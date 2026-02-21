Nam nghệ sĩ cải lương ở Mỹ: Phải bôn ba mưu sinh nhưng vẫn nhớ nghề

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh cô đi chúc Tết ở Mỹ.



Được biết, Thúy Nga dù sinh sống ở Mỹ nhưng vẫn giữ được các nét văn hóa, truyền thống Việt Nam trong mọi đời sống sinh hoạt, đặc biệt về văn hóa tâm linh. Nữ nghệ sĩ thường xuyên đi chùa, tu tập Phật pháp.

Thúy Nga và nghệ sĩ cải lương Nguyên

Ngày Tết ở Mỹ dù là ngày làm việc bình thường nhưng Thúy Nga vẫn tụ tập bạn bè, người thân, mặc áo dài đỏ đi lì xì cho mọi người.

Trong lúc lì xì, Thúy Nga bất ngờ gặp lại nghệ sĩ cải lương Nguyên, một nam nghệ sĩ từng hoạt động tại các đoàn cải lương ở Việt Nam nhưng hiện định cư tại Mỹ.

Thúy Nga nói: "Anh Nguyên là một người anh vô cùng thân thương với tôi, cùng chung ngành nghề, đều là nghệ sĩ với nhau nhưng anh Nguyên làm bên cải lương còn tôi bên kịch nói, hài kịch.

Tuy nhiên, tôi chưa có dịp làm dự án nào để tạo điều kiện cho anh Nguyên được diễn. Nhưng trong năm nay tôi cũng ấp ủ làm nhiều phim ngắn đăng lên Youtube cho khán giả xem và tôi sẽ mời anh Nguyên vào một số vai.

Anh Nguyên vẫn yêu nghề dữ lắm dù qua Mỹ này phải bôn ba xứ người, mưu sinh kiếm sống, không được làm nghề. Anh ấy rất nhớ nghề, thương nghề.

Tôi coi Facebook của anh Nguyên thấy anh ấy toàn đăng hình đi diễn ngày xưa là biết anh ấy vẫn còn rất yêu nghề.

Năm nay tôi chúc anh Nguyên luôn có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Tôi thấy gia đình anh lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, đi chơi suốt. Nói chung tôi chấm gia đình anh Nguyên 10 điểm, lúc nào cũng đầm ấm, bình an, không ồn ào như những gia đình khác. Chúc anh luôn có sức khỏe.

Năm nay đáng lẽ tôi mời mọi người qua nhà chúc Tết nhưng cập rập quá nên đành tới cửa hàng. Tôi phải dậy từ sáng sớm nhưng vẫn cập rập".

Nam nghệ sĩ cũng nói: "Tôi cảm ơn Thúy Nga rất nhiều, chúc Thúy Nga năm mới có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc bình an, buôn may bán đắt, phát tài phát lộc, tiền kiếm nhiều hơn năm cũ".