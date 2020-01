Nam Định ngập sâu, người dân 'thúc thủ' trong nhà ngày mùng 1 Tết

Chiều 25/1, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết đã huy động trực 100% từ sáng cùng ngày đối với lực lượng liên quan đến tiêu thoát nước để giải cứu tình trạng ngập úng cục bộ toàn thành phố do trận mưa lớn bắt đầu xảy ra từ rạng sáng nay.

Đến 15 giờ chiều nay, 25/1, tức mùng 1 Tết năm Canh Tý , hầu hết các gia đình ở thành phố Nam Định vẫn "cửa đóng, then cài", tự chúc tết nhau trong nhà.

Đến chiều mùng 1 Tết, các nhà dân đều "cửa đóng then cài" vì đường phố bị ngập úng - Ảnh: Hoàng Long

Trên đường phố, duy nhất thỉnh thoảnh thấy xuất hiện các xe cứu hộ đến ứng cứu các trường hợp xe ô tô để ngoài đường bị ngập nước. Cá biệt có một số xe ô tô, xe máy cố lưu hành ra đường thì mới phát hiện bốn phía đều ngập nước, quay về cũng không được nên chấp nhận gặp sự cố ngập nước, gọi xe cứu hộ đến ứng cứu.



Một số người cố ra đường lập tức bị ngập nước, hỏng xe, phải gọi cứu hộ - Ảnh: Hoàng Long

Nguyên nhân yên ắng trong ngày đầu tiên của năm Canh Tý được xác định do mưa lớn kéo dài khiến toàn bộ các đường phố bị ngập úng.



Từ đêm qua, 24/1 (tức 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), tại Nam Định đã có mưa khá to nhưng không kéo dài. Nhưng khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (tức mồng 1 Tết năm Canh Tý), tại đây xuất hiện trận mưa như trút , không ngớt trong nhiều giờ đã làm hầu hết các tuyến phố Thành Nam biến thành "sông".

Các phố chính như Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Bến Thóc... đều bị ngập hết phần lòng đường, nước tràn vượt vỉa hè. Nhiều nhà dân chưa tôn nền bị nước tràn qua cửa, biến lòng nhà thành ao.

Khu vực chân cầu Đò Quan bji ngập sâu trong nước - Ảnh: Hoàng Long

Các khu vực bị ngập nặng nhất là tuyến đường Đông A, các khu vực trũng ở khu đô thị Hoà Vượng và và các vùng trũng như Máy Tơ, Phan Đình Phùng, Hàng Thao, Ngã 6 Năng Tĩnh.



Tại đường Bến Thóc, nước ngập khoảng 0,5m so so với lòng đường, tràn vượt quá vỉa hè nên hàng chục ô tô đậu trên vỉa hè qua đêm cũng bị nước tràn vào xe, phải gọi cứu hộ. Một số xe cố nổ máy chạy đi tìm chỗ đỗ nhưng do các đường lân cận đều ngập nặng nên sau đó bị nước ngập chết máy.

Ghi nhận tại khu vực chân cầu chân cầu Đò Quan cũng tương tự, nhiều xe ô tô để qua đêm dù đã cẩn thận đỗ lên vỉa hè đầu đường Trần Hưng Đạo nhưng vẫn bị ngập gần ngang thân xe. Nhiều đoạn quanh khu vực này nước cao đến cả mét khiến vô số phương tiện chết máy.

Tuyến chính Đông A biến thành biển nước - Ảnh: Hoàng Long

Các trung tâm cứu hộ xe, các hiệu sửa xe tại Nam Định đều phải "nịnh" để nhân viên đi làm vào sáng mùng 1 tết và đều đã phải hoạt động hết công suất để "giải cứu" ô tô bị nước vào ống xả, thậm chí tràn vào trong xe khi tài xế cố gắng mở cửa xem tình hình.



Chị Trần Tuyết Mai( trú tại đường Trần Huy Liệu, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định) cho biết, chị chưa bao giờ chứng kiến trận mưa rào lớn đến vậy vào dịp Tết Nguyên đán. Từ sáng nay, toàn bộ gia đình nhà chị Mai bị mưa, nước ngập bao vây trong nhà, phải huỷ toàn bộ lịch đi chúc tết họ hàng, phố xá.

Nhiều xe ô tô để trên vỉa hè cũng bị ngập, phải gọi cứu hộ - Ảnh: Hoàng Long

Đến 15 giờ chiều nay, mưa ngớt và nước bắt đầu rút. Với nhiều người, việc cần làm nhất lúc này là đi tìm nơi sửa phương tiện bị hư hại, thay vì chúc Tết người thân hay đi lễ chùa.



Thông tin với Tiền Phong, ông Hoàng Nguyên Dự, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết, ngay từ gần 9 giờ sáng nay, khi thấy mưa lớn liên tục, các tuyến đường có dấu hiệu ngập úng, UBND thành phố đã huy động lịch trực 100% quân số đối với các lực lượng quản lý đô thị, tiêu thoát nước để xử lý tình huống.

Một nhà dân bị nước tràn qua hè vào nhà - Ảnh: Hoàng Long

"Không may là cũng trong sáng nay lại xảy ra sự cố điện tại trạm biến áp của Trạm bơm Quán Chuột khiến việc tiêu thoát nước bị ảnh hưởng. Nhưng ngay trong buổi sáng, chúng tôi đã xử lý xong sự cố để huy động toàn bộ 13 máy bơm có tổng công suất gần 60.000m3/h hoạt động tiêu thoát. Thành phố cũng vừa bổ sung lực lượng đi mở cống, khơi thông dòng chảy ở các khu vực ngập nặng. Với mức mưa nhỏ dần như hiện nay, khả năng đến chiều tối cùng ngày sẽ xử lý xong ngập úng tại các tuyến phố, trả lại giao thông cho người dân đi chơi tết, chúc tết", Chủ tịch UBND thành phố Nam Định thông tin.



Dưới đây là một số hình ảnh về tình trạng ngập ứng trong ngày mùng 1 Tết tại Nam Định:

Ngã tư Phan Đình Phừng- Bến Ngự bị ngập sâu cả mét nước - Ảnh: Hoàng Long

Các phố trong Khu đô thị Hoà Vượng đều bị ngấp úng - Ảnh: Hoàng Long

Đường Trần Hưng Đạo bị ngập toàn bộ - Ảnh: Hoàng Long

Phố Bến Thóc bị ngập sâu trong nước - Ảnh: Hoàng Long