Nam diễn viên trăm tỷ liên tục bày tỏ tình cảm với Phương Mỹ Chi

Sau đám cưới 26 triệu views, Phương Mỹ Chi và nam diễn viên này đang được khán giả tích cực "đẩy thuyền".

Tối 7/9, diễn viên Bảo Định cập nhật loạt hình ảnh mới bên Phương Mỹ Chi, kèm lời kêu gọi khán giả: “Mọi người đã mua vé đêm nhạc hội Dân Chơi Dân Ca chưa nhỉ?”. Những khoảnh khắc thân thiết giữa hai người một lần nữa thu hút sự chú ý, đặc biệt khi nam diễn viên tiếp tục có động thái ủng hộ “đàng gái” sau màn hóa thân thành chú rể của Phương Mỹ Chi trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Loạt ảnh được thực hiện theo tông đen trắng, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ, tự nhiên của Bảo Định và Phương Mỹ Chi. Sự thân mật trong cách tương tác khiến cả hai tiếp tục được khán giả “đẩy thuyền”, nhất là khi đây không phải lần đầu nam diễn viên công khai chia sẻ những hình ảnh và kỷ niệm liên quan đến nữ ca sĩ.

Bảo Định vừa cập nhật loạt ảnh mới với Phương Mỹ Chi

Sau khi cùng Phương Mỹ Chi nên duyên trong Thiên Đường Với Người Thương, Bảo Định liên tục thể hiện sự ủng hộ dành cho dự án. Trên trang cá nhân, anh đăng tải nhiều hình ảnh hậu trường cũng như những câu chuyện xoay quanh quá trình hợp tác. Đáng chú ý, trong bài đăng đầu tiên về MV, nam diễn viên còn chia sẻ những hiểu biết mà anh có được về phong tục cưới hỏi của người Khmer Nam Bộ. Bảo Định cho biết anh xúc động khi thông qua dự án có cơ hội tìm hiểu thêm về những giá trị văn hóa Khmer Nam Bộ, đặc biệt là các nghi thức trong lễ cưới truyền thống.

Nam diễn viên viết: “Tới lượt mình tung ảnh độc quyền nha. Nhờ Chi và mọi người mà mình được học rất nhiều điều về người Khmer. Trong tục cưới hỏi của người Khmer khi các Achar làm lễ cột chỉ đỏ, người phụ nữ sẽ dùng hai tay đỡ lấy cánh tay của người đàn ông biểu thị cho sự đồng lòng hậu thuẫn. Ngược lại người đàn ông đặt một tay lên tay của người phụ nữ biểu thị cho sự yêu thương chở che. Hôm đó rực rỡ nắng vàng và dịu dàng gió mát”.

Loạt ảnh độc quyền mà Bảo Định đăng tải:

Trong quá trình ghi hình, Bảo Định cũng có những hành động động viên Phương Mỹ Chi. Video hậu trường MV hé lộ những phân cảnh phía sau ống kính. Khi nữ ca sĩ không thể lấy được cảm xúc, nam diễn viên chủ động đến bên cạnh an ủi. Anh dành khoảng 10-15 phút trò chuyện, xoa tay và thì thầm động viên để Phương Mỹ Chi bình tĩnh trước khi tiếp tục ghi hình. Ở cảnh quay đám cưới, sau nhiều lần thực hiện, cả hai cuối cùng hoàn thành phân cảnh. Phương Mỹ Chi bật khóc ngay khi cảnh quay kết thúc. Bảo Định lập tức ôm lấy bạn diễn và tiếp tục an ủi. Khoảnh khắc này trở thành một trong những chi tiết được chú ý khi video hậu trường được đăng tải.

Bảo Định dành nhiều thời gian trò chuyện với Phương Mỹ Chi

Chạy đến ôm nữ ca sĩ khi cô không kiềm được cảm xúc trong cảnh quay lễ cưới

Trong một bài đăng khác về MV Thiên Đường Với Người Thương, Bảo Định tiếp tục để lại dòng trạng thái: “Mỗi khoảnh khắc là mỗi niềm vui. Mình không ước niềm hạnh phúc này sống mãi, mình chỉ ước mình sẽ luôn trọn vẹn với nó mỗi khi nhìn thấy. Thiên đường là đáy giếng, nơi cô độc nhất, lạnh lẽo nhất, nơi không ai muốn ở lại, có một người cạnh bên”. Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm, trong bối cảnh những khoảnh khắc tương tác giữa Bảo Định và Phương Mỹ Chi trong MV đang được khán giả đặc biệt chú ý.

Bảo Định tại listening party ra mắt album của Phương Mỹ Chi

Ngày 27/8, Phương Mỹ Chi tổ chức listening party giới thiệu album Dân Chơi Dân Ca tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, khách mời và những gương mặt từng đồng hành cùng nữ ca sĩ trong hành trình đưa chất liệu văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ. Bên cạnh dàn nghệ sĩ đình đám, sự xuất hiện của Bảo Định - “hôn phu” nên duyên cùng Phương Mỹ Chi trong Thiên Đường Với Người Thương - cũng nhận được nhiều sự chú ý. Sau khi hóa thân thành cặp đôi yêu nhau rồi về chung một nhà trên màn ảnh, cả hai tiếp tục có những khoảnh khắc tương tác đáng yêu tại sự kiện.

