Nam diễn viên K.T 25 tuổi vừa bị bắt vì cáo buộc quấy rối phụ nữ, tài khoản MXH "bay màu" trong đêm

Những người quen cho biết họ không thể ngờ nam diễn viên có ngoại hình sáng sủa, thân thiện này lại làm ra chuyện tày đình nghiêm trọng như vậy.

Ngày 3/9, tờ Shueisha Online đưa tin Sở cảnh sát Atsugi thuộc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thông báo đã bắt giữ nam diễn viên Keisei Takahashi (25 tuổi) với cáo buộc quấy rối, xâm hại phụ nữ. Vụ việc diễn ra vào cuối tháng 6 trên một chuyến tàu điện đông đúc. Nạn nhân bị Keisei Takahashi giở trò biến thái là 1 nữ sinh cấp ba. Hơn 10 ngày sau vụ bị quấy rối, nữ sinh kia đã lấy hết dũng cảm đến đồn cảnh sát trình báo.

Sau khi kiểm tra hệ thống camera an ninh tại khu vực xung quanh tàu điện và đối chiếu hình ảnh, cảnh sát xác định được danh tính nghi phạm chính là Keisei Takahashi. Trong quá trình thẩm vấn, Keisei Takahashi đã thú nhận tội lỗi. Hiện, cảnh sát đã thu giữ điện thoại của nam diễn viên trẻ để tiến hành phân tích dữ liệu, đồng thời điều tra xem liệu còn nạn nhân nào khác từng bị Keisei Takahashi quấy rối hay không.

Keisei Takahashi bị bắt vì có hành vi sai trái với phụ nữ. Ảnh: Instagram.

Thông tin Keisei Takahashi bị bắt giữ vì có hành vi không chuẩn mực với phụ nữ khiến dân tình bức xúc, lên án dữ dội. Thông báo của cảnh sát khiến hình ảnh của Keisei Takahashi sụp đổ hoàn toàn, đồng thời chặt đứt con đường thăng tiến của anh trong showbiz Nhật Bản. Tài khoản MXH cá nhân của Keisei Takahashi đã bị xóa sổ giữa đêm không rõ nguyên nhân. Chia sẻ với tờ Shueisha Online, một người hàng xóm cho biết Takahashi sống cùng mẹ và trước đây gặp ai ở cùng 1 khu nhà cũng chủ động chào hỏi rất lịch sự. Do đó, những người quen cũng không thể ngờ một chàng trai có ngoại hình sáng sủa, thường tạo cảm giác thân thiện như Keisei Takahashi lại bị cáo buộc thực hiện hành vi nghiêm trọng với phụ nữ trên tàu điện.

Takahashi Keisei nổi tiếng từ khi còn học trung học sau khi vào top 1.000 trong chương trình tuyển chọn thần tượng Junon Superboy. Sau đó, anh tiếp tục tham gia Shonan Boys Contest 2022 và chính thức bước chân vào giới giải trí. Takahashi Keisei từng tham gia diễn xuất trong Detective Galileo: Silent Parade, Shin Nobunaga Koki cùng một số tác phẩm truyền hình nổi tiếng của Netflix.

Nam diễn viên tự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp nghệ thuật của mình. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Shueisha Online