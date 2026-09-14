Nam diễn viên Việt duy nhất đóng liên tiếp 8 phim trăm tỷ: Tài năng đỉnh cao chấp mọi scandal, muốn đứt chuỗi cũng khó

Để vượt qua được nam diễn viên này có thể nói là cực kỳ khó.

Tại thị trường điện ảnh Việt Nam, cái tên Trấn Thành đã trở thành bảo chứng phòng vé. Tính đến thời điểm hiện tại, anh là nam diễn viên duy nhất lập nên kỷ lục đóng liên tiếp 8 bộ phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng. Dù xuất hiện với tư cách nam chính hay chỉ sắm những tuyến nhân vật phụ, cái duyên màn ảnh cùng khả năng thu hút khán giả ra rạp của Trấn Thành đã tạo nên chuỗi thành tích thương mại đáng nể, biến anh thành "thế lực bất bại" của phòng vé Việt.

Trước khi thiết lập chuỗi kỷ lục phòng vé, Trấn Thành đã trải qua một hành trình dài va chạm với đủ vị trí trong showbiz. Anh vào nghề từ năm 2006 sau khi đạt giải Ba cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình (Én Vàng). Bên cạnh vai trò MC và diễn viên hài sân khấu, anh bắt đầu chạm ngõ điện ảnh vào năm 2010 với vai diễn khách mời trong phim Công Chúa Teen Và Ngũ Hổ Tướng. Những năm sau đó, nam nghệ sĩ liên tục tích lũy kinh nghiệm diễn xuất thông qua nhiều dự án điện ảnh đa dạng thể loại như Gia Sư Nữ Quái (2012), Hai Lúa (2013), Quý Tử Bất Đắc Dĩ (2015) hay phim kinh dị Bệnh Viện Ma (2016). Đây là bệ phóng giúp anh thấu hiểu thị hiếu khán giả rạp cũng như trau dồi khả năng diễn xuất trước khi mở ra chuỗi phim trăm tỷ liên tiếp.

Tuy nhiên, trước khi trở thành "ông hoàng phòng vé", Trấn Thành cũng có một thời gian là "ông hoàng thị phi" của showbiz Việt. Từ những tranh cãi về cuộc sống riêng với biệt danh "Mr. Riêng Tư" hay lùm xùm "hào quang rực rỡ", cho đến những lần bị chỉ trích vì không kiểm soát cảm xúc để bị gán với danh "Thành Cry", Trấn Thành từng là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng antifan đông đảo và liên tục vướng vào các scandal tai bay vạ gió. Song, điều này cũng vô tình khiến công chúng càng chú ý đến cái tên Trấn Thành mỗi khi xuất hiện. Sự tò mò của dư luận cộng hưởng với tài năng kể chuyện của anh đã tạo nên một tấm lá chắn "bất bại" trước mọi làn sóng tẩy chay, để Trấn Thành ngày càng chứng minh bản thân về cả thái độ lẫn trình độ, năng lực.

Năm 2019, Trấn Thành lần đầu tiên góp mặt trong không những 1 mà tận 2 dự án đạt doanh thu cao. Đầu tiên là bộ phim cổ trang Trạng Quỳnh cán mốc 100 tỷ đồng, trong đó anh thủ vai diễn Xẩm hài hước, duyên dáng. Ngay sau đó, Cua Lại Vợ Bầu đạt doanh thu 191,8 tỷ đồng, đưa anh lên hàng ngũ nam chính ăn khách với hình tượng nhân vật Trọng Thoại trầm tính và có chiều sâu tâm lý.

Sau một năm 2020 vắng bóng, Trấn Thành quay trở lại vào năm 2021 với một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi tự dàn dựng tác phẩm của chính mình. Dù ban đầu vấp nhiều tranh cãi và hoài nghi, bộ phim Bố Già do anh đồng đạo diễn, biên kịch và đóng vai nam chính Ba Sang đã mang về mức doanh thu bùng nổ 427 tỷ đồng, mở đường cho chuỗi thắng lợi liên tục ở vai trò nhà làm phim với "signature" riêng: rất "đời".

Năm 2023 ghi nhận hai tác phẩm trăm tỷ tiếp theo có sự góp mặt của nam nghệ sĩ. Đầu năm, bộ phim tâm lý gia đình Nhà Bà Nữ do anh làm đạo diễn kiêm thủ vai phụ Phú Nhuận đã mang về doanh thu 475 tỷ đồng. Đến cuối năm, anh tiếp tục tham gia góp vốn đầu tư đồng thời đảm nhận vai phụ Bác Ba Phi trong dự án điện ảnh Đất Rừng Phương Nam, đạt doanh thu 140 tỷ đồng.

Vào mùa phim Tết năm 2024, Trấn Thành tiếp tục khẳng định vị thế thương mại của mình với bom tấn Mai. Giữ vai trò đạo diễn kiêm một vai phụ nhỏ trong phim, tác phẩm này của anh đã thiết lập một cột mốc kỷ lục mới cho điện ảnh Việt Nam khi mang về doanh thu 551 tỷ đồng. Đây cũng là bộ phim được khán giả đánh giá là tuyệt vời nhất sự nghiệp của Trấn Thành cho đến hiện tại.

Tiếp tục chuỗi thắng lợi liên tiếp qua các năm, Trấn Thành quay trở lại với thể loại hài sở trường vào mùa phim Tết năm 2025. Dự án Bộ Tứ Báo Thủ do anh đạo diễn và tham gia diễn xuất tiếp tục chinh phục thị hiếu khán giả đại chúng, mang về mức doanh thu 332 tỷ đồng. Tết năm 2025, Trấn Thành tiếp tục nối dài chuỗi thành tích với tác phẩm tâm lý - giật gân Thỏ Ơi!!. Bộ phim do anh đạo diễn, sản xuất kiêm đóng chính vừa qua đã đạt mức doanh thu khoảng 450 tỷ đồng, đánh dấu 8 tác phẩm gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ" liên tiếp trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Sự thành công thương mại liên tục qua các năm của Trấn Thành chủ yếu đến từ việc lựa chọn đề tài gần gũi, đánh trúng tâm lý và thị hiếu của đại bộ phận khán giả đại chúng. Dù đời tư nhiều thị phi và phim của anh vẫn nhận về những ý kiến chuyên môn trái chiều về mặt kịch bản, con số liên tiếp 8 phim trăm tỷ trải dài từ 2019 đến nay vẫn là một kỷ lục phòng vé mà chưa nam diễn viên Việt nào làm được. Việc anh vừa bấm máy dự án phim Tết 2027 mang tên EM đã thu hút sự quan tâm lớn, được dư luận chú ý đến "nhất cử nhất động" của dự án càng khẳng định thêm thành tích trăm tỷ của Trấn Thành vẫn chưa dừng lại.