về chuyện tìm bến đỗ mới, nam ca sĩ thoải mái: "Tôi để mọi chuyện tùy duyên bởi hiện tại đang thấy cuộc sống tuyệt vời. Tôi là người ít nghĩ về quá khứ nên luôn sống trọn vẹn với ngày hôm nay". Với lịch trình dày đặc giữa âm nhạc, thiên nhiên, thể thao và bạn bè, Việt Hoàn luôn cảm thấy bận rộn và không còn thời gian để buồn.

NSƯT Việt Hoàn từng chia sẻ, anh có tâm nguyện là xây dựng một viện dưỡng lão cho các nghệ sĩ neo đơn, với mong muốn có đủ sức khỏe để hoàn thành dự án nhân văn này. Đó cũng là cách anh thể hiện lòng biết ơn với nghề và với đồng nghiệp đã cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật.

