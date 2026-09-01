Nam diễn viên miền Tây vừa bất ngờ thông báo đám cưới: Từng làm chạy bàn ở quán cà phê, diễn kịch dạo cho đến Quán quân cuộc thi hài

Tấm thiệp liên quan đến đám cưới được nam diễn viên đăng trên trang cá nhân chính thức.

Trên trang Facebook cá nhân, Võ Tấn Phát mới đây đăng hình ảnh một tấm thiệp kèm dòng chia sẻ ngắn: "Tụi mình gửi thiệp mọi người nha", cùng biểu tượng cô dâu, chú rể và nhẫn.

Tấm thiệp được thiết kế giống một thiệp cưới thực sự, nổi bật với hình ảnh Võ Tấn Phát trong trang phục chú rể đứng cạnh một cô gái mặc váy cưới. Bên dưới ghi tên "trưởng nam Tâm", "trưởng nữ Ánh", gia đình nhà trai là "bà Lan", gia đình nhà gái là "bà Mũi". Thời gian được ấn định lúc 20h ngày 16/9/2026, nhưng địa điểm lại là "Fanpage Võ Tấn Phát".

Cách nam diễn viên úp mở về "đám cưới" dễ khiến người xem liên tưởng đến một sự kiện trong đời tư. Tuy nhiên, các chi tiết trên tấm thiệp cho thấy đây không phải thông báo Võ Tấn Phát kết hôn ngoài đời mà liên quan tới phim điện ảnh Lên Hương.

Bức ảnh tấm thiệp mời cưới được Võ Tấn Phát đăng trên fanpage (Ảnh chụp màn hình)

Trong phim, Võ Tấn Phát vào vai Tâm, trong khi Lê Hạ Anh đảm nhận vai Ánh. Theo Nhà sản xuất phim, Tâm là chàng trai sống chật vật cùng mẹ là bà Lan, cần tiền chữa bệnh cho mẹ nên nhận một công việc đặc biệt tại trại hòm của bà Mũi. Ánh cũng là một trong những nhân vật đồng hành với nhóm làm dịch vụ mai táng. Trước đó, hình ảnh Tâm - Ánh đã được nhà sản xuất hé lộ với màu sắc tình cảm.

Lên hương do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn, quy tụ Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan và khởi chiếu chính thức từ ngày 18/9.

Dự án điện ảnh Lên Hương, Võ Tấn Phát kết hợp với Hạ Anh (Ảnh CGV Cinemas)

Từ chạy bàn ở quán cà phê đến quán quân cuộc thi hài

Võ Tấn Phát sinh năm 1995 tại Vĩnh Long, trong một gia đình làm nông. Con đường đến với nghệ thuật của anh không bắt đầu bằng những vai diễn lớn.

Khi còn học phổ thông, Võ Tấn Phát là người duy nhất trong trường đăng ký thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Sau khi đỗ, anh một mình lên thành phố học tập và bắt đầu quãng thời gian vừa học vừa mưu sinh.

Để có tiền đóng học phí và trang trải sinh hoạt, nam diễn viên từng chạy bàn tại các quán cà phê. Anh cho biết chính thời gian này giúp mình có cơ hội quan sát nhiều kiểu người, biểu cảm và cách ứng xử khác nhau, từ đó tích lũy vốn sống cho nghề diễn.

Sau đó, Võ Tấn Phát xin tham gia các nhóm kịch cà phê, vừa kiếm thêm thu nhập vừa có cơ hội cọ xát. Có thời điểm, thù lao của anh chỉ khoảng 100.000-150.000 đồng cho khoảng hai giờ biểu diễn.

Diễn viên Võ Tấn Phát

Trong cuộc phỏng vấn với VOV năm 2026, Võ Tấn Phát kể ngoài phục vụ quán cà phê, anh còn từng phát tờ rơi, làm diễn viên quần chúng và không ngại nhiều công việc khác. Nam diễn viên nhìn nhận những trải nghiệm mưu sinh ấy sau này trở thành "vốn sống" phục vụ cho diễn xuất.

Bước ngoặt đến vào năm 2017 khi Võ Tấn Phát giành ngôi Quán quân Cười xuyên Việt. Một năm sau, anh cùng Akira Phan tiếp tục giành giải nhất Cặp đôi hài hước. Đến năm 2020, Võ Tấn Phát thử sức ở vai trò dẫn chương trình và trở thành Quán quân Én vàng nghệ sĩ.

Anh sau đó mở rộng hoạt động sang điện ảnh, truyền hình và sáng tạo nội dung. Web-drama Gia đình Cục Súc do Võ Tấn Phát tham gia sản xuất từng đạt trung bình hàng chục triệu lượt xem mỗi tập trên YouTube.

Đằng sau hình ảnh hoạt ngôn trên sân khấu, Võ Tấn Phát lại nhận mình là người khá hướng nội. Chia sẻ với báo chí, anh cho biết ngoài đời ít nói và muốn giữ phần cuộc sống riêng tư cho bản thân. Sau khoảng 10 năm làm nghề và tích góp, nam diễn viên cũng đã hoàn thành căn nhà mới cho bố mẹ tại quê nhà.

Võ Tấn Phát đạt Quán quân Cười Xuyên Việt 2017

"Cô dâu" của Võ Tấn Phát ngoài đời là ai?

Người xuất hiện bên Võ Tấn Phát trong tấm "thiệp cưới" là diễn viên Lê Hạ Anh, cũng sinh năm 1995.

Hạ Anh quê Gia Lai, từng là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng. Năm 2011, cô tham gia cuộc thi Ngôi sao thời trang và giành giải cao nhất, từ đó bắt đầu nhận lời chụp ảnh, quảng cáo trước khi chuyển sang đóng phim. Hơn 10 năm qua, cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như Cả một đời ân oán, Đánh cắp giấc mơ, Lưới trời và gần đây được chú ý với vai O Hồng trong Mưa đỏ.

Ngoài đời, Hạ Anh cũng khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Nữ diễn viên từng chia sẻ với Thanh Niên rằng cô chỉ muốn công khai khi một mối quan hệ đã đủ vững chắc và có thể trở thành "một niềm vui lâu dài".