Nam diễn viên Việt bị bạn diễn tố không đánh răng, quay cảnh hô hấp nhân tạo mà cạn lời

Ai giải cứu mỹ nam này đi.

Mới đây, một đoạn video từ buổi cinetour phim Lên Hương đang thu hút sự chú ý từ trên mạng xã hội. Vốn tự xây dựng hình tượng lúc thì tổng tài lịch lãm, lúc lại cơ cực làm đủ mọi nghề để gánh 80% GDP nước nhà, Võ Tấn Phát khi quay về làm diễn viên điện ảnh lại bất ngờ bị bạn diễn "bóc phốt" không kiêng nể ngay trước mặt công chúng.

Võ Tấn Phát bị Hồng Đào "bóc phốt"

Cụ thể, khi chia sẻ về hậu trường bộ phim, nghệ sĩ Hồng Đào đã hé lộ một kỷ niệm "dở khóc dở cười" với đàn em. Nói về cảnh nhân vật Tâm (Võ Tấn Phát) bị ngất xỉu và cần được hô hấp nhân tạo, Hồng Đào trong vai bà Mũi đã hài hước hỏi khán giả bên dưới: "Lúc hô hấp nhân tạo có vị gì? Vị ngọt, đắng, cay hay bất cứ vị gì?". Khi một khán giả trả lời là vị "chua", nữ nghệ sĩ xác nhận đó là đáp án chính xác. Cứ ngỡ là do trong quá trình quay, bà Mũi phải vắt chanh vào miệng Tâm để anh tỉnh nhưng ai ngờ Hồng Đào lại "tố thẳng" Võ Tấn Phát "quay từ sáng đến chiều mà không đánh răng". Câu nói vô tri nhưng đầy tính "sát thương" này khiến tất cả mọi người tại rạp được một phen cười nghiêng ngả.

Dù công khai "tố cáo" bạn diễn, khán giả đều nhận ra đây chỉ là những lời trêu đùa giúp tạo không khí vui vẻ và kéo gần khoảng cách giữa đoàn phim với người hâm mộ trong buổi giao lưu.

Trước màn tương tác lầy lội này, cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước: - Giải cứu tổng tài Võ Tấn Phát gấp - Quay từ sáng đến chiều không đánh răng mà bắt hô hấp nhân tạo thì đúng là vị chua rồi cô Hồng Đào ơi - May mà chua chứ không có mùi gì khác nhé - Tin hot: Lần đầu có nam diễn viên Việt bị bạn diễn tố không đánh răng khi quay cảnh chạm môi - Ảnh Phát ảnh ngượng mà cười suýt nhảy lên luôn mà

Trong dự án điện ảnh Lên Hương, Võ Tấn Phát vào vai Tâm, một anh chàng trai giao vịt nhà nghèo nhưng chăm chỉ, luôn cố gắng làm thêm để có thêm thu nhập đỡ đần cho gia đình. Còn Hồng Đào vào và bà Mũi - chủ một trại hòm gia truyền sắc sảo, gai góc, thực dụng và có đời sống nội tâm nhiều góc tối. Sự toan tính, lạnh lùng bên ngoài thực chất chỉ là lớp vỏ bọc bảo vệ bà trước những tổn thương trong quá khứ. Giữa lúc Tâm rơi vào bước đường cùng vì túng quẫn tiền bạc, anh đã va vào cuộc đời bà Mũi. Cả hai thiết lập một giao kèo ngầm: Tâm chấp nhận nhận số tiền 8 triệu đồng từ bà Mũi để thực hiện công việc "nằm hòm cầu vận" nhằm lôi kéo khách hàng về cho trại hòm đang ế ẩm của bà.

Bên cạnh cặp đôi "oan gia" này, tác phẩm còn quy tụ dàn diễn viên thực lực đa thế hệ gồm NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Quốc Khánh, Lê Hạ Anh, Thiếu Lan...

Về nội dung, Lên Hương bắt đầu từ trò trục lợi tâm linh "nằm hòm cầu vận" của Tâm và bà Mũi, nhưng từ biến cố này, phim dần bóc tách những bí mật và mâu thuẫn âm ỉ suốt nhiều năm giữa các nhân vật. Vượt lên trên lớp áo trào phúng, kỳ quặc và những tiếng cười ban đầu, nửa sau của phim chuyển nhịp đầy xúc động, để rồi sau tất cả vẫn tôn lên giá trị trân quý là tình thương, tình thân.