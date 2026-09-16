Nam diễn viên nổi tiếng chia sẻ con trai 14 tuổi lấy hàng nghìn USD rồi bỏ nhà đi: Đưa ra 12 yêu cầu mới chịu trở về nhà

Nam diễn viên Hồng Kông Ho Ying Wai kể chuyện con trai 14 tuổi từng lấy trộm hàng nghìn USD tiền mặt, lẻn khỏi nhà lúc rạng sáng và một mình đến tỉnh khác.

Ăn trộm tiền rồi lén rời nhà lúc 4 giờ sáng

Mới đây, nam diễn viên Hồng Kông Ho Ying Wai, 61 tuổi, chia sẻ câu chuyện gia đình trong một chương trình trực tuyến, thu hút sự chú ý khi kể lại sự việc xảy ra với con trai 14 tuổi.

Theo lời nam diễn viên, cậu bé đang ở giai đoạn nổi loạn và ngày càng không hài lòng với những quy tắc mà gia đình đặt ra. Những quy định này chủ yếu liên quan đến thời gian chơi game, tiền tiêu vặt và các mối quan hệ tình cảm ở tuổi thiếu niên.

Ho Ying Wai cho biết ông lo lắng con trai bước vào chuyện yêu đương quá sớm nên đặt ra một số giới hạn. Tuy nhiên, những bất đồng giữa hai cha con cuối cùng đã dẫn đến một sự việc nghiêm trọng.

Nam diễn viên Ho Ying Wai cho biết ông gặp nhiều trăn trở trong việc dạy con trai ở tuổi thiếu niên (Ảnh:thestar)

Cậu bé lấy trộm hàng nghìn USD tiền mặt rồi lén rời khỏi nhà vào khoảng 4 giờ sáng. Sau đó, cậu một mình đến Quảng Châu, Trung Quốc, mà không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 7 giờ sáng, Ho Ying Wai thức dậy và phát hiện con trai đã biến mất. Lo lắng, ông lập tức báo cảnh sát và tìm cách liên lạc với con.

Không lâu sau, một phụ huynh có con học cùng lớp với cậu bé gọi điện cho nam diễn viên. Người này cho biết cậu đã mượn điện thoại để liên lạc và hiện đang ở cùng gia đình bạn.

Ho Ying Wai cố gắng thuyết phục con trở về nhà nhưng cậu bé từ chối. Cậu quyết định tiếp tục ở tạm tại nhà bạn, mở đầu cho một cuộc thương lượng giữa hai cha con.

Đoạn này có thể biên tập lại để mạch câu chuyện liền hơn, tránh lặp các ý “thương lượng”, “không đồng ý” và phần kết không bị mang tính nhận xét quá nhiều:

Đưa ra 12 yêu cầu mới chịu trở về

Trong thời gian ở nhà bạn, cậu bé đưa ra 12 điều kiện trước khi đồng ý trở về. Những yêu cầu được Ho Ying Wai nhắc đến gồm một chiếc iPhone đời mới nhất, được trả lại khoản tiền tiết kiệm và có thêm không gian riêng tư.

Ho Ying Wai không đồng ý với việc con trai đưa ra hàng loạt điều kiện để trở về nhà. Ông cho biết mình đã nói rõ với cậu bé rằng con có thể trao đổi bất cứ vấn đề gì với cha, nhưng không thể đặt ra yêu cầu và buộc cha phải đáp ứng.

Sau đó, người cha xem xét từng mong muốn của con. Ông đồng ý trả lại khoản tiền tiết kiệm nhưng nói rõ rằng sẽ không đưa thêm tiền nếu cậu bé tiêu hết số tiền đó.

Với chiếc điện thoại mới, Ho Ying Wai cũng đưa ra cách giải quyết cụ thể. Ông đồng ý chia đôi chi phí mua điện thoại vào tháng 4 năm sau, với điều kiện con trai phải tự tiết kiệm đủ phần tiền của mình.

Ban đầu, cậu bé vẫn không muốn trở về nhà. Tuy nhiên, một người bạn cùng lớp đã khuyên cậu nên trân trọng việc cha sẵn sàng đáp ứng một phần mong muốn của mình. Sau đó, cậu thay đổi quyết định và đồng ý trở về.

Nhìn lại sự việc, Ho Ying Wai thừa nhận khoảng thời gian này khiến ông rất đau đầu. Nam diễn viên cho biết ông từng nhiều lần nghĩ đến việc sử dụng hình phạt thể xác sau khi con trai lấy tiền rồi bỏ nhà đi.

Tuy nhiên, cuối cùng ông không lựa chọn cách này. Ho Ying Wai quyết định nói chuyện với con và dùng lý lẽ để giải thích thay vì áp dụng hình phạt thể xác.

Nam diễn viên cho biết sự việc khiến ông trăn trở về cách vừa giữ những nguyên tắc trong gia đình, vừa duy trì mối quan hệ với con trai. Sau cùng, ông chọn cách không áp dụng hình phạt thể xác mà nói chuyện và dùng lý lẽ để giải quyết vấn đề.

Theo The Straits Times, thestar