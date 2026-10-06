Nam nghệ sĩ đình đám một thời U60 bất ngờ hát đám cưới ở Vĩnh Long

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hình ảnh và những khoảnh khắc trong đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh tại Vĩnh Long. Nam ca sĩ viết: “Hôm nay đến dự ngày vui trọng đại của vợ chồng Hoài Lâm - Ngọc Trinh. Chúc 2 con trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương và đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước”.

Đáng chú ý, khoảnh khắc hội ngộ Đàm Vĩnh Hưng khiến Hoài Lâm xúc động. Sau khi trò chuyện và ôm đàn anh, Hoài Lâm không kìm được nước mắt.

Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng lên sân khấu hát cùng chú rể. Anh cho biết đã lâu mới có dịp song ca với Hoài Lâm và lựa chọn ca khúc Chờ đông để gửi tới khách mời trong ngày vui. Sau đó, cả hai tiếp tục ngẫu hứng thể hiện bài hát Thành phố buồn.

Đàm Vĩnh Hưng chúc phúc Hoài Lâm (Ảnh: Fanpage Đàm Vĩnh Hưng)

Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng khiến không ít cư dân mạng bất ngờ về mối quan hệ của cả hai. Trên thực tế, giọng ca Lâu đài tình ái từng chia sẻ rằng Hoài Lâm về nhà anh từ năm 14 tuổi và được anh hướng dẫn nhiều điều về nghệ thuật cũng như cuộc sống. Nam ca sĩ xem Hoài Lâm như một người học trò, người con trong gia đình.

“Tôi nhận Hoài Lâm khi còn lông bông, rất lơ ngơ từ cách ăn mặc. Sau đó tôi đã mang về dạy dỗ từ cách hát đến việc sống đối nhân xử thế ra sao, thẩm mỹ về màu sắc…”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

"Ông hoàng nhạc Việt" hát mừng đám cưới đàn em (Ảnh: Fanpage Đàm Vĩnh Hưng)

Nam nghệ sĩ từng dành nhiều lời khen cho Hoài Lâm, cho rằng giọng ca Hoa nở không màu sở hữu cả thanh sắc và tài năng nổi bật. Anh đặc biệt yêu mến nam ca sĩ sinh năm 1995 bởi tính cách hiền lành, không mưu mô, toan tính.

Đàm Vĩnh Hưng từng tiết lộ Hoài Lâm là ca sĩ hiếm hoi khiến anh phải quay lại phòng thu để thu lại phần hát của mình khi hai người song ca. Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Hoài Lâm không thể phát huy hết những lợi thế về giọng hát và tài năng trong sự nghiệp.

Cả hai từng nhiều lần đứng chung trên sân khấu trong các đêm nhạc. Hoài Lâm cũng trở thành khách mời, góp mặt trong một số liveshow của Đàm Vĩnh Hưng.