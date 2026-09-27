Dù tốn kém, du học sinh này vẫn chấp nhận vì cảm giác "ở nhà tốt hơn".

Từ Quang Lợi (Sơn Đông, Trung Quốc) đến Melbourne (Australia) du học từ năm 20 tuổi. Sau 8 năm, anh hoàn thành chương trình cử nhân thiết kế game, sau đó học lên thạc sĩ quản lý nghệ thuật tại Đại học RMIT. Học kỳ cuối cùng năm 2024, Từ Quang Lợi chỉ còn một môn học cần lên lớp trực tiếp và bạn gái anh đã tốt nghiệp trở về Trung Quốc trước đó.

"Sống một mình ở Melbourne cảm giác khá nhàm chán", anh nói với SBS Mandarin.

Vậy là, thay vì thuê nhà ở Melbourne như 8 năm trước, anh quyết định trở thành "du học sinh đi lại quốc tế".

Hành trình 72 giờ và bài toán chi phí

Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024, mỗi tuần Từ Quang Lợi bắt đầu hành trình từ 7 giờ sáng thứ Hai tại Đức Châu, Sơn Đông (Trung Quốc). Anh di chuyển đến sân bay Tế Nam, bay đến Hạ Môn hoặc Thành Đô để quá cảnh, rồi đáp chuyến bay đêm đến Melbourne.

Anh đến nơi vào khoảng 9 giờ 30 sáng thứ Ba theo giờ địa phương, kịp dự lớp học lúc 7 giờ 30 tối. Mỗi đêm, anh ngủ nhờ nhà một người bạn để tiết kiệm chi phí. Trưa thứ Tư, anh lên máy bay về Trung Quốc, hạ cánh xuống Tế Nam lúc 8 giờ tối và về đến nhà ở Đức Châu trong cùng ngày. Tổng cộng, mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 72 giờ, trong đó thời gian bay mỗi chiều từ 10 đến 13 tiếng.

Trong 3 tháng đó, anh thực hiện 11 chuyến khứ hồi. Mỗi chuyến tốn khoảng 6.000 NDT (khoảng 23,3 triệu đồng), bao gồm vé máy bay khứ hồi, taxi và ăn uống. Tổng cộng 3 tháng, anh chi khoảng 66.000 NDT (khoảng 256 triệu đồng) cho việc đi lại. Trước đây, tiền thuê nhà của Từ Quang Lợi ở Melbourne là 10.000 NDT (khoảng 38,8 triệu đồng) mỗi tháng, chưa kể chi phí sinh hoạt. Con số này tương đương với chi phí đi lại hàng tuần.

"Tổng chi phí không khác biệt nhiều. Nhưng tôi nghĩ số tiền đó được chi tiêu hiệu quả hơn ở Trung Quốc vì chi phí ở đây thấp hơn nhiều", anh nói.

Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận việc liên tục di chuyển không hề dễ dàng. Có lần gặp bão, chuyến bay từ Thượng Hải bị hoãn 5-6 tiếng. Một lần khác quá cảnh ở Việt Nam, anh gần như thức trắng 3 ngày vì không quen với dịch vụ và đồ ăn trên máy bay.

Động cơ chính của Từ Quang Lợi không hoàn toàn là tài chính. Anh muốn dành thời gian cho bạn gái và gia đình sau 8 năm xa nhà. Ngoài ra, anh cũng muốn tận dụng thời gian ở Trung Quốc để tìm hiểu thị trường việc làm trong nước, chuẩn bị cho kế hoạch trở về sau tốt nghiệp.

"Tôi thích môi trường và sự tiện lợi ở Trung Quốc hơn. Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình", anh chia sẻ.

Netizen phản ứng trái chiều

Khi đăng video về hành trình lên MXH Douyin với tiêu đề "Thử thách quãng đường đi học xa nhất thế giới", Từ Quang Lợi nhanh chóng nhận được hàng nghìn thông báo. Video chia sẻ hành trình du học đặc biệt của anh thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ.

Một số người gọi anh là "rich kid" và đặt câu hỏi về giá trị bằng cấp. Những người khác bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Tôi chưa từng thấy ai hy sinh vì tình yêu đến vậy".

Tiến sĩ Trương Hoành Trí, giảng viên cao cấp về giáo dục tại Đại học Monash, nhận định quyết định đi lại quốc tế của những du học sinh như Từ Quang Lợi gắn với nhiều yếu tố xã hội, kinh tế và lối sống.

"Nếu có nhiều cơ hội việc làm hơn và điều kiện sống tốt hơn ở Australia, tôi tin anh ấy sẽ có xu hướng mời gia đình đến sống cùng thay vì bay về Trung Quốc mỗi tuần", ông nói. Tiến sĩ Trương cũng cho rằng việc đi lại quốc tế không nhất thiết làm giảm chất lượng học tập, miễn là sinh viên chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, bản thân nam du học sinh lại cho rằng đây là trải nghiệm "đáng để thử" (Ảnh minh họa: Pinterest)

Được biết, Từ Quang Lợi đã tốt nghiệp vào cuối tháng 12/2024. Dù đã tốt nghiệp và không còn phải loay hoay với lịch trình bay đi bay lại, anh vẫn coi 3 tháng đặc biệt đó như một "thử nghiệm" táo bạo giúp anh tự tin hơn trong việc hoạch định tương lai.

"Nếu bạn sắp tốt nghiệp hoặc có ít môn học, cũng như có đủ thời gian và khả năng để lên kế hoạch như vậy, tôi nghĩ nó khá đáng để thử. Nhưng nếu thời gian và sức lực của bạn ở nước ngoài đã hạn chế, tôi khuyên nên tập trung hòa nhập với cuộc sống địa phương càng sớm càng tốt. Điều đó sẽ có ý nghĩa hơn cho tương lai của bạn", Từ Quang Lợi nói.

Câu chuyện của Từ Quang Lợi có thể không phải là lựa chọn dành cho số đông, nhưng nó cho thấy một xu hướng rõ ràng rằng khi chi phí sinh hoạt ở nước ngoài ngày càng đắt đỏ, sinh viên quốc tế đang buộc phải sáng tạo hơn trong cách cân đối giữa việc học, tài chính và đời sống cá nhân. Với riêng anh, 11 chuyến bay trong 3 tháng không chỉ là một phép tính tiết kiệm, mà còn là cách để níu giữ những điều quan trọng nhất trong khoảng thời gian cuối cùng của thời sinh viên.

Theo SBS Mandarin