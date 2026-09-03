Nam diễn viên Việt về quê mở tiệm lẩu bình dân, tự tay phục vụ từng thực khách

Cuộc sống của sao nam này có nhiều thay đổi sau khi kết hôn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, không ít nghệ sĩ lựa chọn thay đổi hướng đi, người lui về tận hưởng cuộc sống bình yên, người chuyển sang kinh doanh và tìm niềm vui ở những công việc đời thường. Tiết Cương cũng là một trường hợp như vậy.

Mới đây, nam diễn viên bất ngờ chia sẻ hình ảnh khai trương một tiệm lẩu tại phường Tân An, Tây Ninh. Trong ngày đầu mở bán, diễn viên Cát Tường cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt để chúc mừng. Tiết Cương còn mang tạp dề nhân viên, trực tiếp phục vụ thực khách.

Tiết Cương mở tiệm lẩu bình dân ở quê sau khi lui về hậu trường sau khi kết hôn

Nghệ sĩ Cát Tường để ủng hộ quán ăn của Tiết Cương

Tiết Cương tự tay phục vụ từng suất lẩu bình dân cho khách hàng

Sau khi kết hôn với bà xã kém 26 tuổi, cuộc sống của Tiết Cương chủ yếu gắn bó với quê nhà. Bên cạnh việc kinh doanh quán lẩu bình dân, nam nghệ sĩ còn tìm hiểu và đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Anh cũng duy trì công việc sáng tạo nội dung trên YouTube, thực hiện những video trải nghiệm xe, khám phá cuộc sống miền quê hay ghi lại các chuyến đi cùng vợ. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ làm YouTube không xuất phát từ mục tiêu làm giàu mà chủ yếu vì sở thích. Công việc này đồng thời mang lại cho anh thêm một khoản thu nhập và cơ hội giao lưu, tương tác với khán giả.

Cuộc sống hiện tại của Tiết Cương chủ yếu diễn ra ở quê Tây Ninh

Tiết Cương sinh năm 1973, bước vào nghệ thuật từ sân khấu và dần được khán giả biết đến rộng rãi qua các chương trình hài. Anh thuộc thế hệ nghệ sĩ cùng thời với Việt Hương, Thái Hòa, Đức Thịnh và từng tạo dấu ấn qua Gala cười, Gặp nhau cuối tuần.

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực hài, Tiết Cương còn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh. Lối diễn tự nhiên, duyên dáng giúp nam diễn viên xây dựng được dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Bên cạnh diễn xuất, anh từng đảm nhận vai trò MC và đạo diễn một số vở kịch, tiểu phẩm truyền hình. Năm 2003, Tiết Cương được trao danh hiệu Diễn viên hài được yêu thích nhất tại Gala cười.

Cặp đôi sống trong căn nhà nhỏ, giản dị

Tháng 4/2022, Tiết Cương kết hôn với Ngọc Thưởng, sinh năm 1999, kém nam nghệ sĩ 26 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Khoảng cách tuổi tác từng khiến chuyện tình của cả hai nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, vợ chồng Tiết Cương lựa chọn cuộc sống khá kín đáo, bình dị và cùng nhau xây dựng tổ ấm theo cách riêng.

Thay vì tiếp tục xem TP.HCM là nơi gắn bó lâu dài, Tiết Cương hiện chủ yếu sinh sống tại Tây Ninh cùng vợ. Tổ ấm của nam nghệ sĩ là một căn nhà cấp 4 nằm trên khu đất khoảng 100m², xung quanh có sân vườn. Không gian sống không quá rộng rãi nhưng mang đến cảm giác thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên.

Căn nhà có một phòng ngủ, diện tích khoảng 35m² và được cải tạo theo hướng đơn giản, vừa đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Phần đất còn lại được Tiết Cương tận dụng làm sân vườn, trồng rau, cây ăn trái và tạo không gian vui chơi, nghỉ ngơi. Từ thay những đồ dùng bị hỏng đến cải tạo từng khu vực trong nhà, nam nghệ sĩ đều tranh thủ thời gian rảnh để tự làm. Những công việc vốn có thể thuê thợ, anh lại kiên nhẫn hoàn thiện từng chút một.

Tiết Cương và vợ luôn đồng hành trong cuộc sống

Ảnh: FBNV