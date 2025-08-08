HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nam du khách liều lĩnh tiếp cận sư tử đang ăn mồi để quay clip, người chứng kiến hoảng loạn

Phạm Trang |

Tại Bhavnagar, bang Gujarat (Ấn Độ), một nam thanh niên đã tiến lại gần một con sư tử đang ăn mồi để chụp ảnh và suýt gặp nạn.

Trong video được quay bởi những người đứng từ xa, có thể thấy con sư tử ban đầu dường như không để ý đến sự hiện diện của người đàn ông. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, nó bất ngờ gầm gừ, lao đến sát vào người này trước khi quay lại tiếp tục bữa ăn. May mắn thay, người đàn ông không bị thương và vẫn có thể rời khỏi hiện trường an toàn.

Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi hoảng loạn trước hành vi liều lĩnh và pha phản ứng đầy nguy hiểm của con vật.

Sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, cư dân mạng không giấu nổi sự bức xúc. Nhiều người gọi đây là hành động “ngu ngốc”, “thiếu suy nghĩ” và “đùa với tử thần vì một tấm hình”.

Một ý kiến nghiêm túc hơn viết: “Người ta bây giờ phát cuồng vì selfie và quay video đến mức không màng đến an toàn của bản thân, cũng chẳng nghĩ đến gia đình, vợ chồng, con cái. Một tấm ảnh hay một đoạn clip có đáng để đánh đổi cả mạng sống không?”

Nguồn: The India Express

