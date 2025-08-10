Nằm mơ mình bị rượt đuổi, thanh niên lao từ cửa sổ tầng 3 xuống đất mà không hề hay biết

Sự việc hy hữu xảy ra vào khoảng 10 giờ tối ngày 7/8 tại thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Anh Cao (20 tuổi) sau một ngày làm việc mệt mỏi đã trở về nhà và chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi anh tỉnh dậy và phát hiện mình đang ở giữa không trung trước khi rơi xuống đất. Vụ tai nạn khiến anh bị gãy xương nhiều chỗ trên cơ thể và chấn thương.

Anh Cao cho biết bản thân hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ mơ màng thấy mình bị ai đó đuổi theo trong giấc mơ. Anh khẳng định mình không hề có ý định nhảy lầu hay tự tử. Anh Cao cũng không hề biết mình bị mộng du.

Anh Cao bị thương nặng sau tai nạn hy hữu ngã từ tầng 3 nhà mình xuống đất

Theo lời kể của nạn nhân, khi ngủ anh có bật điều hòa nên cửa sổ chắc chắn đã được đóng kín. Do đó, anh không hiểu tại sao mình lại có thể mở cửa sổ và rơi xuống. Sau cú ngã, anh Cao đã cố gắng kêu cứu mọi người.

Chia sẻ thêm về tình trạng mộng du của mình, anh Cao cho biết anh từng gặp hiện tượng này một lần khi còn học tiểu học. Lần đó, bố anh kể lại rằng anh đã “tìm dép trên tường” trong lúc ngủ. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp tiểu học, anh Cao chưa từng bị mộng du trở lại cho đến sự việc lần này.