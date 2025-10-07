Nam diễn viên Việt đi xuất khẩu lao động, bị trục xuất về nước vì ẩu đả, mẹ kế đánh bằng cuốc suýt chết

Trong làng giải trí Việt, diễn viên Võ Hoài Nam là cái tên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ với khả năng diễn xuất tự nhiên. Dù bắt đầu với sự nghiệp hoạt động nghệ thuật khá muộn nhưng NS Võ Hoài Nam gặt hái được nhiều thành công.

Anh để lại dấu ấn qua loạt vai diễn gai góc, cá tính trong Cảnh sát hình sự, Chuyện phố phường, Vũ bãi rác... Năm 2021, Võ Hoài Nam vào vai ông Sinh trong bộ phim truyền hình Hương vị tình thân và để lại nhiều cảm xúc với khán giả. Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2007.

Dù bắt đầu với sự nghiệp hoạt động nghệ thuật khá muộn nhưng NS Võ Hoài Nam gặt hái được nhiều thành công

Diễn viên Võ Hoài Nam được khán giả biết đến qua series Cảnh sát hình sự, phim Vua bãi rác, Chuyện phố phường....

Đằng sau ánh hào quang, ít ai biết nam diễn viên đã trải qua một tuổi thơ cơ cực, thậm chí có thời điểm ngỗ ngược đến mức bị gọi là lưu manh. Võ Hoài Nam sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh phức tạp. Khi còn nhỏ, anh phải sống chung với mẹ kế - người mà theo lời nam diễn viên, từng nhiều lần đánh anh tàn nhẫn.

Có lần, mẹ kế đã dùng cuốc bổ thẳng vào người, khiến anh suýt mất mạng. "Vì vợ sau của bố đối xử với tôi như dân chợ trời. Ví dụ cả nhà đang ngồi ăn cơm, có họ hàng của mẹ kế sang chơi, dù trời đang mưa, tôi cũng phải bê bát cơm chạy ra ngoài. Vì mẹ kế không muốn cho gia đình biết bố tôi có con riêng. Có lần mẹ kế đánh tôi suýt chết. Khi ấy, bà bổ cả cái cuốc vào người tôi, may là tôi tránh được", diễn viên Võ Hoài Nam từng chia sẻ.

Diễn viên Võ Hoài Nam cho biết từng suýt chết vì bị mẹ kế bổ cái cuốc vào người

Không được hưởng một mái ấm đủ đầy, tuổi trẻ của Võ Hoài Nam từng trượt dài trong những tháng ngày nổi loạn. Diễn viên từng sang Nga để xuất khẩu lao động trong 4 năm. Tuy nhiên chỉ sau hơn 1 năm, diễn viên Võ Hoài Nam bị trục xuất về nước vì tội đánh nhau.

Võ Hoài Nam từng chia sẻ: "Cũng có người nói sao tôi không bớt nóng tính đi để được người ta mời đóng phim nhiều hơn. Nhưng tôi đóng phim không phải để kiếm tiền. Tôi kiếm tiền thì đi làm việc khác và nóng tính là bản tính của tôi chứ tôi cũng chẳng muốn vậy. Nên giờ tôi ngại ra ngoài tiếp xúc lắm, chỉ thích ở nhà. Bởi vậy mà tôi từng mở quán, vừa được ở nhà, vừa có thể kiếm sống".

Cuộc đời của nghệ sĩ Võ Hoài Nam đã trải qua không ít thăng trầm

Từ khi còn nhỏ, anh đã phải tự bươn chải ngoài đường, lang thang khắp các vỉa hè để mưu sinh

Trở về Việt Nam, Võ Hoài Nam bén duyên với nghệ thuật và nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng trong lòng khán giả. Những vai diễn đời và chất bụi bặm đã giúp anh được yêu mến, đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ trong Cảnh sát hình sự.

"Sau những lần vấp ngã đó, bản thân tôi ngồi lại nghiền ngẫm, suy nghĩ và nhìn nhận lại cái sai của mình. Tôi luôn quan niệm sai lầm là những vấp ngã, mà sau những vấp ngã thì bản thân phải cố gắng đứng dậy. Quan trọng là cá nhân có nhận ra những sai lầm đó và làm thế nào để sửa sai cho mình", diễn viên cho hay.

Sau khi trở về nước, Võ Hoài Nam học nghề tại Nhà hát Kịch Trung Ương 3 năm

Diễn viên Võ Hoài Nam và bà xã là nghệ sĩ múa Lan Anh có chung 1 con trai và 3 con gái. Con trai cả của ảnh từng đóng một số vở kịch và đoạt Huy chương Bạc Liên hoan kịch nói Toàn quốc 2024.

Sau hơn 25 năm gắn bó, Võ Hoài Nam và người vợ kém anh 12 tuổi vẫn có hôn nhân hạnh phúc. Trên trang cá nhân, nam diễn viên nhiều lần bày tỏ tình cảm bằng những vần thơ dành riêng cho bà xã. Anh từng dành nhiều lời có cánh cho vợ là người phụ nữ truyền thống, dịu dàng, đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc cho chồng và các con.