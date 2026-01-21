Nam diễn viên lọt top 10 hot boy đẹp trai nhất Việt Nam thừa nhận một việc

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Dũng Bino. Tại đây, nam diễn viên cùng chia sẻ quan điểm về chủ đề "Khi bất ổn tâm lý của giới trẻ trở thành vấn nạn".

Anh nói: "Ở giai đoạn thời trung học, nhiều người trẻ thường có xu hướng đặt cái tôi lên hàng đầu, luôn mong thế giới xung quanh phải vận hành theo mong muốn của mình.

Ở độ tuổi đó, dường như ai cũng từng trải qua cảm giác xem mình là cái rốn của vũ trụ và tôi cũng như thế. Tôi thừa nhận điều này.

Dũng Bino

Thời điểm đó, tôi dễ mở lòng với những người bên ngoài hơn là chia sẻ cùng gia đình. Khi còn non nớt, tôi chỉ đơn giản chọn tâm sự ở nơi khiến mình cảm thấy thoải mái. Những người tôi thường tâm sự là bạn bè thân thiết hoặc những người dễ đồng cảm.

Với suy nghĩ của một cậu bé 17, 18 tuổi, tôi chỉ cảm nhận rằng ở đâu dễ chịu thì tôi sẽ chia sẻ ở đó. Về việc nhiều bạn trẻ không chọn bố mẹ làm nơi giãi bày tâm tư, tôi thấy mâu thuẫn giữa con cái và phụ huynh là điều phổ biến. Tuy nhiên, khi trưởng thành, tôi nhận ra phần lớn những xung đột ấy thực chất khá nhỏ và mang tính nhất thời.

Việc chia sẻ với người khác đôi khi không giúp giải quyết triệt để vấn đề, nhưng lại có tác dụng làm nhẹ đi cảm xúc. Khi tâm trạng tôi ổn định hơn, việc quay lại đối thoại với cha mẹ cũng trở nên dễ dàng.

Những áp lực tâm lý ở người trẻ đôi khi bắt nguồn từ sự thiếu quan tâm hoặc thấu hiểu của phụ huynh. Ở thời điểm đó, điều khiến tôi buồn nhiều nhất là cảm giác cha mẹ chưa thực sự chú ý đến tâm trạng và suy nghĩ của con.

Tới khi đặt mình vào vai trò của một người làm cha mẹ, tôi mới hiểu rằng nhiều cảm xúc của con trẻ có thể rất nhỏ nhặt, thậm chí bị cho là vớ vẩn. Nhưng thay vì phán xét hay bỏ qua, điều quan trọng là ngồi lại, trò chuyện với con như những người bạn.

Đôi khi trẻ chỉ cần được lắng nghe và đồng cảm, chừng đó cũng đủ để mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhớ lại các nhân vật trong những bộ phim từng tham gia, tôi thấy hình ảnh những nhân vật nổi loạn, không nghe lời khuyên và phải trả giá cho lựa chọn của mình phản ánh khá rõ hành trình trưởng thành của người trẻ.

Bên cạnh những lời khuyên đúng đắn luôn tồn tại cả sự xúi giục và cám dỗ. Để phân biệt đúng sai, đôi khi không còn cách nào khác ngoài việc tự mình trải nghiệm và đối mặt với hậu quả.

Ở độ tuổi nhạy cảm này, cha mẹ chính là người quan sát gần gũi nhất và là chỗ dựa quan trọng nhất. Việc đặt mình vào trải nghiệm của con, lắng nghe và thấu cảm sẽ giúp phụ huynh hiểu rõ hơn những áp lực mà con đang đối mặt, từ gia đình, nhà trường, xã hội đến không gian mạng.

Mỗi đứa trẻ là một hoàn cảnh khác nhau, không có khuôn mẫu chung, và chỉ sự đồng hành chân thành mới giúp các em vượt qua giai đoạn nhiều biến động ấy".

Dũng Bino là nam diễn viên được biết đến khi tham gia sitcom 5S Online. Sau đó, anh ghi dấu với những vai phản diện trong nhiều phim khác như Bệnh viện thần ái, Anh yêu em được bao lâu…

Dũng Bino còn được khán giả yêu thích qua chương trình Sao nhập ngũ 2018. Anh chàng còn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai trò MC của kênh iTV, VTC và từng lọt vào danh sách Top 10 hot boy điển trai nhất Việt Nam.