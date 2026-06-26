Nam MC nghi là nạn nhân trong vụ phát hiện bộ xương ở khu đô thị: Camera an ninh ghi lại hình ảnh cuối

Công an đã mời người thân của nam MC đến làm việc và nhận dạng các tài sản thu giữ tại hiện trường, gồm chiếc xe máy màu đen biển số 67K1-622.xx, áo khoác, nón bảo hiểm và đôi dép.

Theo thông tin từ CA thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/6, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ phát hiện một bộ xương người trong khu vực bụi rậm thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân đi qua khu vực ven đường Thomas Edison (thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM) đã phát hiện một xe máy màu đen mang biển số 67K1-622.xx nằm trong đám cỏ rậm rạp.

Nghi có điều bất thường, người dân tiếp tục tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một bộ xương người nằm gần chiếc xe máy. Theo cơ quan chức năng, thi thể đã phân hủy trong thời gian dài, chỉ còn lại phần xương.

Hiện trường vụ việc. (Nguồn: báo Người Lao Động)

Đến hôm nay (26/6), qua nhận dạng ban đầu, cơ quan điều tra nghi bộ xương này là anh N.D.K. (34 tuổi, quê Đồng Tháp) - làm nghề dẫn chương trình cho một số sự kiện, người mất liên lạc với gia đình từ đầu tháng 6/2026.

Tiền Phong thông tin, công an đã mời người thân của anh K. đến làm việc và nhận dạng các tài sản thu giữ tại hiện trường, gồm chiếc xe máy màu đen biển số 67K1-622.xx, áo khoác, nón bảo hiểm và đôi dép. Gia đình xác nhận những vật dụng này đều là của anh K.

Qua trích xuất camera an ninh tại dãy trọ nơi anh K. sinh sống, lực lượng chức năng xác định các tư trang trên trùng khớp với những gì anh K. mang theo khi rời phòng trọ. Chiều 6/6, anh K. lấy xe máy rời khỏi phòng trọ rồi mất liên lạc. Gia đình nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Camera ghi lại thời điểm anh K. rời khỏi phòng trọ. (Nguồn: Tiền Phong)

Do thi thể đã phân hủy chỉ còn bộ xương, cơ quan điều tra sẽ lấy mẫu giám định ADN để xác định chính xác danh tính nạn nhân trước khi đưa ra kết luận.