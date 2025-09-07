Nam diễn viên tố bạn gái mập mờ với đạo diễn đồng tính, nghi vấn trao đổi tình - tiền với “yêu râu xanh”

Mới đây, nam diễn viên đài TVB Hoàng Nhuận Thành đã gây chú ý khi đăng tải bài viết lên mạng xã hội, tỏ thái độ cực kỳ bức xúc, chỉ trích bạn gái (tạm gọi là cô Trần) có mối quan hệ mập mờ với nữ đạo diễn của show Nhìn Đông Nhìn Tây. Sao nam 41 tuổi tiết lộ, bạn gái đã dành rất nhiều thời gian ở bên nữ đạo diễn kia, thậm chí đêm hôm khuya khoắt còn rủ nhau đi hóng gió, nhận thèm nhận điện thoại của anh. Chưa kể, "tình địch" đồng tính còn khuyên bảo cô Trần không nên hẹn hò với Hoàng Nhuận Thành, khiến anh vô cùng tức giận.

Hoàng Nhuận Thành tâm sự, bạn gái anh luôn rất có duyên với những người thuộc cộng đồng LGBT+, đến mức có phỏng viên còn nghi ngờ Hoàng Nhuận Thành có vấn đề gì đó nên bạn gái mới làm như vậy. Trước những lời ra tiếng vào, nam diễn viên TVB chất vấn: "Rốt cuộc em muốn làm cái gì? Nếu muốn chơi bời thì em tự chơi một mình đi, đừng có lôi anh vào cuộc. Anh bị tổn thương thế là đủ rồi, không muốn dính vào những drama thế này nữa!".

Nam diễn viên TVB Hoàng Nhuận Thành.

Hoàng Nhuận Thành tiết lộ, bạn gái anh cũng hoạt động trong showbiz và còn cùng thuộc "mái nhà chung" TVB, khiến dân tình suy đoán xôn xao. Netizen cho rằng, người tình bí ẩn của Hoàng Nhuận Thành rất có khả năng là Trần Hiểu Đông – người từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 nhưng lại trắng tay đầy tiếc nuối. Hiện tại, Trần Hiểu Đông đã ký hợp đồng với đài TVB và còn trở thành MC của show Nhìn Đông Nhìn Tây.

Netizen cho rằng Trần Hiểu Đông là người bạn gái mà Hoàng Nhuận Thành nhắc đến trong bài viết.

Điều khiến dân tình chú ý là Trần Hiểu Đông dính phải nghi vấn lấy tình đổi vai với Tăng Chí Vỹ - ông trùm TVB quyền lực, đồng thời cũng là gã "râu xanh" trứ danh Cbiz. Trang 163 cho biết, năm nay, trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 71 của Tăng Chí Vỹ, Trần Hiểu Đồng đã tham dự và còn chủ động hôn ông. Chỉ trong vòng 3 ngày, nữ diễn viên họ Trần lập tức nhận được vai diễn trong series phim đình đám Mái Ấm Gia Đình, được nhà đài trọng dụng. Bảo sao cư dân mạng thích "ăn dưa hóng thị" lại nghi ngờ Trần Hiểu Đông đã dùng "quy tắc ngầm" để đi lên trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, trước mắt, đây mới là suy đoán của cư dân mạng, còn việc Trần Hiểu Đồng có thực sự là bạn gái của Hoàng Nhuận Thành hay không thì chưa có nguồn chính thống nào lên tiếng xác nhận cả.

Trần Hiểu Đồng dính nghi vấn "lấy tình đổi vai".

Hoàng Nhuận Thành là một nghệ sĩ đa tài đa nghệ của TVB, không chỉ diễn xuất tốt mà còn có tài năng trong lĩnh vực âm nhạc và kiêm luôn chức kỹ sư nội thất. Anh bước chân vào làng giải trí từ năm 2018 và từng gây chú ý với khả năng bắt chước "Tứ đại Thiên vương" xứ Cảng. Hoàng Nhuận Thành còn được khen ngợi khi góp mặt trong những bộ phim như Cân Quắc Kiêu Hùng, Nghịch Thiên Kỳ Án, Kẻ Chấp Pháp…Tuy nhiên, nam diễn viên được đánh giá là thiếu chút may mắn, chưa thể bật lên mạnh mẽ trong sự nghiệp diễn xuất.

Nguồn: 163, Sohu