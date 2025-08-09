Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng

Theo hình ảnh từ camera gắn trong xe, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, một nhóm 3 người gọi taxi. Một nam hành khách ngồi ghế trước liên tục yêu cầu tài xế đi một con đường khác và khẳng định con đường đó thuận tiện và ngắn hơn.

Khi không được đáp ứng, người này lập tức chửi bới, doạ hành hung và thậm chí có hành vi định giật vô lăng bất chấp lời khuyên can của người ngồi phía sau. Trong khi đó, người tài xế đã rất bình tĩnh, nhiều lần cảnh báo rằng hành vi cướp vô lăng khi xe đang di chuyển có thể gây nguy hiểm cho tất cả mọi người.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành động thiếu ý thức của vị khách. Không ít bình luận cho rằng đây là hành vi coi thường tính mạng của chính mình và người khác.

Hành vi của hành khách trên xe khiến nhiều người bức xúc (Ảnh cắt từ clip)

Một số ý kiến nhấn mạnh cần có chế tài nghiêm khắc để răn đe, bởi cướp vô lăng trong lúc xe chạy có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Nhiều tài xế cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự, đồng thời bày tỏ mong muốn hành khách tôn trọng người lái xe và tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông.

Đến ngày 9/8, Công ty Chứng khoán MB (MBS) đã phát đi thông báo liên quan. Theo đó, người hành khách xuất hiện trong clip, định hành hung tài xế, có thể được xác định là ông P.A.T.

Thông báo từ MBS

Phía MBS cho biết ông T. đã nghỉ việc tại công ty từ tháng 3/2023. Cùng với đó, Doanh nghiệp này khẳng định luôn tuân thủ pháp luật, đồng thời đề cao giá trị đạo đức và chuẩn mực ứng xử xã hội trong mọi hoạt động.

Hiện vụ việc vẫn thu hút nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt về vấn đề an toàn giao thông và ý thức của hành khách khi sử dụng dịch vụ vận tải.