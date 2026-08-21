Nam nghệ sĩ đình đám bỏ TP.HCM, về quê ở cùng vợ kém 26 tuổi trong nhà cấp bốn 35m2 vẫn hạnh phúc

Ở tuổi U55, nam nghệ sĩ này có cuộc sống bình dị, ấm áp bên vợ và con trai nhỏ.

Từng có thời gian gắn bó với cuộc sống phố thị và sở hữu nhà riêng tại TP.HCM, nghệ sĩ Tiết Cương sau khi kết hôn lại chọn rời xa sự náo nhiệt để về vùng ven Tây Ninh sinh sống. Căn nhà cấp bốn nhỏ, khu vườn xanh và những sinh hoạt đời thường bên vợ kém 26 tuổi trở thành hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ.

Ở tuổi ngoài 50, Tiết Cương không còn đặt nặng chuyện phải có một cuộc sống hào nhoáng. Anh dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm con, làm vườn và thực hiện các nội dung về cuộc sống nông thôn. Với nam nghệ sĩ, sự bình yên bên những người thân yêu mới là điều đáng giá.

Tiết Cương hạnh phúc bên vợ con

Từ "gương mặt hài" quen thuộc đến diễn viên được nhiều thế hệ khán giả nhớ tên

Tiết Cương sinh năm 1973, bước vào nghệ thuật từ sân khấu và dần được khán giả biết đến rộng rãi qua các chương trình hài. Anh thuộc thế hệ nghệ sĩ cùng thời với Việt Hương, Thái Hòa, Đức Thịnh và từng tạo dấu ấn qua các chương trình như Gala cười, Gặp nhau cuối tuần.

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực hài, Tiết Cương còn tham gia nhiều phim truyền hình. Những tác phẩm như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh giúp nam diễn viên xây dựng hình ảnh riêng với lối diễn tự nhiên, duyên dáng.

Bên cạnh diễn xuất, Tiết Cương từng đảm nhận vai trò MC và đạo diễn một số vở kịch, tiểu phẩm truyền hình. Năm 2003, anh được trao danh hiệu Diễn viên hài được yêu thích nhất tại Gala cười. Nam nghệ sĩ cũng từng nhận giải Diễn viên phụ xuất sắc tại HTV Awards.

Tiết Cương là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình

Sau nhiều năm làm nghề, Tiết Cương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng không còn xuất hiện dày đặc như trước. Một trong những dự án điện ảnh gần đây của anh là Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Sau bộ phim, anh chưa có nhiều cơ hội trở lại màn ảnh rộng, thay vào đó chủ yếu tham gia các video, phim ngắn và một số chương trình của đồng nghiệp.

Nam diễn viên cũng tìm thấy một hướng đi khác trên mạng xã hội. Những video trải nghiệm xe, cuộc sống miền quê hay những chuyến đi cùng vợ giúp hình ảnh Tiết Cương tiếp cận thêm khán giả trẻ. Nam nghệ sĩ cho biết làm YouTube không phải để làm giàu mà chủ yếu vì sở thích, đồng thời mang lại thêm khoản thu nhập và cơ hội giao lưu với khán giả.

Điều đáng chú ý là dù từng được truyền thông gọi bằng những cụm từ như "đại gia ngầm", Tiết Cương lại nhiều lần khẳng định bản thân có lối sống đơn giản, không quá quan tâm đến hàng hiệu hay vẻ ngoài hào nhoáng. Anh từng chia sẻ rằng mình có nhà, có xe và một số tài sản tích góp sau nhiều năm làm nghề, nhưng không xem đó là điều cần phô trương.

Rời phố về quê, nhà nhỏ nhưng ngày nào cũng có tiếng cười

Sau khi kết hôn vào tháng 4/2022, cuộc sống của Tiết Cương có nhiều thay đổi. Bà xã của anh là Ngọc Thưởng, sinh năm 1999, kém nam nghệ sĩ 26 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Khoảng cách tuổi tác từng khiến chuyện tình của họ nhận được nhiều sự chú ý, nhưng cả hai lựa chọn xây dựng gia đình theo cách kín đáo, bình dị.

Thay vì tiếp tục xem TP.HCM là nơi gắn bó lâu dài, Tiết Cương hiện chủ yếu sinh sống tại Tây Ninh cùng vợ con, trong căn nhà cấp bốn bao quanh là sân vườn có tổng diện tích đất khoảng 100m2.

Căn nhà cấp bốn - nơi vợ chồng Tiết Cương sống cùng con trai

Căn nhà có 1 phòng ngủ, rộng khoảng 35m2, được cải tạo theo hướng đơn giản, phù hợp với nhu cầu của gia đình. Khu đất còn có phần sân vườn để trồng rau, cây ăn trái và tạo không gian vui chơi, sinh hoạt cho các thành viên.

Tiết Cương từng không có điều kiện xây dựng một căn nhà lớn ngay sau khi lập gia đình. Vì muốn tiết kiệm, anh tự tay sửa sang nhiều hạng mục, từ thay những đồ dùng hỏng đến làm lại một số khu vực trong nhà. Những công việc vốn cần thợ, nam nghệ sĩ tranh thủ làm từng chút vào thời gian rảnh.

Khi không bận công việc, nam nghệ sĩ dành thời gian giúp vợ chăm sóc con trai

Những ngày đầu chuyển về, Ngọc Thưởng cho biết căn nhà vẫn còn đơn sơ, nhiều chỗ xuống cấp và chưa được sửa chữa hoàn chỉnh. Có lần trời mưa lớn, mái nhà bị dột, hai vợ chồng phải chạy tạm ra sân đứng trú. Dẫu điều kiện sống khi ấy còn thiếu thốn, cô vẫn cảm nhận được niềm vui và sự bình yên khi được cùng chồng vun vén tổ ấm.

Từ khi có con, tổ ấm của Tiết Cương càng đầy ắp tiếng cười. Nam diễn viên xem việc chăm con là nguồn động viên tinh thần lớn, giúp anh quên đi những mệt mỏi trong công việc.

Ngọc Thưởng hiện dành nhiều thời gian chăm con và hỗ trợ chồng. Trong khi đó, Tiết Cương vừa đóng phim, quay nội dung, vừa tranh thủ chăm sóc gia đình. Những khoảnh khắc ấm áp khi anh làm vườn, nấu ăn, sửa đồ trong nhà hay vui đùa cùng vợ con được nhiều khán giả yêu thích.