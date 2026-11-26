Từng bước lên ngôi vị cao nhất của một cuộc thi hài đình đám và sở hữu loạt dự án triệu view, nam diễn viên này bất ngờ rời showbiz.

Diễn viên Hồng Thanh (sinh năm 1994) được khán giả biết đến sau khi giành ngôi vị quán quân chương trình Cười Xuyên Việt năm 2017. Anh ghi dấu ấn nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, kết hợp hài hòa giữa yếu tố hài hước và chiều sâu tâm lý.

Tận dụng sức nóng sau cuộc thi, Hồng Thanh tích cực tham gia các dự án web-drama, khẳng định tên tuổi qua nhiều series triệu view như Sài Gòn, anh yêu kem, Ngũ Hợi tấn hỷ hay Chết thì chịu. Nam diễn viên cũng thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ sân khấu kịch, gameshow truyền hình đến màn ảnh rộng với vai diễn trong phim điện ảnh Móng vuốt.

Hồng Thanh từng là gương mặt đắt show, sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu

Không dừng lại ở diễn xuất, Hồng Thanh còn lấn sân ca hát và ra mắt một số sản phẩm âm nhạc. Đáng chú ý, video anh thể hiện ca khúc Đám cưới nha cùng DJ Mie đạt hơn 150 triệu lượt xem trên YouTube.

Cuộc sống bình dị tại Đắk Lắk

Năm 2024, Hồng Thanh thừa nhận gặp nhiều khó khăn, thử thách trong kinh doanh. Sau những biến cố đời tư, nam diễn viên quyết định rời TP.HCM, dọn về Đắk Lắk sinh sống và làm việc.

Anh không ngần ngại chia sẻ việc bán đi những tài sản đắt giá từng sở hữu, từ xe Mercedes, đồng hồ Rolex đến tủ quần áo hàng hiệu. Theo Hồng Thanh, trước đây anh từng nghĩ những món đồ này sẽ giúp nâng tầm giá trị bản thân, nhưng thực tế lại mang đến không ít áp lực từ các khoản trả góp và chi phí bảo dưỡng.

Tại Đắk Lắk, nam diễn viên bắt đầu với công việc làm tranh đính đá, livestream bán hàng trực tuyến và sáng tạo nội dung gắn link tiếp thị liên kết (affiliate). Sau một thời gian, Hồng Thanh thông báo nghỉ công việc làm tranh đính đá để chuyển sang làm việc tại một xí nghiệp địa phương.

Nam diễn viên cho biết thu nhập hiện tại không cao nhưng đủ để trang trải những nhu cầu cơ bản. Khi có thời gian rảnh, anh còn đến làng chài phụ giúp người dân.

Hình ảnh Hồng Thanh hiện tại khiến nhiều người bất ngờ

"Tôi nghĩ bất kỳ công việc chân chính nào cũng đáng trân trọng. Tôi không đặt nặng công việc lớn hay nhỏ, lương cao hay thấp. Nếu có cơ hội tạo thêm thu nhập, tôi sẵn sàng làm. Được lao động, tạo ra giá trị và có thu nhập nuôi sống bản thân là điều quan trọng nhất với tôi lúc này", anh chia sẻ.

Hiện Hồng Thanh sống tại nhà một người quen gần biển. Nam diễn viên cho biết bản thân vẫn ổn, giữ tinh thần lạc quan và xem những vấp ngã đã qua là cơ hội quý giá để trưởng thành hơn.

Quyết định rời phố về quê của quán quân Cười Xuyên Việt năm nào nhận được nhiều lời động viên từ khán giả. Với Hồng Thanh, đây là quãng nghỉ cần thiết để nhìn nhận lại bản thân sau những va vấp, đồng thời tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Anh vẫn sẵn sàng trở lại với ánh đèn sân khấu khi nhận được dự án phù hợp.