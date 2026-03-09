Nam giảng viên 35 tuổi bất ngờ phát hiện nhiễm HIV, người vợ bình thản nói 1 câu

Anh Lưu (35 tuổi ở Trung Quốc) là một giảng viên đại học, được sinh viên yêu quý và kính trọng. Thế nhưng gần đây, vì bệnh tật, anh buộc phải tạm rời bục giảng - công việc mà mình gắn bó nhiều năm.

Khi đến bệnh viện, anh Lưu cho biết anh đã sốt không rõ nguyên nhân suốt hai tuần . Ban đầu anh nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường nên tự mua kháng sinh và thuốc hạ sốt để uống. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà cứ tái đi tái lại.

Gần đây, khi vô tình sờ vào vùng hàm dưới và cổ , anh phát hiện có nhiều khối nổi lên giống hạch bạch huyết sưng to , khiến anh bắt đầu lo lắng và quyết định đi khám.

Tại bệnh viện, bác sĩ nhận thấy Lưu tinh thần khá mệt mỏi , cơ thể có dấu hiệu mất nước do sốt kéo dài . Khám lâm sàng cho thấy nhiều vị trí trên cơ thể có hạch sưng, bao gồm cổ, dưới hàm, nách và bẹn .

Với một người còn trẻ nhưng lại xuất hiện sốt kéo dài kèm hạch to nhiều nơi , bác sĩ ban đầu nghĩ đến khả năng u lympho (lymphoma) - một loại ung thư xuất phát từ hệ bạch huyết. Bệnh này thường biểu hiện bằng sốt, ngứa da và sưng hạch .

Để tìm nguyên nhân chính xác, bác sĩ quyết định cho anh Lưu nhập viện làm các xét nghiệm toàn diện .

Sau nhiều kiểm tra, khả năng mắc ung thư hạch đã được loại trừ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại khiến nhiều người bất ngờ: anh Lưu dương tính với HIV .

Ảnh minh họa

Khi có kết quả, vợ của Lưu đến bệnh viện hỏi tình trạng bệnh. Sau khi nghe bác sĩ thông báo sự thật, bà không tỏ ra quá ngạc nhiên , chỉ bình thản nói: “Tôi đã đoán trước rồi”.

Bác sĩ khuyên người vợ nên đi xét nghiệm kiểm tra HIV. Tuy nhiên, chị cho biết điều đó không cần thiết , bởi từ sau khi sinh con, hai người đã ngủ riêng phòng .

Ngoài ra, năm ngoái khi nhập viện phẫu thuật viêm ruột thừa , chị từng được xét nghiệm HIV và kết quả âm tính .

Nhìn bề ngoài, anh Lưu có công việc ổn định, vợ đẹp và con ngoan - cuộc sống mà nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng thực tế lại khác. Sau khi con ra đời, anh đã thú nhận với vợ rằng mình là người đồng tính . Cuộc hôn nhân diễn ra chủ yếu vì áp lực từ gia đình. Hai người vẫn duy trì mối quan hệ vì con cái, nhưng trên thực tế tình cảm đã xa cách từ lâu .

Chỉ một lần chủ quan sau hành vi nguy cơ

Anh Lưu nói với bác sĩ rằng với tư cách là giảng viên đại học, anh hiểu khá rõ về HIV/AIDS và trước đây luôn chú ý bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, có một lần khi gặp bạn quen qua mạng , sau khi uống rượu, anh đã mất kiểm soát và không sử dụng biện pháp bảo vệ . Anh cho rằng chính lần quan hệ nguy cơ cao đó đã dẫn đến việc nhiễm HIV .

Sau sự việc, anh từng rất lo lắng. Khi tìm kiếm thông tin trên mạng, anh biết rằng có thể dùng thuốc dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) , tức là uống thuốc kháng virus càng sớm càng tốt sau khi có hành vi nguy cơ để ngăn chặn HIV xâm nhập.

Anh Lưu từng định đến bệnh viện để xin thuốc. Thậm chí anh đã lái xe tới tận cổng bệnh viện , nhưng cuối cùng lại quay đầu vì nghĩ rằng “có lẽ sẽ không sao” . Chính tâm lý may rủi đó khiến anh bỏ lỡ thời điểm vàng phòng ngừa.

“Nhìn bề ngoài khỏe mạnh không có nghĩa là không nhiễm bệnh”

Anh Lưu cho biết những người bạn nam quen biết trước đây đều trông rất khỏe mạnh . Mỗi lần gặp, anh cũng chủ động hỏi họ có mắc bệnh truyền nhiễm hay không và đều nhận được câu trả lời là “không”.

Nghe vậy, bác sĩ thẳng thắn nói: “Bạn quá ngây thơ. Một người có bệnh hay không đâu thể nhìn thấy trên gương mặt. Khi đi ngoài đường, bạn có biết ai nhiễm HIV và ai không không?”. Hơn nữa, HIV là thông tin riêng tư , nên rất khó để người khác chủ động tiết lộ.

Trong nhiều trường hợp, nếu nói ra sự thật thì mối quan hệ có thể sẽ không xảy ra ngay từ đầu .

HIV không "xa" như nhiều người nghĩ

Theo bác sĩ, nhiều người cho rằng HIV là căn bệnh “xa vời”, nhưng thực tế nguy cơ luôn tồn tại trong đời sống hàng ngày . Con đường lây truyền phổ biến nhất của HIV là quan hệ tình dục không an toàn . Chỉ một lần quan hệ nguy cơ cao cũng có thể dẫn đến nhiễm virus.

Giống như trường hợp của anh Lưu, khi các triệu chứng rõ ràng xuất hiện thì bệnh thường đã bước vào giai đoạn tiến triển . Ở giai đoạn này, số lượng tế bào miễn dịch CD4+ T trong cơ thể giảm mạnh, khiến hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng. Vì vậy người bệnh dễ xuất hiện các biểu hiện như sốt kéo dài, nổi hạch nhiều nơi và tăng nguy cơ nhiễm trùng cơ hội .

Các bác sĩ cho rằng câu chuyện này là lời nhắc nhở rằng sau bất kỳ hành vi nguy cơ nào , không nên dựa vào sự may rủi. Việc xét nghiệm sớm và sử dụng thuốc dự phòng kịp thời có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm HIV.

Nguồn và ảnh: 163.com