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Nam diễn viên Việt là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, 24 tuổi đóng phim trăm tỷ, viral quốc tế

MZ
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Nam diễn viên này liên tiếp nhận tin vui trong những ngày qua.

Đinh Viết Tường đang là cái tên được chú ý sau khi xuất hiện trong Trại Buôn Người. Dù chỉ lần đầu đóng điện ảnh và không có quá nhiều đất diễn, nam diễn viên sinh năm 2002 vẫn để lại dấu ấn với vai Nhân - một nạn nhân khuyết tật trong đường dây buôn người. Trong lúc bộ phim đang tạo sức nóng tại phòng vé, Viết Tường tiếp tục đón một tin vui đặc biệt: anh được hiệp thương làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đinh Viết Tường 24 tuổi thành ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam , phim trăm tỷ viral quốc tế - Ảnh 1.
Đinh Viết Tường 24 tuổi thành ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam , phim trăm tỷ viral quốc tế - Ảnh 2.

Bức ảnh thẻ và dòng trạng thái mới của Viết Tường

Thông tin được chính Đinh Viết Tường chia sẻ trên trang cá nhân. Trong bài đăng, anh giới thiệu mình là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX và cho biết dù ở bất kỳ vai trò nào, anh vẫn mong muốn dùng tiếng nói và hành trình của mình để truyền động lực tới giới trẻ, đặc biệt là những người đang sống cùng hoàn cảnh tương tự.

Việc Viết Tường góp mặt trong Ủy ban Trung ương Hội diễn ra trong đợt kiện toàn nhân sự khóa IX. Theo thông tin được công bố, anh được giới thiệu với tư cách nhà sáng tạo nội dung, thanh niên khuyết tật tiêu biểu, gương Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2025. Cùng đợt này còn có những cá nhân tiêu biểu hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca sĩ Hòa Minzy, MC Khánh Vy, nhà khoa học Phạm Huy Hiệu...

Đinh Viết Tường 24 tuổi thành ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam , phim trăm tỷ viral quốc tế - Ảnh 3.

Tin vui đến đúng thời điểm câu chuyện của Đinh Viết Tường đang được khán giả quan tâm mạnh. Trại Buôn Người hiện là một trong những phim Việt nổi bật tại phòng vé, đã vượt mốc 100 tỷ đồng sau những ngày đầu công chiếu. Trong dàn diễn viên đông đảo của tác phẩm, Viết Tường là trường hợp đặc biệt khi đây cũng là lần đầu tiên anh bước lên màn ảnh rộng.

Trong phim, Viết Tường vào vai Nhân - một nạn nhân khuyết tật bị đưa vào trại buôn người và phải chịu nhiều hành hạ. Nhân vật có nhiều điểm tương đồng với chính cuộc đời nam diễn viên, từ những biểu hiện của hội chứng TICS cho đến sự mặc cảm, khó khăn trong giao tiếp và nỗi sợ bị người khác nhìn vào những khác biệt của mình. Chính sự tương đồng này khiến phần thể hiện của Viết Tường gây chú ý, đặc biệt ở những phân đoạn Nhân gặp lại mẹ và đối diện với bi kịch của mình. Đặc biệt, thời điểm hiện tại, vai diễn của Viết Tường còn viral quốc tế khi trích đoạn trong phim của anh được đăng tải trên X, nhận về lượt tương tác lớn từ cư dân mạng nước ngoài.

Đinh Viết Tường 24 tuổi thành ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam , phim trăm tỷ viral quốc tế - Ảnh 4.

Viết Tường và vai diễn của mình viral cả ở quốc tế

Đáng nói, vai Nhân ban đầu không được viết hoàn toàn như phiên bản khán giả nhìn thấy trên màn ảnh. Theo nhà sản xuất, ê-kíp đã mất nhiều thời gian thuyết phục Viết Tường nhận lời tham gia, sau đó thay đổi nhân vật để phù hợp hơn với anh. Trên trường quay, nam diễn viên cũng phải cố gắng kiểm soát những phản ứng ngoài ý muốn của cơ thể để đảm bảo các cảnh quay.

Đinh Viết Tường 24 tuổi thành ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam , phim trăm tỷ viral quốc tế - Ảnh 5.

Viết Tường có vai diễn ấn tượng trong Trại Buôn Người

Trước khi được biết đến với vai Nhân, Viết Tường từng trải qua một hành trình khá dài để vượt qua sự tự ti. Anh bắt đầu xuất hiện những cử động và âm thanh ngoài kiểm soát từ năm lớp 7, đặc biệt rõ rệt khi hồi hộp hoặc căng thẳng. Những biểu hiện này từng khiến anh khép mình, ngại xuất hiện trước người khác và gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Nhưng thay vì để những khác biệt ấy trở thành lý do dừng lại, Viết Tường lựa chọn bước ra trước công chúng. Anh theo đuổi ca hát, nhảy múa, sáng tạo nội dung và tham gia nhiều chương trình truyền hình.

Năm 2025, câu chuyện của anh tại Tân Binh Toàn Năng từng gây xúc động khi Viết Tường chia sẻ về hành trình chiến thắng chính mình. Dù không thể đi tiếp vào top 30, anh vẫn xem việc dám đứng trên sân khấu đã là một bước tiến lớn. Năm 2025, Viết Tường cũng là một trong 25 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”. Anh được ghi nhận với hoạt động âm nhạc, sáng tạo nội dung và lan tỏa những câu chuyện tích cực tới cộng đồng.

Đinh Viết Tường 24 tuổi thành ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam , phim trăm tỷ viral quốc tế - Ảnh 6.

Từ một chàng trai từng tự ti vì những biểu hiện không thể kiểm soát của cơ thể, Đinh Viết Tường giờ đây xuất hiện trước công chúng ở nhiều vai trò, nhà sáng tạo nội dung, người hoạt động cộng đồng và diễn viên. Trại Buôn Người có thể là bước ngoặt đưa cái tên Viết Tường đến gần hơn với khán giả điện ảnh, còn vị trí mới tại Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mở thêm một không gian để anh kể câu chuyện của chính mình và đồng hành với những người trẻ có hoàn cảnh tương tự.

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Tags

trại buôn người

ủy ban trung ương

Hòa Minzy

khánh vy

hội chứng Tics

sao Việt

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