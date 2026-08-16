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Nam nghệ sĩ lộ hình ảnh nhạy cảm trên sóng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Tuyết Anh
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Khoảnh khắc vô tình lộ hình ảnh nhạy cảm khiến nam nghệ sĩ này leo thẳng top 1 hot search.

Sân khấu mới nhất của Trương Duệ tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Trung Quốc 2026 nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nam diễn viên lựa chọn ca khúc Chạy Về Phía Em cho phần trình diễn solo tại sân khấu ra mắt. Sau nhiều năm kể từ thời điểm Tân Hoàn Châu Cách Cách lên sóng, Trương Duệ vẫn giữ được phong độ vocal ổn định. Nam diễn viên thể hiện ca khúc bằng chất giọng ấm, giàu cảm xúc, xử lý mượt mà ở những đoạn cao trào.

Trương Duệ biểu diễn Chạy Về Phía Em tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Trung Quốc 2026

Sự xuất hiện của Trương Duệ trong tập mở màn nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Hình ảnh Trương Duệ sau nhiều năm trở lại sân khấu với chính ca khúc từng làm nên dấu ấn của mình tạo nên hiệu ứng hoài niệm đáng kể, đồng thời giúp tên tuổi nam diễn viên tiếp tục được nhắc đến trên MXH xứ Trung.

- Ảnh 1.

Trương Duệ bị đèn sân khấu Chông Gai làm lộ hình ảnh nhạy cảm

Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn, một khoảnh khắc khác trên sân khấu cũng khiến Trương Duệ trở thành tâm điểm chú ý. Trong tiết mục, nam diễn viên diện trang phục biểu diễn màu trắng được đính đá, có chất liệu khá nhẹ và bay. Trong 1 phân cảnh chiếu đèn từ phía sau tới, chiếc quần màu trắng vô tình khiến khu vực nhạy cảm lộ trên sóng truyền hình. Khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ và bàn luận trên mạng xã hội, thậm chí leo lên hot search.

- Ảnh 2.

Trương Duệ trong phần trình diễn

Đáng chú ý, phân đoạn gây chú ý vẫn xuất hiện trong video trình diễn được đăng tải sau chương trình. Việc hình ảnh tiếp tục được lưu lại trong bản video chính thức khiến khoảnh khắc này càng thêm lan truyền trên mạng xã hội.

- Ảnh 3.

Trương Duệ nổi tiếng ở Việt Nam sau vai diễn Ngũ A Ca trong Tân Hoàn Châu Cách Cách

Trương Duệ sinh ngày 7/3/1987 tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Khoa Diễn xuất, Học viện Hý kịch Trung ương và hoạt động trong lĩnh vực giải trí từ năm 2010 với hai vai trò diễn viên và ca sĩ. Năm 2011, Trương Duệ có bước ngoặt lớn khi được lựa chọn đảm nhận vai Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ trong Tân Hoàn Châu Cách Cách, đóng cặp cùng Lý Thạnh trong vai Tiểu Yến Tử. Thành công của bộ phim đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả, đồng thời giúp anh trở thành một trong những gương mặt nam nổi bật của dòng phim Quỳnh Dao ở thế hệ mới.

- Ảnh 4.

Trương Duệ hoạt động song song ca hát và diễn xuất

Trong giai đoạn 2013-2015, Trương Duệ duy trì hoạt động diễn xuất nổi bật với nhiều vai diễn đáng chú ý. Những năm gần đây, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án được khán giả chú ý như Trầm Vụn Hương Phai (2022) hay Thiếu Niên Ca Hành. Việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đánh dấu một lần nữa Trương Duệ trở lại với sân khấu âm nhạc trước công chúng.

- Ảnh 5.

Việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đánh dấu một lần nữa Trương Duệ trở lại với sân khấu âm nhạc trước công chúng

Không chỉ sở hữu sự nghiệp diễn xuất, Trương Duệ còn duy trì hoạt động ca hát song song. Anh từng thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim, trong đó Chạy Về Phía Em, Hoa Trong Sương,... là những sản phẩm gắn với các vai diễn và dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Trương Duệ vẫn duy trì hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, có nền tảng diễn xuất và âm nhạc.

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Tags

Nam nghệ sĩ

Ảnh nhạy cảm

trương duệ

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