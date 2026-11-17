Sao nhí đình đám 1 thời người Mỹ - Christian Cousins (phim Kindergarten Cop) vừa qua đời đột ngột ở tuổi 43.

Sáng 17/11, tờ Yahoo News đưa tin, sao nhí đình đám 1 thời người Mỹ - Christian Cousins (phim Kindergarten Cop) vừa qua đời đột ngột ở tuổi 43. Ban đầu, người thân không thể liên lạc được với Christian Cousins nên đã gọi điện báo lực lượng chức năng tới nhà riêng của nam diễn viên để kiểm tra tình hình. Sau đó, nam nghệ sĩ sinh năm 1983 được phát hiện đã tử vong tại căn hộ ở miền Nam California. Phía cảnh sát cho biết thêm, họ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào tại hiện trường.

Người thân mới đây đã xác nhận Christian Cousins qua đời ở tuổi 43 sau thời gian dài chống chọi với bệnh gan.

Christian Cousins qua đời do bệnh gan. Ảnh: People

Em trai cùng cha khác mẹ với nam diễn viên là Jonas Roeser vừa đăng bài tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ. Trong bài viết, Jonas Roeser bày tỏ: “Hãy yên nghỉ nhé, người anh trai yêu quý của em, Christian Cousins. Lúc sinh thời, anh ấy đã phải vật lộn với căn bệnh gan trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Christian Cousins và Joseph là 2 người anh trai cùng cha khác mẹ với tôi. Lúc nhỏ, 2 anh ấy lớn lên ở California, trong khi tôi lại sống ở tiểu bang Washington. Mãi đến khi vào đại học, chúng tôi mới có cơ hội để trở nên gần gũi và gắn bó với nhau”.

“Christian Cousins là người có cá tính nổi bật, tràn đầy nhiệt huyết và sức sống, luôn ấp ủ những ước mơ hoài bão lớn lao. Yên nghỉ nhé Christian Cousins, hy vọng linh hồn anh sẽ được thanh thản và tìm thấy sự bình yên đích thực. Anh mãi là anh trai của em, em sẽ luôn nhớ về anh”, Jonas Roeser đau xót nhớ về người anh cùng cha khác mẹ vừa qua đời.

Người thân không thể liên lạc được với Christian Cousins trước khi nam ngôi sao đột ngột qua đời. Ảnh: People

Christian Cousins bước chân vào làng giải trí Mỹ từ năm 1988 qua loạt phim truyền hình mang tên Highway to Heaven. Sau đó, anh tiếp tục để lại dấu ấn trong hàng loạt tác phẩm đáng chú ý bao gồm Roxanne: The Prize Pulitzer, Father Dowling Mysteries,... Tới năm 1990, nam diễn viên trở nên nổi tiếng trên diện rộng nhờ màn xuất hiện trong bộ phim ăn khách 1 thời Kindergarten Cop hợp tác cùng Arnold Schwarzenegger.

Christian Cousins chiếm trọn tình cảm từ công chúng qua vai diễn nhí ở tác phẩm nổi tiếng 1 thời Kindergarten Cop . Ảnh: People