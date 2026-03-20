Nam diễn viên qua Mỹ 8 năm làm chủ 2 tiệm nail, nói tiếng Anh như gió

Tùng Ninh |

"Tôi qua Mỹ cũng được 8 năm rồi. Thời gian đầu cũng đi làm thợ nail cho chủ, nhưng chỉ hơn một năm là tôi tự ra mở tiệm riêng", diễn viên Vương Anh nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga cùng bạn thân là ca sĩ Leon Vũ đã tới tiểu bang Virginia (Mỹ) để đi show. Thúy Nga tranh thủ ghé thăm tiệm nail của một người em là diễn viên Vương Anh.

Leon Vũ và Thúy Nga

Được biết, Vương Anh trước đây ở Việt Nam, nhưng qua Mỹ được một thời gian thì làm chủ cả một tiệm nail, khiến Thúy Nga vô cùng ngỡ ngàng và thán phục: "Trời ơi, Vương Anh giỏi quá, từ Việt Nam qua đã làm chủ cơ ngơi lớn thế này. Tiệm nail này dễ thương quá, đi đâu cũng thấy hoa".

Diễn viên Vương Anh chia sẻ với Thúy Nga: "Tôi mở 2 tiệm nail liền, một tiệm ở dưới kia và tiệm này. Tôi quản lý cả hai tiệm nail luôn, thuê thợ về làm. Tiệm nail này tôi xây mới luôn, tự tay trang trí từ ngoài vào trong.

Tôi qua Mỹ cũng được 8 năm rồi. Thời gian đầu cũng đi làm thợ nail cho chủ, nhưng chỉ hơn một năm là tôi tự ra mở tiệm riêng và cứ thế phát triển lên từ đó, từ tiệm nhỏ mở thành tiệm lớn. Tôi phải chăm chỉ làm ăn còn trả nợ nữa".

Vương Anh

Tiệm nail của diễn viên Vương Anh rất rộng và được đầu tư hoành tráng, ước chừng chi phí lên tới vài trăm ngàn đô. Bên trong là những bàn lớn lên tới hàng chục chỗ ngồi và những thiết bị làm nail, spa chân tay hiện đại, đắt tiền.

Tiệm nail của anh khá đông khách, đông đảo nhân viên đang ngồi làm nail. Khách đến tiệm của anh phần đông là người Mỹ.

Vương Anh giao tiếp tiếng Anh với khách rất lưu loát, khiến Thúy Nga phải thốt lên: "Trời ơi, vậy mà Vương Anh kêu với tôi không biết tiếng Anh đâu, thế mà nói tiếng Anh như gió, giỏi quá trời!

Vương Anh giỏi quá, tôi đi vào tiệm nail này mới biết Vương Anh giỏi thế nào. Vương Anh còn đang muốn lấy vợ lắm rồi.

Tôi bất ngờ lắm, mới ngày nào Vương Anh qua Mỹ còn chưa có gì trong tay, giờ đã làm chủ tới hai tiệm nail, còn tự thiết kế, tự làm mọi thứ. Sắp tới chắc Vương Anh phải mở thêm tiệm nail thứ ba nữa. Vương Anh cứ yên tâm đi, rồi sẽ lấy được vợ thôi, ai rồi cũng lấy vợ được hết".

