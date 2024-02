Theo các chuyên gia phong thủy, năm Giáp Thìn 2024, một số con giáp có nhiều cát tinh vây quanh và trong số đó có những cát tinh chủ về đường tài lộc, ý chỉ đến những may mắn về tiền bạc, của cải vật chất.

Dưới đây là 4 con giáp có những cát tinh như vậy, công việc làm ăn của họ được cho là sẽ thuận lợi hơn với nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập, thậm chí là có được cuộc sống giàu sang viên mãn. Hãy xem bạn có nằm trong số đó không nhé.

Tuổi Tý

Tử vi học có nói, nếu như năm Quý Mão 2023, bước vào năm thứ 2 của hạn Tam tai, người tuổi Tý gặp không ít khó khăn và thách thức, dù có nỗ lực nhưng kết quả không được bao nhiêu thì sang năm 2024, tuổi Tý được cho là sẽ có một cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Bước vào năm cuối cùng, cũng chính là năm nhẹ nhất của hạn Tam tai, lại được thế cục tam hợp nâng đỡ, với sự trợ giúp của nhiều cát tinh như Kim Quỹ, Lục Tốn, Thiên Tướng, tuổi Tý được cho là sẽ có nhiều cơ hội đạt được sự giàu có trong sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Đặc biệt, sao Kim Quỹ chủ về những may mắn về của cải, vật chất, cho thấy năm Giáp Thìn 2024, với sự chăm chỉ và thông minh vốn có của mình, tuổi Tý sẽ từng bước đạt được những thành công tài chính, tiền bạc tích được ngày một nhiều. Dù công tác trong ngành nghề gì, dù làm công ăn lương hay kinh doanh, đầu tư thì họ cũng sẽ dễ gặp may mắn và thăng tiến trong suốt năm 2024, cuộc sống vật chất ngày càng ổn định và dư dả.



Ngay từ tháng 3 âm đầu năm, thế cục Tam hợp sẽ giúp tuổi Tý gặp may mắn trong công việc, tiền bạc bắt đầu tìm đến với họ. Vận đỏ này tiếp tục được củng cổ vào tháng 6 âm. Đến tháng 12 âm, thế cục Lục hợp lại mang đến những thành tựu rực rỡ trong chuyện công việc, làm ăm cho họ. Có thể nói là vận may trải đều cả năm cho tuổi Tý, nên biết tận dụng để làm giàu.

Tuổi Sửu

Tử vi họ có nói, năm mới Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp gặp may mắn trong chuyện tiền bạc, chỉ cần nỗ lực hết mình và biết tận dụng các cơ hội thì không lo thiếu tiền tiêu.

(Ảnh minh họa)

Được 2 phúc tinh là Thiên Đức và Phúc Đức hỗ trợ, tuổi Sửu có thể sẽ có sự thay đổi tích cực về nghề nghiệp. Đây là thời điểm thuận lợi để họ mạnh dạn chuyển sang một công việc mới nếu cảm thấy vị trí hiện tại chưa phù hợp với năng lực và sở thích của họ.



Ngoài ra, nhờ có sự xuất hiện của sao Bát Tọa, trong năm Giáp Thìn 2024 tuổi Sửu sẽ có quý nhân giúp sức trong sự nghiệp, dẫn dắt họ vượt qua khó khăn, nâng cao danh tiếng và đi đến thành công.



Đặc biệt, với sự xuất hiện của 2 sao Ngọc Quý - Đường - 2 cát tinh chủ về sự giàu sang, phú quý, những vận đỏ trong đầu tư, làm ăn, tuổi Sửu năm nay làm gì cũng được độ trì, thu về kết quả rực rỡ, thậm chí cuối năm có thể đổi vận, giàu sang viên mãn khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Nằm trong số những con giáp có vận son rực rỡ nhất năm Giáp Thìn, tuổi Mùi có thể mạnh dạn khai phá những tiềm năng của bản thân trong năm nay. Được biết đến với sự thông minh, óc tỉ mỉ và khả năng sáng tạo tuyệt vời, người tuổi Mùi nếu biết tận dụng các ưu điểm này thì sẽ gặt hái được những thành tựu nổi bật trong năm 2024.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mùi có 2 cát tinh vây quanh là Thái Âm và Thiên Ất nên làm gì cũng được độ trì, có người hỗ trợ. Đặc biệt, Sao Thái Âm là một trong các sao chiếu mạng thuộc Cửu Diệu, là Phước Tinh thuộc hành Thủy, chủ về những may mắn trong tài chính, tiền bạc, có cuộc sống no đủ. Vì thế cả nam mạng hay nữ mạng khi gặp sao này đều may mắn, phước vận, có tài lộc, niềm vui, của cải ngày một đầy lên.



Vì thế, người tuổi Mùi cần biết nắm bắt cơ hội để thực hiện dự định công việc trong năm này nhằm có được kết quả thành công.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, dưới ảnh hưởng tốt của nhiều yếu tố thiên thời địa lợi, người tuổi Dậu sẽ có một năm Giáp Thìn 2024 với nhiều thuận lợi, suôn sẻ, dễ gặt hái được những thành tựu nổi bật trên con đường công danh sự nghiệp nếu họ biết nỗ lực hết mình và tận dụng được những nguồn lực sẵn có của bản thân.



Đặc biệt, nhờ có nhiều cát tinh soi rọi, như Tuế Hợp, Nguyệt Đức, Đường Phù, tuổi Dậu có nhiều cơ hội hợp tác tốt đẹp trong công việc, các dự án ngày càng phát triển tốt hơn, sự nghiệp cũng có người cầm tay chỉ lối, việc lớn dễ thành.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, với sự xuất hiện của cát tinh Ngọc Đường, tuổi Dậu nhìn đâu cũng ra tiền. Trong từ Ngọc Đường thì “Ngọc” chỉ vật chất quý hiếm được kết tinh từ đất đai; được con người khai thác và sử dụng để làm đồ trang sức hoặc các vật dụng khác, còn “Đường” nghĩa là một gian nhà rộng lớn, khang trang, lộng lẫy. Như vậy, Ngọc Đường là chỉ một ngôi nhà nạm ngọc cao rộng, chỉ sự giàu sang, phú quý, phước đức và may mắn, sao Ngọc Đường do đó chủ về những vận đỏ trong chuyện tiền bạc, làm ăn.



Có sao Ngọc Đường chiếu rọi, tuổi Dậu làm gì cũng có khả năng thành công cao hơn, tiền bạc thu về đầy két. Trong năm Giáp Thìn, ngay từ tháng 1 âm, tuổi Dậu sẽ cảm nhận được những dấu hiệu của sự thịnh vượng, nên biết nắm bắt để giành được kết quả cao.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.