Năm mới 2025, tôi khuyên bạn học theo người Do Thái làm ngay 3 việc sau, ai hiểu được sớm càng dễ “lãi” to, hưởng lợi cả đời

Người Do Thái được mệnh danh là dân tộc thông minh nhất thế giới. Trong số 680 người đoạt giải Nobel giai đoạn từ năm 1901 đến năm 2001 có đến 128 người là người Do Thái, chiếm tỷ lệ 20%. Nhiều doanh nhân “sừng sỏ” là người gốc Do Thái như ông trùm dầu mỏ Rockefeller, gia tộc hùng mạnh Rothschild, tỷ phú George Soros, “cha đẻ” Google Larry Page,…

Ảnh minh hoạ

Nhà bác học Einstein đã nói: “Sự khôn ngoan của nhân loại nằm trong đầu của người Do Thái, và sự khôn ngoan của người Do Thái nằm trong Talmud”. Các thế hệ học giả Do Thái đã dồn kinh nghiệm và trí tuệ của mình trong nhiều năm để viết nên Talmud. Tác phẩm này như một ngọn hải đăng dẫn đường cho vô số người Do Thái phát triển vượt bậc và thành công ở mọi lĩnh vực.

Dưới đây là 3 lời khuyên thành công trong Talmud cô đọng trí tuệ của người Do Thái, ai cũng có thể học theo để bứt phá trong sự nghiệp khi bước sang năm mới 2025.

Đặt mục tiêu cho mọi việc

Warren Buffett và Bill Gates được mời tham gia một chương trình truyền hình. Khi được hỏi "Bạn cảm thấy điều gì là quý giá nhất trong thời đại này?", cả 2 đã cùng đưa ra 1 câu trả lời: "Mục tiêu".

Trí tuệ Do Thái Talmud luôn nhắc nhở rằng ngay cả người chưa xuất sắc cũng có thể đạt được điều gì đó nếu tập trung sức lực vào một mục tiêu duy nhất. Trong cuộc sống xô bồ nhiều xáo trộn, chỉ có cách dồn sức nỗ lực, bạn mới có thể đạt được thành tựu.

Ảnh minh hoạ

Nhà văn Trung Quốc Trần Trung Thạch không có thành tựu nào đáng chú ý trong nửa đầu cuộc đời. Cho đến khi ông quyết tâm viết một cuốn sách lớn, từ chối mọi cuộc vui và những thứ giải trí bên ngoài để về quê cống hiến hết mình để sáng tác văn học.

Theo nhà văn này, ông đã nhốt mình trong phòng làm việc, viết cẩn thận từng chữ, không ngừng cân nhắc và liên tục trau chuốt các chi tiết. Cuối cùng phải mất 6 năm, Trung Thạch mới hoàn thành tác phẩm, nhanh chóng nổi tiếng khắp cả nước và đạt được giải thưởng lớn nhất của Trung Quốc cho tiểu thuyết dài, mang lại danh tiếng lẫy lừng cho ông.

"Sự khác biệt lớn nhất giữa con người với nhau chính là khả năng tập trung và kiên trì", PGS, dịch giả người Mỹ Cal Newport từng nói.

Học cách nhìn nhận sai lầm và sửa chữa kịp thời

Chàng trai Do Thái Lodel là một nhân viên bán hàng. Anh và một số đồng nghiệp được công ty giao công việc quảng bá cho 1 loại xà phòng mới. Lúc đầu, các đơn đặt hàng ít đến đáng thương. Đồng nghiệp Lodel đổ lỗi cho thị trường nhưng Lodel thì khác. Mỗi khi hợp đồng thất bại, anh sẽ xem xét lỗi lầm từ phía bản thân.

Lodel mua một cuốn sổ để ghi lại những thiếu sót của mình. Dần dần, anh nắm rõ sản phẩm và biết điều chỉnh kỹ năng bán hàng của mình. Năng lực của Lodel suốt quá trình không ngừng trau dồi đó dần được nâng cao, hiệu suất làm việc khởi sắc và cuối cùng thành công thăng chức.

Ảnh minh hoạ

Điều mọi người dễ nhìn thấy nhất là lỗi lầm của người khác mà thường xuyên quên mất hoặc làm ngơ trước khuyết điểm của chính mình. Sự tự nhận thức kịp thời luôn là khởi đầu cho sự tiến bộ của một người. Khi đối mặt với những sai lầm và thất bại, hãy học cách nhìn lại bản thân và sửa chữa ngay khi có thiếu sót để tốt hơn mình của ngày hôm qua, của tháng trước, của năm trước.

Đầu tư vào tri thức

Mọi đứa trẻ Do Thái đều được cha mẹ hỏi một câu như vậy khi còn nhỏ: "Nếu một ngày nhà bị cháy, con có thể đem theo thứ gì?". Khi đó có em trả lời là tiền, có em nói sẽ mang đồ quý giá như kim cương.

Phụ huynh Do Thái khi đó sẽ lắc đầu và gợi ý: "Nếu thứ này bắt buộc không có hình thù, không màu sắc, không mùi vị thì sao?". Khi trẻ không trả lời được, họ sẽ tiết lộ: "Hãy bảo vệ bản thân mình đầu tiên vì thứ đáng giá nhất có thể tồn tại cùng con bất chấp mọi biến cố chính là kiến thức. Chỉ cần con còn sống, không ai có thể lấy đi của con thứ tài sản này và kiến thức sẽ luôn theo con".

Ảnh minh hoạ

Nhà đầu tư huyền thoại Charlie Munger từng nói rằng tương lai sẽ luôn nằm trong tay những người học tập suốt đời. Từ những năm tháng còn đi học đến khi trở thành một luật sư và sau đó là nhà đầu tư, Munger vẫn không ngừng học tập, đọc sách báo và dựa vào kho kiến thức dồi dào để thành công. Hãy nhớ rằng dù xuất phát điểm là gì, học tập luôn là khoản đầu tư tốt nhất và kiến thức sẽ luôn mang đến lợi nhuận vô hạn.

Theo Toutiao