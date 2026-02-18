Nam nghệ sĩ chuyển giới 80 tuổi: Đi bán vé số gặp cướp, bị chó cắn, phải cầm cố điện thoại

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm và chúc Tết nghệ sĩ Trang Kim Sa, người được xem là nghệ sĩ chuyển giới thế hệ đầu tiên ở Việt Nam. Trang Kim Sa nay đã 80 tuổi và sống trong cảnh khó khăn.

Trang Kim Sa cùng vợ

Lúc các nghệ sĩ tới thăm, nghệ sĩ Trang Kim Sa vẫn đang đi bán vé số giữa trời nắng, trong tình trạng sức khỏe yếu, đi lại khó khăn vì di chứng tai biến liệt nửa người. Được biết, nghệ sĩ đã bỏ hát đi bán vé số vì không có show.

Trang Kim Sa hiện phải sống trong một căn nhà trọ cấp 4 đổ nát chỉ rộng khoảng 20m2. Trong nhà gần như không có đồ đạc gì và mọi thứ đều cũ nát.

Nghệ sĩ Phương Dung thốt lên: "Trời ơi, hôm nay gặp được chú Trang Kim Sa chúng tôi mừng quá. Chúng tôi gọi điện cho chú liên tục mà không được, mãi sau đó mới thấy chú gọi lại và báo rằng điện thoại chú đem đi cầm đồ để có tiền tiêu vì khó khăn quá, hỏi ra thì chú đem cầm điện thoại được có 1 triệu đồng".

Nghệ sĩ Trang Kim Sa cũng chia sẻ, ông mới gặp cướp trong lúc đi bán vé số, bị giật mất 60 tờ vé số (trị giá 600 ngàn đồng). Ông hiện sống cùng một người vợ quen nhau từ trước khi ông chuyển giới và giờ về già vẫn ở cùng nhau.

Nghệ sĩ Phi Phụng xót xa nói: "Tôi thấy cả hai cô chú đợt này ai cũng gầy, ốm. Cô thì bị tiểu đường, cũng không đi làm gì. Chú đi bán vé số cả ngày chỉ kiếm được hơn 100 ngàn đồng.

Nghệ sĩ Trang Kim Sa chia sẻ thêm: "Tiền nhà có hơn 1 triệu thôi nhưng mấy tháng nay rồi chưa đóng vì không có tiền. Tôi còn mới bị chó cắn phải tiêm phòng mất hơn 1 triệu. Tôi đi bán vé số ngoài đường thì bị nó nhảy ra cắn. Dạo này sức khỏe tôi kém, năm nay tôi cũng 80 tuổi rồi".

Trang Kim Sa là một nghệ sĩ chuyển giới, từng có thời gian dài gắn bó với ánh đèn sân khấu cải lương và các đoàn lô tô. Sau nhiều thập kỷ cống hiến, ở tuổi xế chiều, ông phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã khi không có tài sản tích lũy và sức khỏe suy yếu trầm trọng. Hiện tại, ông sống trong cảnh thiếu thốn, chật vật lo toan từng bữa ăn và chi phí thuốc thang điều trị bệnh tật.

Cuộc đời ông là minh chứng điển hình cho phận đời "tầm gửi" đầy gian truân của nhiều nghệ sĩ chuyển giới thế hệ đầu. Dù quá khứ từng có những giây phút rực rỡ, vẻ hào nhoáng ấy giờ đây đã lùi xa, nhường chỗ cho sự cô đơn và khó khăn chồng chất.