Câu thoại tiếng Khmer nổi tiếng trong MV Thiên Đường Với Người Thương

Bảo Định khiến khán giả có mặt thích thú khi tỏ tình với Phương Mỹ Chi bằng tiếng Khmer

Đặc biệt, Puka bất ngờ “kiến tạo” một màn tỏ tình ngay trước sự chứng kiến của Phương Mỹ Chi và các khách mời. Nữ diễn viên chủ động hỏi Bảo Định thay cho Phương Mỹ Chi bằng tiếng Khmer: “បងស្រឡាញ់អូនទេ?” (phiên âm: Bong srolanh oun te?), có nghĩa là “Anh có yêu em không?”. Không chần chừ, Bảo Định lập tức đáp lại: “ស្រឡាញ់” (Srolanh - yêu). Màn đối đáp diễn ra nhanh chóng nhưng đủ khiến không khí tại sự kiện trở nên náo nhiệt. Đứng bên cạnh, Phương Mỹ Chi cũng không giấu được vẻ thích thú và bật cười ngượng ngùng trước màn “tỏ tình” bất ngờ.

Đáng nói, “Bong srolanh oun te?” vốn là câu thoại từng xuất hiện trong Thiên Đường Với Người Thương, khi nhân vật của Phương Mỹ Chi hỏi Bảo Định: “Anh có yêu em không?”. Nếu trên màn ảnh, nhân vật của nam diễn viên ngại ngùng và không đưa ra câu trả lời, thì ngoài đời, Bảo Định lại nhanh chóng đáp bằng một câu Srolanh, tạo nên màn đối chiếu thú vị giữa chuyện tình trong MV và tương tác của cả hai tại sự kiện.

DTAP "nhận rể" công khai

Không chỉ Bảo Định liên tục có những động thái thân thiết với Phương Mỹ Chi, những người đồng hành cùng nữ ca sĩ cũng nhiều lần góp phần “đẩy thuyền” cặp đôi. Mới đây, DTAP - nhóm sản xuất âm nhạc đồng hành cùng Phương Mỹ Chi - để lại bình luận dưới bài đăng Threads của Bảo Định: “Hello anh/em rể đồng hương”. Màn “nhận rể” công khai lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Phương Mỹ Chi vốn khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Vì vậy, những tương tác thân thiết giữa cô và Bảo Định càng trở thành điểm khiến khán giả quan tâm. Đặc biệt, Thiên Đường Với Người Thương đang là một trong những sản phẩm nổi bật của Phương Mỹ Chi trong năm nay, hiện thu về hơn 26 triệu lượt xem sau hơn nửa tháng phát hành. Sự kết hợp ăn ý cùng hình ảnh đẹp đôi của hai diễn viên cũng khiến nhiều khán giả dành thiện cảm và tích cực “đẩy thuyền”.

Phương Mỹ Chi vốn khá kín tiếng về chuyện tình cảm

Bảo Định tên đầy đủ là Đào Duy Bảo Định, sinh năm 1994 tại Khánh Hòa. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn tại Đại học Công nghiệp TP.HCM vào năm 2016. Sau khi ra trường, nam diễn viên từng làm bartender tại một khách sạn 5 sao, làm công việc văn phòng và có khoảng hai năm làm nhân viên ngân hàng. Con đường đến với diễn xuất của Bảo Định khá tình cờ. Năm 2019, anh có một vai khách mời trong Sài Gòn Trong Cơn Mưa. Dù chỉ xuất hiện trong vài giây trên màn ảnh, trải nghiệm này khiến anh quyết định tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất.

Bước ngoặt đến vào năm 2025 khi Bảo Định được đạo diễn Hàm Trần lựa chọn vào vai Sửu trong Tử Chiến Trên Không. Bộ phim đạt doanh thu hơn 250 tỷ đồng, giúp Bảo Định được biết đến với danh xưng “diễn viên trăm tỷ”. Tác phẩm cũng đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của nam diễn viên, đưa tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng.

Ra rạp từ ngày 19/9/2025, Tử Chiến Trên Không nhanh chóng trở thành cột mốc được nhắc đến nhiều nhất trong sự nghiệp của Bảo Định. Vai diễn này cũng mang về cho anh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Trước khi được biết đến rộng rãi qua Tử Chiến Trên Không, Bảo Định có cuộc sống khá kín tiếng và gần như không xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Anh ít chia sẻ về đời tư, khiến thông tin cá nhân của nam diễn viên gần như không được công chúng biết đến. Thậm chí, sau khi bộ phim gây chú ý, khán giả từng mất không ít thời gian để tìm hiểu danh tính của anh.

Từ màn hóa thân thành “chú rể” trên màn ảnh đến những tương tác ngoài đời, cả hai liên tục tạo ra những khoảnh khắc khiến khán giả thích thú

Hiện tại, những khoảnh khắc ngọt ngào cùng Phương Mỹ Chi đang giúp Bảo Định tiếp tục nhận được sự quan tâm. Từ màn hóa thân thành “chú rể” trên màn ảnh đến những tương tác ngoài đời, cả hai liên tục tạo ra những khoảnh khắc khiến khán giả thích thú. Trong khi Phương Mỹ Chi vẫn giữ sự kín tiếng về chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa cô và Bảo Định tiếp tục là chủ đề được cư dân mạng bàn luận.