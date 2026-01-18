Nam diễn viên yêu thầm Việt Hương, cưới vợ kém 26 tuổi, 52 tuổi có con: Bỏ phố về quê, làm 1 nghề mưu sinh

Bỏ phố về quê sống với vợ kém 26 tuổi

Tiết Cương (tên thật là Mai Ngọc Cương, sinh năm 1973) là diễn viên nổi tiếng được biết đến qua nhiều bộ phim như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Cô nàng bất đắc dĩ, Vật chứng mong manh...

Anh tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh), bạn học cùng lớp với Việt Hương, Cao Minh Đạt, Hạnh Thúy, Thúy Nga… Tất cả đều là học trò danh hài Minh Nhí.

Tiết Cương gây chú ý qua chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gala cười, sau đó ngày càng nổi tiếng khi tham gia diễn phim truyền hình.

Theo Tiết Cương, vai luật sư Trọng trong phim Hướng nghiệp là vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Trong khi đó, vai người bán vé số trong Vật chứng mong manh giúp anh đoạt giải Diễn viên phụ xuất sắc năm 2013.

Tiết Cương.

Ngoài vai trò diễn xuất, Tiết Cương còn là MC và đạo diễn cho các vở kịch, tiểu phẩm truyền hình. Anh góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình như Ơn giời cậu đây rồi, Hội ngộ danh hài,...

Về đời tư, Tiết Cương khá lận đận trong tình duyên. Anh từng chia sẻ trên tờ tạp chí Tri Thức rằng, thời trẻ, anh từng yêu thầm Việt Hương suốt một thời gian dài nhưng không dám thổ lộ. Trải qua nhiều lận đận, mãi đến năm 2022 ở tuổi 49, Tiết Cương kết hôn với Ngọc Thưởng – kém anh 26 tuổi. Ngọc Thưởng vốn là một người hâm mộ nam nghệ sĩ từ nhỏ.

Sau đám cưới, vợ chồng anh không vội có con mà tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Sống chủ yếu ở TP HCM, họ vẫn dành thời gian về ngôi nhà nhỏ ở Tân An (Long An) tận hưởng thú điền viên như bắt cá, hái rau.

Diễn viên lập kênh YouTube nói về cuộc sống vợ chồng cũng xuất phát từ việc cả hai có niềm yêu thích cuộc sống miền quê.

Họ sát cánh trong những chuyến đi khám phá ẩm thực, văn hóa vùng miền khắp các tỉnh thành. Ở mỗi nơi đến, cả hai đều quay video vừa làm kỷ niệm vừa chia sẻ với khán giả.

Tiết Cương chia sẻ trên tờ Phụ nữ số: "Tôi thích về quê lắm. Ở quê phong cảnh bình yên. Tuổi già chỉ cần nhẹ nhàng, thư thái như vậy thôi".

Tiết Cương cho biết thời độc thân thích ngao du đây đó, sống lãng tử không ràng buộc. Từ khi cưới vợ, diễn viên thay đổi bản thân để xây dựng gia đình.

Vợ anh - Ngọc Thưởng - chân chất và điềm đạm, tính cách vui vẻ khiến anh cũng mở lòng hơn. Trước đây, anh kín tiếng về chuyện riêng tư nhưng sau khi cưới, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh vợ chồng trên trang cá nhân.

Nam nghệ sĩ bỏ phố về quê sống.

Cắt tóc cho vợ.

Làm bố ở tuổi 52, sống bằng nghề Youtuber

Tháng 5/2025, vợ Tiết Cương sinh con trai đầu lòng. Nam diễn viên chính thức lên chức bố ở tuổi 52. Tờ Vnexpress viết, trước đó, để tiện cho việc diễn xuất, anh đưa vợ về Kiên Giang, nhờ bố mẹ vợ chăm sóc. Khi xong lịch quay, anh tranh thủ về thăm bạn đời. Theo diễn viên, trong suốt thời kỳ, sức khỏe vợ anh tốt, không bị ốm nghén hay tăng cân nhiều.

Về cuộc sống hiện tại của ông bố bỉm sữa tuổi 52, tạp chí Thanh Niên Việt mới đây trích lời NSƯT Cát Tường về quê thăm Tiết Cương cho biết, nam nghệ sĩ hiện ít đi phim, anh sống chủ yếu nhờ nguồn thu nhập đến từ Youtube.

Cụ thể, Cát Tường nói: "Anh Tiết Cương có nhiều kênh Youtube lắm. Nói chung bây giờ gia đình anh Tiết Cương sống bằng nghề Youtube.

Anh Tiết Cương rất hiền, thật thà nên cũng chia sẻ thẳng là anh ấy nhận đi review để kiếm tiền. Anh Tiết Cương chuyên đi review nhà, xe cộ rồi ăn tiền của người ta, còn tiền Youtube trả cho anh ấy một tháng được mười mấy hai mươi triệu nếu view cao.

Anh Tiết Cương là dư tiền vì chuyên quay clip review kiếm tiền nuôi vợ con, mua sữa cho con. Hiện tại, anh Tiết Cương sống bằng tiền làm Youtube, có tới 3 kênh Youtube lận. Anh ấy chỉ sống nhờ tiền từ đó vì anh ấy không làm ăn gì nữa, không có nguồn thu nhập nào khác.

Tiết Cương lên chức bố ở tuổi 52.

Hiện tại, anh sống bằng nghề làm Youtube.

Hồi xưa anh Tiết Cương rất nổi tiếng, là một trong những nhóm hài hàng đầu. Anh ấy kiếm rất nhiều tiền, mua xe hơi, nhà cửa trước cả tôi.

Nhưng sau này anh ấy không còn đi làm nghệ thuật nhiều, nên sống bằng nghề làm Youtube. Một tháng anh ấy kiếm được mấy chục triệu tiền review, Youtube trả nên đủ nuôi sống gia đình”.

Có thể nói, cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ khá viên mãn. Tờ Phụ nữ số trích lời nam diễn viên chia sẻ về cuộc sống hiện tại: “So với nhiều đồng nghiệp, tôi không quá giàu có tiền bạc nhưng cũng không thiếu thốn thứ gì. Tôi có nhà, có xe và một số tài sản nhỏ tích góp sau bao năm cày bừa”, Tiết Cương cho biết.