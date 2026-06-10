Nam MC cưới cô tiếp viên hàng không kém 8 tuổi: Mua đứt penthouse tặng vợ, độ cưng chiều ngang tổng tài ngôn tình

Không gian sống của vợ chồng nam MC gây ấn tượng với thiết kế sang trọng, hiện đại, được tích hợp nhiều công nghệ nhà thông minh.

MC Thành Trung là gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam, được đông đảo khán giả yêu mến nhờ lối dẫn dắt thông minh, hoạt ngôn cùng sự hài hước duyên dáng. Với khả năng làm chủ sân khấu tốt, anh thường xuyên xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí và sự kiện lớn. Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, năm 2017, nam MC tìm được bến đỗ hạnh phúc bên bà xã Ngọc Hương. Cô kém anh 8 tuổi, từng là tiếp viên hàng không trước khi quyết định tạm gác công việc để tập trung chăm lo cho tổ ấm.

Hiện tại, vợ chồng MC Thành Trung đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên các con. Gia đình sinh sống trong căn penthouse rộng khoảng 260m² tại Hà Nội, ước tính có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Được biết, cơ ngơi này là món quà mà nam MC dành tặng bà xã, góc nào trong không gian cũng gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng.

Toàn cảnh penthouse sang xịn của vợ chồng MC Thành Trung

Tọa lạc tại Hà Nội, căn penthouse rộng 260m² của vợ chồng MC Thành Trung gây ấn tượng với phong cách tối giản hiện đại, kết hợp bảng màu trầm ấm tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Không gian được thiết kế rộng rãi, chú trọng sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời tận dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm sống. Điểm nổi bật của căn hộ là hệ thống nhà thông minh được ứng dụng đồng bộ ở nhiều khu vực. Nhiều thiết bị trong nhà có thể điều khiển từ xa thông qua điện thoại, từ hệ thống chiếu sáng, rèm cửa đến bình nóng lạnh và các thiết bị điện khác.

Không gian phòng khách gây ấn tượng với thiết kế rộng rãi cùng tông màu trầm ấm, trung tính

Phòng khách có 1 tủ gỗ lớn để trưng bày các vật lưu niệm, đồ decor đẹp mắt

Nội thất được bài trí hài hòa, nổi bật với bộ sofa đen cùng những chiếc ghế cam bắt mắt

Đối diện sofa là hệ tivi, được bài trí hệ tủ trắng nhã nhặn

Không gian phòng khách luôn được chăm chút với những bình hoa tươi rực rỡ sắc màu

Khu vực bếp được thiết kế theo phong cách mở với diện tích rộng rãi, kết nối liền mạch cùng không gian sinh hoạt chung. Ngay bên cạnh là bàn ăn lớn, thuận tiện cho việc quây quần của gia đình cũng như tiếp đón bạn bè. Điểm nhấn của khu vực này nằm ở tủ trưng bày rượu sang trọng cùng những món đồ trang trí được lựa chọn kỹ lưỡng, góp phần tạo nên vẻ đẹp tinh tế và đậm dấu ấn cá nhân cho căn penthouse.

Không gian bếp đầy đủ tiện nghi

Khu vực bàn ăn rộng rãi, có tủ rượu đẹp đẳng cấp

Bên cạnh những bức tranh, tượng nghệ thuật, vợ chồng MC Thành Trung còn trưng cây hoa cho không gian thêm sinh động

Phòng ngủ của vợ chồng MC Thành Trung có tông xám trắng chủ đạo, mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu. Nội thất được lựa chọn vừa đủ, ưu tiên công năng nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng nhờ chất liệu và cách phối màu hài hòa. Điểm nhấn của không gian nằm ở những bức tranh nghệ thuật treo tường, góp phần tạo chiều sâu cho căn phòng và thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Không gian phòng ngủ của vợ chồng MC Thành Trung

Không gian thờ tự trong nhà được vợ chồng MC Thành Trung chăm chút kỹ lưỡng, từ cách bài trí đến lựa chọn nội thất. Khu vực này được sắp xếp gọn gàng, hài hòa với tổng thể kiến trúc hiện đại của căn nhà nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm cần có. Tông màu trầm ấm cùng ánh sáng dịu nhẹ giúp không gian thờ cúng trở nên ấm cúng, tạo cảm giác bình yên và gần gũi cho các thành viên trong gia đình.