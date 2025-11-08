Nam nghệ sĩ bị tai biến, suy thận nặng, đồng nghiệp phải dìu đi vẫn khát khao 1 điều

Sự nghiệp của một danh hài nổi tiếng



Nghệ sĩ Tấn Beo tên thật là Phạm Tấn Danh (sinh năm 1965), là một trong những danh hài gạo cội và được yêu mến bậc nhất của sân khấu miền Nam. Với lối diễn chân chất, mộc mạc, đầy duyên dáng và gần gũi với cuộc sống, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.

Nghệ sĩ Tấn Beo

Tấn Beo sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lẫy lừng. Cha ông là nghệ sĩ vọng cổ nổi tiếng Tấn Tài, người được mệnh danh là "hoàng đế đĩa nhựa" một thời, còn mẹ là nghệ sĩ Như Ngọc, chuyên đóng vai đào lẳng.

Ngay từ năm 9 tuổi, Tấn Beo đã được cha cho theo gánh hát của gia đình (gánh hát Tân Thủ Đô), tạo cơ hội tiếp xúc sớm với nghệ thuật cải lương và tuồng cổ.

Từ năm 11 tuổi, Tấn Beo đã có vai diễn đầu tiên trong vở tuồng Phạm Công Cúc Hoa. Dù khởi đầu bằng cải lương, nhưng Tấn Beo sớm bộc lộ năng khiếu diễn hài thiên bẩm. Năm 1990, ông chính thức chuyển hướng sang hài kịch, tham gia vào các nhóm hài nổi tiếng như Mỹ Chi, Kim Ngọc.

Sự nghiệp của Tấn Beo thực sự thăng hoa khi ông cùng em trai là nghệ sĩ Tấn Bo lập thành nhóm hài "Tấn Beo – Tấn Bo". Cặp đôi này đã tạo nên một thương hiệu hài kịch độc đáo, với những tiểu phẩm gây tiếng vang và mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Tấn Beo nhập viện

Phong cách hài của Tấn Beo được nhận xét là tự nhiên, dí dỏm, pha lẫn sự từng trải và những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời. Ông không chỉ thành công trên sân khấu hài mà còn gặt hái nhiều giải thưởng danh giá, khẳng định vị trí vững chắc của mình như giải "Diễn viên, nhóm hài xuất sắc" tại Gala Cười năm 2003 (với tiểu phẩm Vì sao lên chùa), giải Nam diễn viên hài xuất sắc của giải Mai Vàng 2003.

Ngoài hài kịch, Tấn Beo còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng như Khi đàn ông có bầu, Võ lâm truyền kỳ, Mùi ngò gai, và thử sức với vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh Thám tử Hên Ry (2015).

Bị tai biến, suy thận nhưng vẫn muốn trở lại sân khấu

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn ổn định, Tấn Beo bất ngờ phải đối mặt với những thử thách nghiệt ngã về sức khỏe, khiến khán giả và đồng nghiệp không khỏi lo lắng.

Năm 2024, thông tin nghệ sĩ Tấn Beo bị đột quỵ (tai biến mạch máu não) đã gây chấn động. Cơn tai biến nặng khiến sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng, để lại di chứng ảnh hưởng đến khả năng đi lại và vận động.

Trong thời gian điều trị, ông phải tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật, cần người thân sát cánh và dìu đỡ. Đây là một cú sốc lớn đối với một người nghệ sĩ vốn hoạt bát, hết mình với nghề.

Đồng nghiệp phải dìu đi

Đáng buồn hơn, sau cơn đột quỵ, nghệ sĩ Tấn Beo còn phải tiếp tục chiến đấu với căn bệnh suy thận mạn tính tiến triển đến giai đoạn nặng (có thông tin là giai đoạn 4 hoặc 5). Các bác sĩ chẩn đoán chức năng thận của ông bị suy giảm nghiêm trọng. Điều này khiến khán giả vô cùng xót xa.

Theo các thông tin từ bệnh viện, nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thận nặng ở Tấn Beo có liên quan đến các thói quen ăn uống kéo dài trước đó, đặc biệt là thói quen ăn quá mặn (như các món mắm, đồ muối, nước chấm đậm vị), làm tăng huyết áp và gây tổn thương lâu ngày cho thận.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, tập trung vào việc bảo tồn chức năng thận, kiểm soát huyết áp, đường huyết và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hợp lý (giảm đạm, hạn chế muối, đồ chiên xào).

May mắn thay, với sự nỗ lực của bản thân, gia đình và y bác sĩ, Tấn Beo đã có những tín hiệu phục hồi tích cực và thoát khỏi nguy cơ phải chạy thận suốt đời.

Dù phải đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo, nghệ sĩ Tấn Beo vẫn giữ được tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường. Ông nỗ lực tập vật lý trị liệu để cải thiện vận động, ăn uống theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Nam nghệ sĩ vẫn luôn cười và giữ cho mình sự lạc quan, yêu đời.

Nam nghệ sĩ chia sẻ đang ấp ủ dự định quay trở lại sân khấu khi sức khỏe cho phép, bởi ông vẫn luôn mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật và tình yêu dành cho khán giả.

Nghệ sĩ Tấn Beo là hình ảnh tiêu biểu cho một đời người nghệ sĩ cống hiến hết mình, và ngay cả trong khó khăn bệnh tật, ông vẫn là một biểu tượng của nghị lực và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ. Khán giả và đồng nghiệp vẫn luôn cầu chúc cho ông sớm hồi phục hoàn toàn để có thể tiếp tục mang tiếng cười trở lại sân khấu.