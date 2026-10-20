Nam MC SN 1975 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia học Du lịch, du học từ Cuba sang Ecuador rồi vào VTV

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV, nam BTV này từng có hành trình học tập và làm việc khá đặc biệt.

Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ ghi dấu ấn với những màn đấu trí của các nhà leo núi mà còn là nơi nhiều gương mặt MC quen thuộc của VTV để lại dấu ấn. Trong số đó có BTV Trần Quang Minh, người từng đồng hành cùng chương trình với vị trí MC điểm cầu ở Chung kết nhiều năm.

BTV Trần Quang Minh của năm 2005 khi dẫn Chung kết Olympia tại đầu cầu Cần Thơ (Ảnh chụp màn hình/VTV)

BTV Quang Minh tên đầy đủ là Trần Quang Minh sinh ngày 18/6/1975 tại Hà Nội, là con trai của cố nhà báo Trần An Duyệt, một trong những người thuộc "thế hệ vàng" dẫn chương trình Thời sự của VTV. Tốt nghiệp THPT Trần Phú, anh chọn một con đường khá xa với nghề báo, đó là theo học 3 năm tại Khoa Du lịch, Viện Đại học Mở Hà Nội (nay là trường Đại học Mở Hà Nội).

Năm 1999, anh lên đường sang Cuba du học với mong muốn sử dụng thành thạo tiếng Tây Ban Nha để theo đuổi ngành công nghiệp không khói. Sau khóa học tiếng Tây Ban Nha, theo lời tư vấn của bố, anh tiếp tục sang Ecuador học ngành Truyền thông, Báo chí. Chẳng ngờ lời khuyên của bố lại trở thành bước ngoặt tạo nên một BTV Trần Quang Minh như bây giờ.

Nam BTV nổi tiếng với lối dẫn hóm hỉnh mà không kém phần đĩnh đạc (Ảnh: FBNV)

Sau khi hoàn thành khóa học Phát thanh Truyền hình, anh về nước và thử việc ở vị trí biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha cho Thông tấn xã Việt Nam. Năm 2002, nhà báo Trần An Duyệt đưa con trai, khi ấy vừa đi học ở Cuba về, đến gặp nhà báo Lại Văn Sâm để nhờ sắp xếp công việc. Khi được hỏi làm được việc gì, anh trả lời rằng "việc gì cũng làm được" và sự tự tin ấy đã khiến nhà báo Lại Văn Sâm giữ anh lại cùng làm việc.

Từ đó, anh đầu quân cho VTV3, tạo dấu ấn qua hàng loạt gameshow như Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, Bữa Trưa Vui Vẻ, Đối Mặt, Hãy Chọn Giá Đúng, Chuyến Xe Buýt Kỳ Thú, Người Nông Dân Hiện Đại, Trẻ Em Luôn Đúng... Anh sử dụng thành thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, vừa dẫn giải trí vừa làm chủ được các chương trình chính luận.

Sau này, anh từng là Trưởng phòng Tương tác nội dung của Ban Thanh Thiếu niên VTV6, rồi chuyển sang VTV8 và thử sức đạo diễn một số phim tài liệu như Sống Trong Lòng Đất, Những Cuộc Gặp Trong Tù.

Ngoài công việc ở đài, anh còn xây dựng kênh YouTube về du lịch, văn hóa và ẩm thực với hơn 128.000 người đăng ký và phát triển chương trình Đi Để Biết, vốn có từ ý tưởng đi một mình để trải nghiệm thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và khám phá bản thân. Anh cho biết hơn 20 năm công tác ở VTV giúp mình đi nhiều nơi, gặp nhiều người và hiểu hơn nét văn hóa mọi miền đất nước.

Anh hiện đang có một kênh YouTube với hơn 128.000 lượt theo dõi (Ảnh: FBNV)

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