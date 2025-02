Jun Phạm nói Duy Khánh: “Em làm phiền anh mỗi đêm”

Series “Lời chưa nói” được Duy Khánh thực hiện để ghi lại chia sẻ của các nghệ sĩ về anh trong và sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Series này được đăng tải trên kênh Tiktok của nam nghệ sĩ sinh năm 1995.

Một trong những nghệ sĩ được Duy Khánh chọn quay clip nói về mình là Jun Phạm. Trong đoạn clip mà Duy Khánh đăng tải, anh và Jun Phạm đã có cuộc trò chuyện thân tình và rất vui vẻ.

Khi Duy Khánh hỏi, tới tận đêm chung kết cả hai vẫn không được chung công diễn với nhau thì Jun Phạm cảm thấy thế nào?, Jun Phạm ngay lập tức nói: “Anh thấy mừng. Anh biết trình độ của em”.

Jun Phạm thẳng thắn nói về Duy Khánh.

Thái độ giận dỗi của Duy Khánh khi đàn anh chia sẻ sự không hài lòng về mình.

Trước câu trả lời của Jun Phạm, Duy Khánh cho biết: “Em muốn công khai tin nhắn mà anh thèm khát, ao ước được chung đội với em á. Anh nói là, Khánh ơi, anh nằm suy nghĩ hoài, mình vô chung kết rồi mà vẫn chẳng được chung đội với em, anh thấy tiếc, anh cảm thấy việc anh tham gia chương trình này cực kỳ vô nghĩa khi không có em”.

Jun Phạm lập tức "lật kèo": “Khi qua các công, anh coi từng tiết mục em diễn, anh thấy em tốn quá nhiều tiền và thời gian dành cho những bộ tóc giả của em. Em không tập trung vào vocal”.

Duy Khánh nói: “Vì cơ bản em không có vocal, Jun”. Jun Phạm liền nói, chính vì Duy Khánh tập trung và đầu tư tiền cho tóc giả nhiều quá nên Duy Khánh luôn nổi bật nhất, đẹp nhất và đó chính là lỗi của nam diễn viên sinh năm 1995. “Cái lỗi của dẫu có lỗi lầm là em. Lỗi của em là em đẹp, chiếm trung tâm trong tiết mục”.

Câu trả lời của Jun Phạm khiến Duy Khánh bật cười giải thích: “Em chỉ muốn mình không có tài năng như các anh thì dùng hình thức để khỏa lấp, để mình vẫn tạo được ấn tượng với khán giả và khán giả khi xem vẫn nhớ tới Duy Khánh”.

Cả hai có cuộc trò chuyện rất thân mật

Duy Khánh bày tỏ thêm rằng vì không chung đội với Jun Phạm nên anh rất tiếc, rất buồn. Anh cảm thấy Jun Phạm là người rất tuyệt vời và luôn thích được làm việc với Jun Phạm. Ngoài ra, Duy Khánh cũng hỏi Jun Phạm nghĩ gì về mình trong chương trình này và chỉ được dùng 3 tính từ.

Jun Phạm nói: “Cố gắng, khùng điên và overthinking (suy nghĩ quá nhiều”. Duy Khánh tỏ vẻ gượng gạo khi nghe nhận xét của Jun Phạm, dù vậy anh xác nhận: “Ờ thì đúng, em có overthinking thật”.

Duy Khánh cũng hỏi Jun Phạm rằng, anh có không hài lòng về mình điều gì không?, Jun Phạm thẳng thắn nói: “Có, em overthinking, em làm phiền anh mỗi đêm. Chúng ta không chung công với nhau, khi mà chúng mình không chung đội, 2 chúng mình sẽ lo làm những công việc khác nhau.

Anh đang rất bận rộn trong công diễn của anh thì em gọi điện thoại, em không than thở về công việc mà luôn than thở về tình cảm. Nếu em than thở về công việc thì anh sẽ chia sẻ cùng em, còn nếu em chia sẻ về tình cảm thì xin lỗi, anh không có nhu cầu”.

Duy Khánh bày tỏ giận dỗi: “Vậy tại sao anh vẫn nghe máy, vẫn nói chuyện với em 2-3 tiếng hàng đêm”. Jun Phạm khẳng định: “Em tưởng vậy thôi chứ thật ra là điện thoại để một bên còn anh nằm kế bên ngủ”.

Họ dành cho nhau cái ôm thân thiết.

Nghe chia sẻ của Jun Phạm, Duy Khánh bật cười xin lỗi vì đã làm phiền đàn anh nhưng vẫn hài hước khẳng định: “Anh yên tâm đi, em còn làm phiền anh cả đời này”. Cả hai sau đó hẹn nhau buổi tối gặp đi chơi và dành cho nhau một cái ôm trên 6 giây để bày tỏ sự yêu thương quý mến dành cho nhau.