Chuyện tình bí ẩn của 2 ngôi sao hàng đầu Việt Nam

Là 2 ngôi sao hàng đầu Việt Nam nhưng cả Mỹ Tâm và Sơn Tùng M-TP chưa từng công khai người yêu. Hiện tại, Sơn Tùng và Mỹ Tâm đều bị đồn với một người gắn bó bên cạnh nhiều năm nhưng cả hai giống nhau tới ngỡ ngàng - không phủ nhận và cũng không thừa nhận.

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến.

Mỹ Tâm

Mỹ Tâm sinh năm 1981 tại Đà Nẵng, là một trong những ca sĩ có sự nghiệp bền bỉ và ảnh hưởng lớn nhất của V-pop suốt hơn hai thập kỷ. Từ khi giành giải Quán quân Giọng ca vàng châu Á năm 2000, Mỹ Tâm liên tục khẳng định vị thế qua hàng loạt album ăn khách như Yesterday & Now, Hoàng hôn thức giấc, Tâm, Tam 9…

Cô được mệnh danh là "Họa mi tóc nâu", sở hữu lượng fan trung thành hiếm có và luôn giữ hình ảnh sạch, nói không với scandal. Về đời tư, Mỹ Tâm nổi tiếng kín tiếng, nhiều lần khẳng định muốn giữ chuyện tình cảm cho riêng mình, không chia sẻ ồn ào trên truyền thông.

Chính vì vậy, mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý kể từ lần đầu cả hai hợp tác trong MV Đừng hỏi em năm 2017. Sự tương tác tự nhiên, ánh mắt và cử chỉ thân mật trong sản phẩm âm nhạc khiến khán giả không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ vượt trên mức đồng nghiệp.

Hình ảnh Mai Tài Phến có mặt ở nhà Mỹ Tâm tại Đà Nẵng.

Hình ảnh "trượt tay" đăng của Mỹ Tâm và người đàn ông trong ảnh được cho là Mai Tài Phến.

Sau đó, Mỹ Tâm tiếp tục mời Mai Tài Phến đóng cặp cùng mình trong phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, nơi cả hai thể hiện rõ "phản ứng hóa học" cả trên màn ảnh lẫn hậu trường, làm dấy lên tin đồn hẹn hò kéo dài nhiều năm. Đến dịp cận Tết 2022, Mai Tài Phến bị "team qua đường" bắt gặp xuất hiện tại nhà riêng của Mỹ Tâm ở Đà Nẵng, khiến nghi vấn càng được bàn tán rộng rãi.

Tháng 10/2023, Mỹ Tâm công khai đến ủng hộ Mai Tài Phến tại buổi ra mắt phim Đất Rừng Phương Nam, một động thái hiếm hoi với một nghệ sĩ vốn rất hạn chế xuất hiện ở sự kiện riêng của đồng nghiệp nam. Đầu năm 2024, cả hai tiếp tục bị ghi lại khoảnh khắc đi cùng nhau tại sân bay, dù chủ động giữ khoảng cách.

Tháng 4/2024, Mỹ Tâm gây xôn xao khi "trượt tay" đăng ảnh một người đàn ông thả diều trên nóc nhà, có vóc dáng được cho là khá giống Mai Tài Phến. Đáng chú ý, nam diễn viên thường xuyên có mặt trong các show diễn lớn nhỏ của Mỹ Tâm nhiều năm gần đây.

Liveshow mới đây của Mỹ Tâm ở Hà Nội, Mai Tài Phến cũng có mặt và ngồi cùng gia đình nữ ca sĩ. Sắp tới cả hai tiếp tục đóng phim chung. Tuy nhiên, cho đến nay, cả Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ, giữ đúng phong cách kín kẽ vốn có.

Sơn Tùng và Hải Tú.

Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994 tại Thái Bình, là nghệ sĩ hiếm hoi của V-pop tạo được sức ảnh hưởng vượt ra ngoài âm nhạc, từ thời trang, phong cách sống cho đến văn hóa fandom. Bước ra từ Cơn mưa ngang qua, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành hiện tượng với hàng loạt bản hit như Em của ngày hôm qua, Chạy ngay đi, Hãy trao cho anh, Lạc trôi…

Năm 2020, anh thành lập công ty M-TP Entertainment, khẳng định vị thế nghệ sĩ độc lập hàng đầu. Tương tự Mỹ Tâm, Sơn Tùng cũng gần như không chia sẻ đời tư, luôn giữ im lặng trước các đồn đoán tình cảm.

Nghi vấn tình cảm giữa Sơn Tùng và Hải Tú bùng nổ từ cuối năm 2020 khi Hải Tú trở thành nữ chính trong MV Chúng ta của hiện tại và chính thức ký hợp đồng độc quyền với M-TP Entertainment.

Cả hai từng bị bắt gặp đi cùng nhau ở đời thường.

Sơn Tùng - Hải Tú được cho là check cùng địa điểm.

Sự xuất hiện liên tục của Hải Tú trong các sản phẩm, sự kiện và hình ảnh đời thường liên quan đến Sơn Tùng khiến cộng đồng mạng "soi" ra nhiều chi tiết trùng hợp như diện đồ đôi, check-in cùng địa điểm, thậm chí hai lần bị bắt gặp ra vào cùng một căn nhà. Những chi tiết này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng tranh luận kéo dài suốt nhiều năm.

Thậm chí trên mạng xã hội còn xuất hiện tin đồn, cả hai đã về chung một nhà. Trước nhiều đồn đoán, cặp đôi vẫn chọn cách im lặng. Năm 2024, cặp đôi tiếp tục gây sốt khi cùng xuất hiện tình cảm trong MV Chúng ta của tương lai. Hải Tú còn tháp tùng Sơn Tùng trong các sự kiện vì cộng đồng.

Đến hiện tại, mối quan hệ thật sự của Sơn Tùng và Hải Tú vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ fan của nam ca sĩ hàng đầu showbiz Việt.