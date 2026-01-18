Nam diễn viên lấy vợ kém 16 tuổi, về quê xây nhà vườn: "Tôi sẽ làm nông"

Mới đây, diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh anh về quê xây nhà cho cha mẹ.

Quách Ngọc Tuyên và mẹ trong nhà mới

Trong clip nam diễn viên chia sẻ, có thể thấy căn nhà anh xây đã hoàn thiện được 90%, với đầy đủ nội thất mới, đẹp, chỗ nào cũng sáng trưng, sạch sẽ, chỉ còn khu vực ngoài sân vườn là đang hoàn thiện nhưng cũng gần xong.

Mẹ Quách Ngọc Tuyên tỏ ra vô cùng vui mừng và phấn khởi vì sau bao nhiêu năm khó khăn, nay đã được ở trong nhà mới, rộng rãi, khang trang, hiện đại, lại có sân vườn như một biệt thự riêng.

Trong lúc ra vườn chỉ đạo xây dựng, Quách Ngọc Tuyên chia sẻ: "Năm nay gia đình tôi sẽ có có nhà mới ăn Tết, giấc mơ của tôi sắp thành hiện thực rồi.

Tương lai ở đây sẽ là một khu vườn rất đẹp, tôi đã hình dung ra hết rồi. Tôi sẽ mua tầm vông về để làm nguyên một giàn hoa thật dài và đẹp.

Mẹ tôi muốn trồng mướp, khổ qua, dưa leo, cà chua, ớt… nên tôi sẽ trồng hết. Tôi sẽ về đây làm nông, có lẽ là dấu hiệu của tuổi già rồi. Tôi đã muốn về hưu làm nông rồi.

Quách Ngọc Tuyên trong nhà gạch cũ

Tôi sẽ trồng cả mùng tơi, đậu bắp nữa. Mẹ muốn trồng gì tôi trồng đó, mẹ muốn trồng trong thùng xốp hay trồng dưới đất đất đều được.

Ở clip trước mọi người thấy cái sân này trống trơn, toàn đất. Mới mấy tiếng đồng hồ thôi thợ đã lát gạch đẹp thế này rồi, làm rất lẹ".

Quách Ngọc Tuyên là một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó trong giới nghệ sĩ Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo tại Long An, tuổi thơ của anh gắn liền với sự thiếu thốn, từng phải đi làm thuê từ sớm để phụ giúp gia đình.

Những ngày đầu lên Sài Gòn lập nghiệp, nam diễn viên phải trải qua đủ nghề vất vả, từ phục vụ quán ăn đến bảo vệ để nuôi ước mơ nghệ thuật. Bằng sự kiên trì và lòng tự trọng với nghề, anh dần khẳng định được tên tuổi qua các vai diễn ấn tượng, đặc biệt là hình tượng "Anh Vi Cá".

Dù đã trở nên nổi tiếng và thành đạt, Quách Ngọc Tuyên vẫn giữ lối sống giản dị và vô cùng hiếu thảo với cha mẹ. Anh luôn dành ưu tiên hàng đầu để chăm lo cho đấng sinh thành, coi đó là động lực lớn nhất để phấn đấu.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi kết hôn cùng bà xã Thảo Hân, kém anh tận 16 tuổi. Chuyện tình chú - cháu ngọt ngào và tổ ấm hạnh phúc hiện tại là quả ngọt xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh suốt nhiều năm qua.