Nam nghệ sĩ miền Tây phải ăn cơm trắng với đường, chan nước lọc bật khóc nức nở

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Ốc Thanh Vân, Huỳnh Lập và rapper Tiêu Minh Phụng.

Ốc Thanh Vân cho biết: “Tôi luôn luôn mong muốn trở lại chương trình để được đồng hành cùng bà con, được ở bên cạnh sẻ chia với các nhân vật.

Ốc Thanh Vân

Mặc dù biết phần hỗ trợ của mình nhỏ thôi, nhưng mình nghĩ nếu có được một chút tiếp sức đó, các nhân vật sẽ có tinh thần hơn. Tôi mong rằng, không chỉ trong tập có mình tham gia, mà ở tất cả các tập của chương trình Mái ấm gia đình Việt sẽ luôn nhận được sự yêu thương và tin cậy của tất cả mọi người.

Rapper Tiêu Minh Phụng chia sẻ: “Tôi hạnh phúc khi được góp mặt trong chương trình Mái ấm gia đình Việt. Với tôi, chương trình mang nhiều giá trị nhân văn ý nghĩa khi đã đồng hành, sẻ chia và giúp đỡ được rất nhiều mảnh đời khốn khó.

Tôi càng vui hơn khi bản thân được đồng hành cùng chương trình trong chặng ghi hình tại miền Tây, vùng đất quê hương đã nuôi dưỡng tôi lớn khôn. Tôi hứa sẽ cùng NSƯT Ốc Thanh Vân vượt qua các thử thách để mang lại phần thưởng giá trị cho các em nhỏ mồ côi”.

Hoàn cảnh đầu tiên là em Nguyễn Tiền Huyền Anh (2009), đang học lớp 11, Trường THPT Ninh Quới, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau. Cha của Huyền Anh mất cách đây 9 năm. Hiện tại, Huyền Anh sống cùng mẹ và anh trai.

Gia đình em Huỳền Anh

Từ ngày chồng mất, chị Tiền Thị Hà, mẹ của Huỳnh Anh trở thành trụ cột gia đình, một mình nuôi hai con ăn học. Chị làm đủ nghề để kiếm sống, ai thuê gì cũng nhận. Hiện tại, chị chủ yếu cạo hạt điều thuê, mỗi ngày được khoảng 3kg, công 10 ngàn đồng một kg, có khi còn thấp hơn.

Trước kia chị còn giữ trẻ, nay không ai thuê nên chỉ ở nhà cạo hạt điều, thi thoảng ai kêu đi giặm lúa chị cũng làm thêm. Có đêm làm khuya đến ngủ gục, tỉnh dậy lại tiếp tục cặm cụi làm việc. Hiện chị mắc nhiều bệnh như tim mạch, viêm dạ dày, viêm tĩnh mạch.

Căn nhà gia đình đang ở đã xây 19 năm, hiện xuống cấp, cột bị mối mọt ăn nhiều. Nhà trữ nước mưa bằng lu để tiết kiệm sinh hoạt. Bản thân Huyền Anh là cô bé tình cảm, rất thương mẹ vì hiểu sự hy sinh vất vả của mẹ. Nhiều lúc em tủi thân vì không có gia đình trọn vẹn, thiếu vắng tình thương của cha, dù không nhớ nhiều về cha nhưng vẫn cảm nhận rõ mất mát khi cha không còn.

Trước nỗi lo không đủ khả năng học tập của Huyền Anh, MC Huỳnh Lập quyết định sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí trang trải dụng cụ học tập cho em đến tốt nghiệp phổ thông. Anh nói: “Việc học là một trong những điều giúp mình thay đổi tích cực trong tương lai. Tất cả chúng ta đều phải học, học để có thêm tri thức, để có thêm nền tảng cải thiện những khó khăn trong cuộc sống”.

Gia đình em Trọng Khang

Hoàn cảnh tiếp theo là em Nguyễn Trọng Khang (2011), hiện đang học lớp 8, Trường THCS – THPT Đông Thái, xã Đông Thái, tỉnh An Giang. Cha mẹ Khang ly hôn đã lâu.

Cách đây 5 năm, cha em mất do tai nạn giao thông. Mẹ đang sinh sống ở nơi khác, ít khi liên lạc, thỉnh thoảng mới gửi về cho con 2 triệu đồng phụ nuôi dưỡng. Hiện tại, Khang sống cùng bà nội là bà Liễu Thị Nhiên và anh trai Nguyễn Nhật Kha (2009), đang học lớp 11.

Bà Nhiên tuổi cao, mang nhiều bệnh như thoái hóa cột sống, viêm phế quản, bướu tuyến giáp hơn 10 năm nhưng không có điều kiện chữa trị, chỉ uống thuốc cầm chừng. Để nuôi hai cháu ăn học, bà làm thuê theo mùa, thu nhập chưa đến 100.000 đồng/ngày, đồng thời nuôi gà vịt cải thiện bữa ăn.

Hai anh em Khang cũng thay nhau làm việc nhà, buổi tối còn đi bắt ếch, bắt nhái đến tận khuya để phụ bà trang trải cuộc sống. Trong sâu thẳm, Khang vẫn nhớ những ngày gia đình còn đủ đầy, khi ba thường chở cả nhà đi chơi và điều khiến em tiếc nuối nhất là chưa từng có một bức ảnh chụp chung của cả gia đình. Bà Nhiên bật khóc khi nhắc về nỗi lo sức khỏe, bà sợ một ngày nào đó mình mất, 2 cháu vốn đã mồ côi lại càng thêm bơ vơ không ai nương tựa.

Huỳnh Lập thốt lên: “Tôi xót xa trước sự thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần của cả 2 anh em Trọng Khang. Sự thiếu thốn tình mẹ từ nhỏ, lại trải qua nỗi đau mất cha là điều vô cùng thiệt thòi với các em. Nhưng tôi cũng phục trước hình ảnh 2 anh em Khang sớm tự lập, biết đi soi ếch, bắt nhái bán kiếm tiền phụ giúp bà.

Tiêu Minh Phụng bật khóc

Tiêu Minh Phụng bật khóc vì thấy hoàn cảnh chính mình trong nhân vật. Anh nói: “Tôi thấy hình ảnh của mình trong bé Trọng Khang. Cha mẹ tôi cũng ly hôn từ sớm, nhưng tôi may mắn hơn khi còn có sự bảo bọc của cha. Lúc đó nhà tôi cũng nghèo lắm, cũng sống trong một căn chòi nhỏ, không có đèn học, tôi nhớ khi học bài tôi chỉ có 1 cây đèn cầy thôi. Nhà nghèo quá không có tiền mua đèn cầy thường xuyên, tôi chỉ có thể chờ sáp tan hết thì lại cạo sáp phía dưới đắp lên rồi sử dụng tiếp.

Có những ước mơ như có một bữa cơm đầy đủ người thân nhưng mãi không bao giờ có được.

Tôi phải ăn cơm trắng với đường, chan thêm nước lọc. Nhưng điều mong muốn lúc đó không phải là cơm ngon, mà là một bữa cơm gia đình trọn vẹn. Với tôi, cuộc sống dù khó khăn đến đâu cũng không được phép tuyệt vọng”.