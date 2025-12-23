Nam diễn viên U55 cả nước nhớ mặt: Ly hôn ra đi tay trắng, lấy vợ mới ở nhà thuê nhưng hạnh phúc

Diễn viên “cả nước nhớ mặt” của phim truyền hình Việt

Bá Anh sinh năm 1974, tốt nghiệp khoa Đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Bén duyên với nghệ thuật diễn xuất, anh gắn bó lâu năm với Nhà hát Tuổi trẻ và là gương mặt quen thuộc của cả sân khấu kịch lẫn phim truyền hình.

Tên tuổi Bá Anh được đông đảo khán giả biết đến qua vai Văn “Nghiện” trong Những ngọn nến trong đêm – một vai diễn tạo dấu ấn mạnh, giúp anh trở thành kiểu diễn viên “cả nước nhớ mặt”. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim như Sóng ở đáy sông, Đừng đùa với thời gian, Hoa sữa về trong gió, Có anh nơi ấy bình yên, Thương ngày nắng về … Ở sân khấu kịch, Bá Anh cũng ghi dấu với loạt vở diễn lớn nhỏ và từng giành huy chương tại các kỳ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Dù không thuộc nhóm ngôi sao đình đám, Bá Anh vẫn được giới chuyên môn đánh giá là diễn viên bền bỉ, nghiêm túc với nghề, luôn nỗ lực làm mới mình qua từng vai diễn.

Diễn viên Bá Anh là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV.

Hôn nhân tan vỡ, để lại nhà cho vợ cũ

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống riêng tư của Bá Anh từng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi anh thẳng thắn chia sẻ về cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn. Nam diễn viên và vợ cũ có với nhau ba người con trai. Sau nhiều năm chung sống, cả hai quyết định ly hôn sau quãng thời gian dài ly thân.

"Sau 2 năm ly thân, chúng tôi không thể hàn gắn, cũng không còn bất cứ điều gì day dứt nên dành 1 năm để sắp xếp mọi chuyện trước khi quyết định chia tay.

Về lý thuyết, các con đang sống có đầy đủ bố mẹ nhưng thực tế các cháu đang sống trong không khí nặng nề, u uất, thường xuyên có sự mâu thuẫn. Vì thế mọi thứ nên tùy duyên để các con dễ thở hơn. Tôi cố gắng để các con không bị sốc về tâm lý và dù bố mẹ ly hôn thì các cháu vẫn lớn lên một cách tự nhiên", Bá Anh từng chia sẻ trên chương trình Lối ra.

Chia sẻ về biến cố này, Bá Anh từng thừa nhận đó là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời anh. Áp lực tâm lý, mất ngủ kéo dài và nỗi day dứt vì các con khiến anh từng rơi vào trạng thái khủng hoảng. Tuy nhiên, khi chính thức ly hôn, nam diễn viên đã lựa chọn một quyết định khiến nhiều người nể trọng: để lại ngôi nhà chung cho vợ cũ và các con còn bản thân ra ngoài thuê nhà sống.

Bá Anh cho biết anh không muốn tranh chấp tài sản, bởi điều quan trọng nhất với anh khi ấy là con cái có nơi ở ổn định.

Bá Anh đang có cuộc sống viên mãn.

Hạnh phúc bên vợ mới, giữ thói quen lãng mạn

Sau nhiều năm sống độc thân, Bá Anh bất ngờ công khai đã đăng ký kết hôn lần hai được gần 2 năm. Người bạn đời hiện tại của anh là một người bạn cũ quen biết từ lâu, đến khi gặp lại mới nảy sinh tình cảm. Cả hai quyết định về chung một nhà sau thời gian tìm hiểu, khi đã đủ chín chắn và thấu hiểu nhau.

ĐỌC THÊM Vệ sĩ tóc bạc U65 của Mỹ Tâm nhấc bổng một người ngay trong show

Theo diễn viên Bá Anh tiết lộ, cuộc sống hôn nhân mới của anh không ồn ào, không hào nhoáng. Vợ chồng anh hiện vẫn thuê nhà ở, đi xe máy, chưa có nhà riêng. Nam diễn viên thẳng thắn thừa nhận mình không phải người giàu có nhưng đổi lại, anh có được sự bình yên và cảm giác được sẻ chia.

"Khi lấy nhau, chúng tôi thuê một căn chung cư ở gần hồ Ngọc Khánh (Hà Nội) để ở. Con thứ 2 của tôi và con thứ 2 của cô ấy ở cùng chúng tôi", nam diễn viên chia sẻ trên tờ Dân trí.

Nói về người vợ hiện tại, Bá Anh khen vợ nấu ăn ngon. Ở tuổi ngoài 51 anh vẫn rất lãng mạn nên hai vợ chồng có thói quen đi ngắm Hà Nội, cafe cùng nhau. Cả hai cũng dành thời gian để tập luyện thể thao và đi du lịch để gắn kết hơn.