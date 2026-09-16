Nam Em đang vui ra mặt

Những năm gần đây, Nam Em cũng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi các phát ngôn trên livestream và mạng xã hội.

Chiều 16/9, Nam Em bất ngờ đăng tải một đoạn clip mới trên kênh TikTok cá nhân.Trong video, người đẹp xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, thoải mái nhảy nhót theo nhạc. Cô không kèm theo bất kỳ chia sẻ hay dòng chú thích nào. Trên mạng xã hội, Nam Em vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc trong cuộc sống và các bài đăng của cô nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Đáng chú ý, những ngày qua, Nam Em liên tiếp có những động thái lạ trên mạng xã hội. Trước đó, người đẹp từng đăng tải một dòng tâm sự về cuộc sống hiện tại nhưng nhanh chóng xóa đi. Trong bài viết, Nam Em chia sẻ: "Ít nhất bây giờ bạn có gia đình, có tài sản, có người ôm bạn khi bạn ngã. Còn mình vẫn đang một mình nỗ lực lấy lại sức khỏe và tinh thần. Nên chưa chắc ai mới là người sống tốt hơn đâu".

Nam Em không nói rõ người được nhắc đến trong bài viết là ai và cũng không đưa ra thêm giải thích sau khi xóa bài. Động thái này khiến nhiều khán giả tò mò về câu chuyện phía sau, song hiện người đẹp chưa lên tiếng làm rõ.

Chiều 16/9, Nam Em bất ngờ đăng tải một đoạn clip mới trên kênh TikTok cá nhân. Nguồn: TikTok nhân vật





Trong video, người đẹp xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, thoải mái nhảy nhót theo nhạc. Nguồn: TikTok nhân vật

Những ngày qua, Nam Em liên tiếp có những động thái lạ trên mạng xã hội.

Nam Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996 tại Tiền Giang. Cô từng là một trong những người đẹp được chú ý của làng giải trí Việt, sở hữu nhan sắc nổi bật và theo đuổi song song lĩnh vực sắc đẹp, ca hát.

Năm 2015, Nam Em đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, sau đó lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Một năm sau, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2016 và đạt Top 8 chung cuộc. Bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Nam Em còn thử sức với vai trò ca sĩ, gây chú ý bởi giọng hát nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và từng xuất hiện trong nhiều chương trình âm nhạc.

Tháng 3/2026, Nam Em xác nhận kết thúc mối quan hệ kéo dài hơn hai năm với Bùi Hữu Cường. Khi đó, cô gửi lời cảm ơn người cũ vì khoảng thời gian đồng hành, đồng thời nhắc đến những kỷ niệm hạnh phúc cả hai từng có.

Nam Em hạn chế hoạt động nghệ thuật trong thời gian qua. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, Nam Em cũng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi các phát ngôn trên livestream và mạng xã hội. Nội dung chia sẻ của cô xoay quanh nhiều vấn đề, từ chuyện tình cảm, cuộc sống cá nhân đến những câu chuyện trong giới giải trí. Một số phát ngôn từng gây tranh luận và nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Sau thời gian liên tục nhận được sự chú ý trên mạng xã hội, Nam Em dần hạn chế các hoạt động trước truyền thông và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân. Hiện cô vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên cập nhật những hình ảnh và khoảnh khắc đời thường tới người theo dõi.