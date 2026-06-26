HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam MC nghi là nạn nhân trong vụ phát hiện bộ xương ở khu đô thị: Camera an ninh ghi lại hình ảnh cuối

Hương Trà (T/H)
|

Công an đã mời người thân của nam MC đến làm việc và nhận dạng các tài sản thu giữ tại hiện trường, gồm chiếc xe máy màu đen biển số 67K1-622.xx, áo khoác, nón bảo hiểm và đôi dép.

Theo thông tin từ CA thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/6, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ phát hiện một bộ xương người trong khu vực bụi rậm thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân đi qua khu vực ven đường Thomas Edison (thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM) đã phát hiện một xe máy màu đen mang biển số 67K1-622.xx nằm trong đám cỏ rậm rạp.

Nghi có điều bất thường, người dân tiếp tục tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một bộ xương người nằm gần chiếc xe máy. Theo cơ quan chức năng, thi thể đã phân hủy trong thời gian dài, chỉ còn lại phần xương.

Hiện trường vụ việc. (Nguồn: báo Người Lao Động)

Đến hôm nay (26/6), qua nhận dạng ban đầu, cơ quan điều tra nghi bộ xương này là anh N.D.K. (34 tuổi, quê Đồng Tháp) - làm nghề dẫn chương trình cho một số sự kiện, người mất liên lạc với gia đình từ đầu tháng 6/2026.

Tiền Phong thông tin, công an đã mời người thân của anh K. đến làm việc và nhận dạng các tài sản thu giữ tại hiện trường, gồm chiếc xe máy màu đen biển số 67K1-622.xx, áo khoác, nón bảo hiểm và đôi dép. Gia đình xác nhận những vật dụng này đều là của anh K.

Qua trích xuất camera an ninh tại dãy trọ nơi anh K. sinh sống, lực lượng chức năng xác định các tư trang trên trùng khớp với những gì anh K. mang theo khi rời phòng trọ. Chiều 6/6, anh K. lấy xe máy rời khỏi phòng trọ rồi mất liên lạc. Gia đình nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Camera ghi lại thời điểm anh K. rời khỏi phòng trọ. (Nguồn: Tiền Phong)

Do thi thể đã phân hủy chỉ còn bộ xương, cơ quan điều tra sẽ lấy mẫu giám định ADN để xác định chính xác danh tính nạn nhân trước khi đưa ra kết luận.

Danh tính tài xế điều khiển xe "khôn lỏi" khiến hàng loạt phương tiện bị dồn vào thế khó trên phố Hà Nội
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại