Nam nghệ sĩ là ông chủ khét tiếng: "Tôi ra đường không dám nhìn mặt ai"

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh hài Vân Sơn đã có những chiêm nghiệm về nghề nghiệp.



Anh nói: "Nghĩ đi nghĩ lại, nghề của chúng tôi là một cái nghề lương thiện vô cùng.

Vân Sơn

Nhiều người cứ nói nghệ sĩ thế này thế nọ nhưng thực ra nghệ sĩ vẫn là người lương thiện".

Danh ca Trang Thanh Lan đồng tình với Vân Sơn: "Đúng vậy, nghệ sĩ chúng tôi chỉ biết đi hát và cống hiến cho khán giả bằng tâm huyết của mình, đâu có trộm cắp gì của ai.

Đương nhiên, nghệ sĩ cũng cần tiền, không tiền lấy gì mà sống, lấy gì đóng tiền nhà, tiền điện nước… Nhưng trong cái kiếm tiền đó vẫn là rút hết từ tâm huyết, vắt trái tim khối óc ra làm chứ không phải lên diễn khơi khơi để kiếm tiền.

Nhiều khi tôi thấy buồn vì hễ có nghệ sĩ nào làm gì có lỗi hay gặp biến cố gì bên ngoài là người ta vơ đũa cả nắm, gọi tất cả nghệ sĩ là lũ xướng ca vô loài. Tôi nghe buồn lắm. Thế là những nghệ sĩ khác gì chẳng làm gì vẫn bị chửi chung luôn".

Danh hài Vân Sơn nhận định: "Cái này gọi là vơ đũa cả nắm hoặc con sâu làm rầu nồi canh. Đúng ra cá nhân nào làm thì cá nhân đó chịu, không thể vì cá nhân đó mà đánh đồng toàn bộ giới nghệ sĩ đều như vậy.

Trong bất cứ cộng đồng, nghề nghiệp nào cũng có người tốt người xấu. Ngay trong một nhà anh chị em cũng có người nọ người kia, 10 ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn.

Trong giới nghệ sĩ cũng như mọi nghề nghiệp khác, có người tốt người xấu hết. Xã hội nào, đất nước nào cũng có người tốt người xấu. Không ở đâu là xấu hết.

Nhưng không hiểu sao nghệ sĩ chúng tôi cứ bị đánh đồng với nhau. Nhất là thời gian sau này, mỗi khi nghệ sĩ nào đó có chuyện, tôi đi ra đường không dám nhìn mặt ai".

Danh ca Trang Thanh Lan nói thêm: "Đúng vậy, nhiều khi tôi ngồi nhà không làm gì cũng bị chửi. Cứ hễ mội nghệ sĩ nào đó bị chửi vì lùm xùm thì cộng đồng mạng sẽ chửi hết cả giới nghệ sĩ. Điều này khiến tôi rất buồn".

Ngoài diễn hài, Vân Sơn còn được biết tới là một ông chủ quyền lực khét tiếng tại hải ngoại, từng lăng xê vô số nghệ sĩ nổi tiếng.