Nam Em: “Trong showbiz, có ai kiếm được người thật lòng thương mình vậy không?"

Sáng ngày 11/2, Nam Em đã có phiên livestream giao lưu với khán giả qua kênh tiktok của bạn trai Bùi Hữu Cường.

Trong lúc livestream, khi được khán giả hỏi "Nam Em còn hoạt động showbiz không?", nữ ca sĩ khẳng định "không". Đồng thời, cô cũng cho biết, bản thân đã có hào quang, đã có đỉnh cao trong nghề nên không còn tha thiết điều gì nữa.

Nam Em cho hay, nếu quay lại showbiz thì cô phải làm điều gì đó có ý nghĩa để showbiz trong sạch. Cô nói: “Để showbiz thực sự liêm khiết và trong sạch thì chỉ có cách là khi nào có tiền, tôi sẽ nuôi các em từ nhỏ, đầu tư cho các em học tới lúc thành công là trong sạch và liêm khiết ngay.

Khi các em trưởng thành thì thả cho hoạt động tự do, độc lập. Như thế thì showbiz trong sạch liền. Còn bây giờ showbiz làm sao sạch nổi, cám dỗ tùm lum, khó lắm.

Nam Em.

Giới giải trí giả trân mà nhiều người u mê. Thì cũng đúng thôi. Tôi ngày xưa cũng u mê mà. Lúc còn ở quê, mỗi lần coi ca sĩ, hoa hậu, thấy hào quang là thích lắm, khoái lắm. Vì u mê nên mới dấn thân vào. Dấn thân xong mới thấy không đáng.

Nếu mình chịu sống sai thì mình giàu lắm. Tôi mà chịu sống sai thì tôi giàu lắm nhưng con người tôi, dễ bị cắn rứt lương tâm nên mới bỏ hết, không làm”.

Cùng với những chia sẻ này, Nam Em cho biết, tuy cô nhiều lần gây ồn ào nhưng cô sống thật và show hết những thứ xù xì, xấu xí của mình ra cho cả xã hội biết chứ không sống giả. Chính điều đó khiến cô nhận được những tình cảm rất chân thành.

Người đẹp nói tiếp: “Các bạn phải hiểu là cái đẹp luôn có vỏ bọc bên ngoài. Người xấu không bọc gì hết, họ lộ hết cái xấu ra. Con người ai chẳng có ưu điểm và khuyết điểm. Tôi có nhiêu là show ra hết. Người ta chỉ chăm bẵm vào cái sai để hạ mình xuống chứ ai chăm bẵm cái tốt để nâng mình lên.

Nhưng các bạn biết vì sao tôi vẫn được nhiều người thương không? Fan tôi thương tôi rất thật lòng. Họ không giả trân, họ quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ của tôi. Họ hiểu tôi thiếu cái gì, bị cái gì và ra sao.

Có fan bên Mỹ đi làm kiếm tiền để mua thuốc cho tôi. Thử hỏi, trong showbiz, có ai kiếm được người thật lòng thương mình vậy không?

Nam Em nổi lên từ các cuộc thi nhan sắc và ca hát.

Các bạn phải thật lòng thì mới gặp người thật lòng. Các bạn giả trân thì chỉ gặp người giả trân thôi. Cuộc sống giả trân là họ chơi với người giàu, chơi vì quyền lợi cá nhân, là hình ảnh, là tiền bạc. Mà chơi vì quyền lợi thì khi mối quan hệ đem lại rắc rối là kết thúc là chia tay liền”.

Nam Em sinh năm 1996, từng theo học tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Nam Em đăng quang cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 và được đặc cách tuyển thẳng vào Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ và dừng chân ở top 10. Năm 2016, Nam Em là đại diện của Việt Nam dự thi Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) tại Philippines và vào top 8 chung cuộc.

Từ những thành công trên, Nam Em bắt đầu lấn sân sang ca hát. Năm 2022, cô cùng Bạch Công Khanh cho ra mắt MV New Year With You. Đến năm 2023 cô tiếp tục ra thêm MV Ký trường nguyệt và MV Làm người cô đơn.