Nam MC - diễn viên thất thế đi bán thịt ở chợ vừa đột tử không rõ nguyên nhân

Sao nam này được phát hiện bất tỉnh trên giường ngủ.

Ngày 16/7, tờ China Times đưa tin showbiz Đài Loan (Trung Quốc) vừa đón nhận tin buồn nghệ sĩ kỳ cựu Châu Lân qua đời ở tuổi 73. Ông được cho biết đã đột tử trong căn hộ đi thuê ở khu vực Vạn Hoa. Theo cảnh sát, họ nhận được tin báo của bạn bè, người thân về việc Châu Lân đã đột ngột mất tích trong nhiều ngày, không ai có thể liên lạc. Khi lực lượng chức năng phá cửa vào nhà riêng của Châu Lân, họ phát hiện nam nghệ sĩ nằm úp mặt, bất tỉnh trên giường ngủ. Châu Lân được xác định tử vong từ nhiều ngày trước. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài ở hiện trường.

Gia đình cho biết Châu Lân mắc bệnh mãn tính nên họ không có bất kỳ nghi ngờ gì về nguyên nhân cái chết của nam nghệ sĩ. Dù vậy, cảnh sát vẫn tiến hành khám nghiệm tử thi theo quy định để làm rõ nguyên nhân cái chết của Châu Lân. Sau khi hoàn thành, thi thể của cố MC - diễn viên sẽ được bàn giao cho gia đình để lo liệu hậu sự.

Châu Lân đột tử ở nhà riêng, hưởng thọ 73 tuổi. Hiện, chưa rõ nguyên nhân tử vong của ông. Ảnh: China Times.

Châu Lân từng là gương mặt nghệ sĩ đa tài của showbiz Đài Loan (Trung Quốc) khi vừa có thể diễn xuất, ca hát và dẫn chương trình. Ông và nữ nghệ sĩ Trần Mỹ Phượng từng tạo nên cơn sốt với chương trình Happy Fax. Thời kỳ đỉnh cao, nam nghệ sĩ cùng lúc đảm nhận vai trò MC trong 5 chương trình truyền hình ăn khách, là cái tên quen thuộc với đông đảo khán giả.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đời tư của Châu Lân cũng luôn là chủ đề gây bàn tán. Năm 2013, khi tham gia một talkshow, ông thẳng thắn nhìn lại quá khứ đào hoa của mình. Châu Lân cho biết nhờ ngoại hình điển trai và điều kiện kinh tế khá giả, ông rất được phụ nữ yêu mến. Thậm chí, nam nghệ sĩ từng gây sốc khi tự nhận bản thân đã chinh phục khoảng 3.000 phụ nữ, đồng thời khẳng định con số này không hề phóng đại. Dù nổi tiếng phong lưu, Châu Lân khẳng định ông luôn đối xử tử tế với phụ nữ. Nếu cảm thấy mình có lỗi, ông sẽ chủ động xin lỗi và không muốn làm đối phương tổn thương.

Châu Lân từng gây sốc khi cho biết ông từng qua lại với 3.000 người phụ nữ. Ảnh: Chian Times.

Đến năm 54 tuổi, Châu Lân quyết định kết hôn với hy vọng tìm được cuộc sống ổn định. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của nam nghệ sĩ chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 năm. Khi ấy, Châu Lân nghi ngờ vợ thay lòng đổi dạ, thậm chí nhờ bạn bè hỗ trợ điều tra và tự mình âm thầm theo dõi. Dù vậy, ông không muốn mọi chuyện đi quá xa. Khi vợ chủ động đề nghị ly hôn, nam nghệ sĩ chấp nhận chia tay trong êm đẹp. Ông để lại toàn bộ nhà cửa và tiền bạc cho vợ, còn bản thân chỉ mang theo 70.000 TWD (khoảng 61 triệu đồng) trở về Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) làm lại từ đầu. Nhìn lại cuộc hôn nhân đổ vỡ, Châu Lân từng hài hước chia sẻ: "Lúc kết hôn rất hạnh phúc, nhưng lúc ly hôn còn hạnh phúc hơn." Câu nói thể hiện sự lạc quan của ông sau những biến cố tình cảm. Sau khi rời xa giới giải trí, cuộc sống của ông trở nên kín tiếng hơn. Vài năm trở lại đây, Châu Lân mở quầy bán thịt heo và bánh thịt viên thủ công tại chợ.

Sau khi ly hôn, Châu Lân để lại toàn bộ nhà cửa và tiền bạc cho vợ cũ. Ảnh: ETtoday.

Nguồn: China Times