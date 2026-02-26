Nam Em lại "quậy" giữa đêm: Khóc nghẹn tố bạn trai thân thiết với học trò nam, tự nhận mình giống tiểu tam

Giữa đêm 25/2, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng khi Nam Em đăng tải đoạn clip dài với trạng thái xúc động mạnh. Trong video, người đẹp liên tục bật khóc, chia sẻ những ẩn ức xoay quanh chuyện tình cảm với bạn trai là Bùi Hữu Cường.

Theo lời Nam Em, cô cho rằng bạn trai có mối quan hệ thân thiết quá mức với một học trò nam. Khi mượn điện thoại của Hữu Cường, cô phát hiện đoạn tin nhắn với học trò đã bị xóa sạch. Ngoài ra, Nam Em còn vô tình thấy tin nhắn người này nói xấu mình.

Theo Nam Em chia sẻ, 2 người đã quen biết nhau thời gian dài, khiến cô cảm giác như người đến sau, tự nhận bản thân giống như “tiểu tam” chen vào mối quan hệ đã tồn tại trước đó. “Mày có ba mẹ, còn gia đình, tao chỉ có anh Cường mà mày còn muốn cướp đi của tao”, Nam Em nói trong clip. Cô cho biết cảm thấy bị lừa dối, không được ưu tiên trong mối quan hệ.

Nam Em gây hoang mang khi đăng tải clip giữa đêm trên mạng xã hội. Nguồn: Hóng hớt showbiz

Cô cho biết bạn trai có mối quan hệ thân thiết quá mức với một học trò nam. Nguồn: Nam Em

Trên kênh TikTok, Nam Em liên tục chia sẻ clip nói chuyện mất kiểm soát. Ảnh: Chụp màn hình

Đây không phải lần đầu Nam Em khiến công chúng bàn tán vì những phát ngôn và hành động được cho là thất thường. Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, cộng đồng mạng lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến.

Một bộ phận bày tỏ sự cảm thông, cho rằng Nam Em đang tổn thương thật sự và cần được quan tâm. Tuy nhiên, không ít khán giả phản ứng dữ dội, cho rằng cô nên giữ chuyện riêng tư ở phạm vi cá nhân thay vì liên tục đưa lên mạng xã hội, gây ồn ào và ảnh hưởng đến người trong cuộc.

Hiện phía bạn trai của Nam Em chưa có phản hồi chính thức về những thông tin trên. Sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, đặc biệt trong bối cảnh Nam Em nhiều lần vướng tranh cãi vì trạng thái tâm lý bị cho là bất ổn trong thời gian gần đây.

Những chia sẻ của Nam Em đang được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Nguồn: Nam Em

Cuối tháng 11/2023, Nam Em chính thức công khai chuyện tình cảm với bạn trai Bùi Hữu Cường. Từ đó đến nay, mối quan hệ của cả hai liên tục trở thành đề tài bàn tán khi nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, thậm chí công khai “đấu tố” nhau trên mạng xã hội. Cặp đôi từng tuyên bố chia tay nhưng sau đó lại tái hợp.

Sau khi chuyện tình được chia sẻ rộng rãi, cư dân mạng cũng đào lại quá khứ của bạn trai Nam Em, lan truyền thông tin về đời tư nhiều ồn ào, từ vấn đề nợ nần đến việc từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Trước những luồng dư luận trái chiều, Nam Em không ít lần lên tiếng bênh vực và bảo vệ bạn trai giữa tâm bão chỉ trích.

Tháng 11/2025, cô còn tiết lộ về dự định tổ chức đám cưới. Nam Em cho hay: "Tôi muốn làm đám cưới bự. Khi thấy tài chính ổn, kinh tế oke thì mình làm chứ không phải phông bạt. Ngày cưới là ngày rất trọng đại. Hôn nhân là cả một đời người mà, mình không làm vội vàng".



Nam Em công khai mối quan hệ với bạn trai Bùi Hữu Cường vào cuối tháng 11/2023. Ảnh: FBNV

Chuyện tình cảm của cặp đôi bị bàn tán trong suốt thời gian qua. Ảnh: FBNV

Tháng 4/2024, Nam Em từng bị xử phạt hành chính do liên tục livestream và phát ngôn những thông tin sai lệch, gây xôn xao dư luận. Sau ồn ào này, hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt công chúng. Có thời điểm, cô gần như “biến mất” khỏi showbiz, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí và ngừng hoạt động biểu diễn trong một thời gian dài. Gần đây, Nam Em đã dần trở lại, bắt đầu nhận show và tái xuất trước công chúng.

Trên mạng xã hội, Nam Em từng viết bài đăng dài mong khán giả sẽ thông cảm và bao dung cho những lùm xùm đã qua của mình. "Em quyết định mặc đồ đẹp. Bước lên sân khấu và làm chủ ánh đèn. Vì em biết chỉ có sự tỉnh táo - xinh đẹp - mạnh mẽ mới có thể giúp em tốt hơn. Càng khóc càng quỵ luỵ càng xấu xí chỉ khiến người khác trở nên chán ghét.

Mọi người hết sức thông cảm và bao dung cho những lần mà em hỗn. Tâm em sân si. Vì vốn dĩ chúng ta không hoàn hảo và em cũng vậy. Ông trời cho em giọng hát - sắc đẹp. Thì phải cho em cái nết thấy gớm. Bởi mới có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Mỗi ngày em đều cố gắng và nỗ lực rất nhiều để nhìn bản thân mà sửa. Chỉ mong khán giả cho 1 con đường lui. Vì quá khứ đã qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Mỗi ngày em đều có gắng sám hối nghiệp chướng mà em đã gây ra", cô viết.