Không chỉ gây chú ý bởi hành động tặng quà lên tới mấy chục triệu cho Nhã Phương, trước đó trong lúc livestream trên nền tảng Tiktok, Nam Em đã có những chia sẻ thẳng thừng về chuyện người đẹp cặp đại gia trong showbiz và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.



Nam Em cho rằng, trong showbiz Việt, không có chân dài nào không cặp đại gia. Nam Em đặc biệt nhắc tới H.H và đề nghị mọi người hãy cho nữ ca sĩ có cuộc sống bình an. Cụ thể, Nam Em nói: "Giờ cô ấy thay đổi rồi, không muốn cặp đại gia nữa, chỉ muốn sống một đời bình an thì để yên cho người ta sống bình an đi".

Nam Em tiết lộ góc khuất trong showbiz, khẳng định chân dài nào cũng cặp đại gia.

Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long nói thêm: "Thử khui hết showbiz đi, có người nào không cặp đại gia thì tôi đi bằng đầu. Ai cũng cặp đại gia hết, chẳng qua là không bị khui thôi.

Khui ra là không ai đứng được hết. Quần quần áo áo hàng hiệu, ở đâu ra. Showbiz trả tiền đâu có cao đâu mà quần quần áo áo đồ hiệu. Không có bông hoa tuyết nào hết".

Phát ngôn của Nam Em nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người còn tỏ ra lo lắng cho tình trạng tâm lý của Nam Em trong thời gian gần đây khi cô có nhiều phát ngôn không kiểm soát, không có bằng chứng.

Nam Em đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và sau đó ghi tên mình vào top 8 Hoa hậu Trái đất 2016. Năm 2022, người đẹp gốc Tiền Giang trở lại đường đua nhan sắc với Hoa hậu Thế giới Việt Nam nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô.

Sau khi khép lại hành trình thi nhan sắc, cuộc sống của Nam Em có nhiều thay đổi. Người đẹp sinh năm 1996 chủ yếu tập trung cho lĩnh vực âm nhạc với lịch trình đi diễn dày đặc ở các phòng trà, sự kiện ca hát.