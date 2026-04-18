HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam nghệ sĩ hải ngoại bay gấp từ châu Âu về Việt Nam: "Tôi tìm mọi cách để về"

Tùng Ninh |

"Ba ngày trước, tôi còn ở châu Âu và lo lắng khi các chuyến bay gộp tuyến vì vấn đề nhiên liệu" – Vân Sơn nói.

Mới đây, lễ ra mắt phim Đại tiệc trăng máu 8 đã diễn ra tại TP.HCM. Danh hài hải ngoại Vân Sơn đã bay từ châu Âu về gấp Việt Nam để kịp tham dự lễ ra mắt.

Tại buổi gặp gỡ, nam danh hài chia sẻ: "Tôi phải vừa trải qua một chuyến bay kéo dài 40 tiếng đồng hồ từ châu Âu về Việt Nam và lao ngay tới đây để kịp dự lễ ra mắt phim.

- Ảnh 1.

Tôi muốn có mặt đầy đủ với đoàn phim trong ngày ra mắt vì đây là dự án mình đã dành nhiều tâm huyết.

Ba ngày trước, tôi còn ở châu Âu và lo lắng khi các chuyến bay gộp tuyến vì vấn đề nhiên liệu. Vậy nên, để đặt được vé về Việt Nam gấp không dễ. Tuy nhiên, tôi vẫn phải tìm mọi cách để về gặp gỡ khán giả".

Sau đó, Vân Sơn chia sẻ về bản thân: "Nếu được dùng một từ để nói về tôi thì tôi chỉ dám nói tôi là một nghệ sĩ tạp kỹ vì tôi có thể làm được nhiều vai trò khác nhau trên sân khấu. Tôi có thể đóng hài, diễn kịch tới múa, làm xiếc, đóng phim, tới hát cải lương, hát bội, hồ Quảng.

- Ảnh 2.

Tôi làm được nhiều thứ như vậy vì từ nhỏ tôi đã đam mê và chịu khó đi học. Vì thế, bất cứ bộ môn nào của nghệ thuật Việt Nam tôi đều thích ứng được".

Về việc tham gia diễn xuất trong phim Đại tiệc trăng máu 8, Vân Sơn chia sẻ hài hước: "Tôi vẫn còn trẻ mà mới có 35 tuổi thôi (cười) nên vẫn còn sức đóng phim được. Sau khi tham gia bộ phim này, tôi phải sụt mất khoảng 4 kg".

Vân Sơn là nghệ sĩ hài gạo cội ở hải ngoại. Ngoài diễn xuất, anh còn sáng lập trung tâm giải trí mang tên mình. Vân Sơn tạo dấu ấn qua các tiểu phẩm hài kết hợp ăn ý cùng Bảo Liêm và sau này là Hoài Linh. Phong cách biểu diễn của anh thiên về sự hoạt ngôn, dí dỏm và khả năng dẫn dắt chương trình tự nhiên.

Tags

châu âu

sao Việt

Hải ngoại

vân sơn

hài vân sơn

nghệ sĩ miền nam

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại